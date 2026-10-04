De ce s-au văzut atât de multe dâre albe pe cerul Bucureștiului. Fenomenul explicat de cercetătorii de la Institutul Național de Fizica Materialelor

De ce dârele albe nu au dispărut rapid

Liniile observate pe cer sunt dâre de condensare, iar atunci când rămân vizibile pentru perioade mai lungi sunt cunoscute drept „persistent contrails”. Formarea lor este legată în primul rând de temperaturile extrem de scăzute de la altitudinile la care zboară aeronavele.

Motoarele avioanelor produc, printre altele, vapori de apă. Odată ajunși în aerul foarte rece, aceștia contribuie la formarea unor cristale minuscule de gheață. Astfel apare urma albă care poate fi observată în spatele aeronavei.

Diferența dintre o dâră care dispare repede și una care rămâne pe cer este dată în mare parte de condițiile atmosferice. Atunci când aerul din jur este suficient de uscat, cristalele de gheață se evaporă sau sublimează rapid, iar urma avionului dispare.

Dacă aerul de la acea altitudine este însă suficient de umed în raport cu gheața, cristalele pot persista și chiar continua să crească. Vânturile de la altitudine pot apoi să împrăștie dâra, astfel încât o linie inițial îngustă ajunge să ocupe o suprafață mult mai mare.

Dârele se pot transforma în formațiuni asemănătoare norilor

Acesta este și motivul pentru care, în anumite zile, pe cer pot apărea simultan numeroase linii albe. Pe măsură ce trece timpul, unele devin tot mai late și mai difuze, până când pot fi greu de diferențiat de norii subțiri aflați la mare altitudine.

Institutul Național de Fizica Materialelor explică faptul că dârele persistente pot contribui la formarea sau extinderea norilor de gheață de tip cirrus. Fenomenul este cunoscut și studiat de cercetători și depinde de combinația dintre temperatură, umiditate și condițiile existente în atmosferă.

De aceea, nu toate avioanele produc dâre persistente. Chiar și în cazul aceleiași aeronave, urma poate dispărea într-o anumită zonă și poate rămâne vizibilă în alta, dacă avionul traversează mase de aer cu proprietăți diferite.