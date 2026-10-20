DC Studios dezvăluie primele imagini din „Mister Miracle”. Josh Hutcherson și Mackenzie Davis intră în universul lui James Gunn, iar Darkseid își face simțită prezența

Potrivit informațiilor publicate de Polygon, James Gunn și Peter Safran, cei doi conducători ai DC Studios, au confirmat oficial distribuția principală a serialului. Josh Hutcherson, cunoscut pentru franciza „The Hunger Games”, îi va împrumuta vocea lui Scott Free, alias Mister Miracle, în timp ce Mackenzie Davis, remarcată în „Station Eleven” și „Terminator: Dark Fate”, o va interpreta pe Big Barda. Producția este programată pentru 2028 și va adapta una dintre cele mai apreciate povești DC din ultimul deceniu.

Prima imagine din „Mister Miracle” sugerează apariția lui Darkseid

Prima imagine promoțională prezintă cele două personaje principale, Mister Miracle și Big Barda, privindu-se în ochi, în timp ce în fundal se desfășoară o explozie spectaculoasă. În spatele lor poate fi observată silueta amenințătoare a lui Darkseid, unul dintre cei mai puternici și periculoși adversari din universul DC.

Prezența sa este importantă deoarece sugerează că serialul nu se va limita la povestea personală a celor doi protagoniști, ci va explora și conflictul cosmic dintre Apokolips și New Genesis, două lumi esențiale în mitologia creată de Jack Kirby.

James Gunn a confirmat distribuția printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care i-a întâmpinat oficial pe Josh Hutcherson și Mackenzie Davis în noul DC Universe. Serialul va fi produs de Warner Bros. Animation și DC Studios, iar scenariul este semnat de Tom King, autorul benzii desenate care stă la baza adaptării.

Pentru fanii universului DC, apariția lui Darkseid este un detaliu deosebit de interesant. Personajul a mai fost prezent pe ecran în „Zack Snyder’s Justice League”, însă acea versiune aparține vechii continuități cinematografice.

Noul DCU, coordonat de James Gunn, își construiește propria mitologie, iar „Mister Miracle” ar putea reprezenta una dintre primele ocazii în care publicul descoperă felul în care Darkseid va fi integrat în această continuitate.

Strategia face parte din planul mai amplu prin care James Gunn extinde universul DC cu noi filme și seriale, încercând să creeze o legătură coerentă între producțiile animate și cele live-action.

Welcoming Josh Hutcherson as Mister Miracle and Mackenzie Davis as Big Barda in @TomKingTK’s forthcoming animated DCU series from DC Studios and @WB_Animation, #MisterMiracle. https://t.co/itNqbraOup — James Gunn (@JamesGunn) October 19, 2026

Josh Hutcherson și Mackenzie Davis vor da viață unei povești despre iubire și supraviețuire

„Mister Miracle” îl urmărește pe Scott Free, un membru al rasei New Gods, ființe extraterestre extrem de puternice și practic nemuritoare. Acesta a crescut pe planeta Apokolips, într-un mediu dominat de cruzime și violență, înainte de a reuși să evadeze din orfelinatul condus de Granny Goodness.

După ce scapă de pe Apokolips, Scott ajunge pe Pământ, unde încearcă să-și construiască o viață normală alături de Big Barda, o fostă luptătoare din temuta organizație Female Furies.

Folosind identitatea de scenă Mister Miracle, Scott devine un artist al evadărilor, celebru pentru capacitatea de a scăpa din cele mai periculoase capcane. Talentul său atrage inclusiv atenția Justice League, organizație din care ajunge să facă parte.

Însă, dincolo de abilitățile sale extraordinare, Scott este un personaj profund marcat de trecut.

Deși a reușit să evadeze dintr-o lume infernală, să-și găsească dragostea și să devină un erou, el continuă să se confrunte cu traume și întrebări existențiale. Povestea explorează depresia, anxietatea și dificultatea de a găsi sensul vieții, chiar și atunci când aparent ai obținut tot ceea ce îți doreai.

Big Barda nu este doar partenera sa romantică, ci și unul dintre cele mai importante personaje ale poveștii. Războinică puternică și fostă comandantă a forțelor lui Darkseid, aceasta încearcă, la rândul său, să se desprindă de trecut și să construiască o existență diferită.

Relația lor reprezintă centrul emoțional al serialului, iar alegerea celor doi actori sugerează că DC Studios își dorește interpretări care să pună accentul pe vulnerabilitatea și complexitatea personajelor, nu doar pe spectaculozitatea confruntărilor.

Josh Hutcherson este cunoscut în special pentru rolul Peeta Mellark din „The Hunger Games”, dar și pentru filmele „Five Nights at Freddy’s”. Mackenzie Davis a impresionat în serialul postapocaliptic „Station Eleven”, producția „Halt and Catch Fire” și filmul SF „Blade Runner 2049”.

Tom King adaptează propria bandă desenată, premiată cu Eisner

Serialul „Mister Miracle” va avea opt episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 30 de minute, iar scenariile au fost scrise integral de Tom King.

Producția adaptează seria de 12 numere realizată de King împreună cu ilustratorul Mitch Gerads, publicată între 2017 și 2019. Banda desenată a câștigat prestigiosul premiu Eisner și este considerată una dintre cele mai apreciate reinterpretări moderne ale personajelor DC.

Povestea originală combină aventurile cosmice cu o analiză psihologică a personajului principal, explorând teme precum trauma, depresia, căsnicia și imposibilitatea de a controla toate aspectele propriei existențe.

Peter Safran s-a declarat extrem de încântat de scenariile realizate de King, explicând că experiența acumulată de acesta în timpul dezvoltării serialului „Lanterns” a contribuit semnificativ la calitatea adaptării.

„Tom King a învățat foarte multe în perioada în care a creat și a produs «Lanterns», iar apoi și-a adaptat singur cartea «Mister Miracle», scriind toate cele opt episoade. Cred că rezultatul este extraordinar”, a declarat Safran.

Tom King a fost unul dintre creatorii și producătorii executivi ai serialului „Lanterns”, disponibil pe HBO Max, care îi urmărește pe Hal Jordan și John Stewart într-o poveste ce combină investigația polițistă cu elementele cosmice ale universului DC.

Experiența sa cu „Lanterns” ar putea fi esențială pentru „Mister Miracle”, mai ales că ambele producții încearcă să abordeze personaje fantastice prin conflicte și probleme profund umane.

Safran a confirmat că serialul animat este gândit inițial ca o producție de opt episoade, dar există posibilitatea dezvoltării unor sezoane suplimentare.

DC Studios pregătește noi filme și seriale până în 2028

„Mister Miracle” face parte dintr-un plan mult mai amplu de dezvoltare a universului DC, care include atât producții cinematografice, cât și seriale animate și live-action.

Cel mai apropiat proiect este filmul horror „Clayface”, programat pentru 23 octombrie 2026. Producția va prezenta o abordare diferită a unuia dintre adversarii lui Batman, punând accentul pe elementele de body horror.

În 2027, DC Studios pregătește continuarea filmului „Superman”, intitulată „Man of Tomorrow”, care ar urma să ajungă în cinematografe pe 9 iulie.

Primul film „Superman”, regizat de James Gunn, a reprezentat un punct important în dezvoltarea noului DCU și a înregistrat rezultate foarte bune inclusiv pe streaming, unde a devenit una dintre cele mai importante premiere HBO Max.

Tot pentru 2027 este pregătit „The People v. Gorilla Grodd”, un serial realizat în stilul unui fals documentar, care va explora o altă latură a universului DC.

În februarie 2028 este programată și lansarea filmului „The Batman Part II”, regizat de Matt Reeves, deși această producție se desfășoară într-o continuitate separată de universul principal DCU.

Alte proiecte aflate în dezvoltare includ un film „Swamp Thing” și „The Brave and the Bold”, noua producție dedicată lui Batman.

În acest context, „Mister Miracle” ar putea avea o importanță mai mare decât sugerează formatul său animat. Povestea poate introduce personaje și conflicte cosmice care vor conta ulterior în alte filme și seriale, mai ales dacă Darkseid va deveni unul dintre principalii adversari ai noului univers DC.

Deocamdată, DC Studios nu a comunicat o dată exactă a premierei și nici platforma de streaming pe care serialul va fi disponibil în România. Lansarea este estimată pentru 2028.

Prin distribuția confirmată, implicarea lui Tom King și primele indicii despre rolul lui Darkseid, „Mister Miracle” se anunță drept una dintre cele mai interesante producții animate pregătite de DC Studios, mai ales pentru publicul care își dorește povești cu supereroi construite în jurul unor personaje complexe și al unor conflicte emoționale, nu doar al confruntărilor spectaculoase.