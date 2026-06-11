Data-limită pentru eliminarea ambroziei se apropie. Proprietarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei

Ce amenzi riscă proprietarii care nu își curăță terenurile

Potrivit legislației în vigoare, proprietarii trebuie să elimine ambrozia până cel târziu la data de 30 iunie.

Începând cu 1 iulie, autoritățile pot efectua verificări în teren și pot aplica sancțiuni celor care nu au respectat obligațiile legale.

Amenzile prevăzute de lege sunt:

între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice;

între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

În Timișoara, au fost trimise notificări către 109 proprietari de terenuri, dar și către instituții publice și societăți care administrează diverse suprafețe din oraș.

De ce este importantă distrugerea ambroziei înainte de înflorire

Specialiștii avertizează că ambrozia trebuie combătută în stadiile timpurii de dezvoltare. Dacă planta ajunge să înflorească, polenul acesteia se răspândește rapid și poate provoca reacții alergice severe.

Ambrozia se dezvoltă frecvent pe terenuri abandonate, șantiere, margini de drum, loturi neîngrijite sau spații verzi lăsate în paragină.

Potrivit experților în alergologie, intervenția din luna iunie este cea mai eficientă metodă pentru limitarea răspândirii polenului și reducerea impactului asupra sănătății publice.