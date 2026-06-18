Dacia și culorile caroseriei: ce se vinde mai bine, ce se întreține mai ușor și ce ascunde zgârieturile
Culoarea unei Dacia pare, la prima vedere, o alegere de gust. În realitate, ea influențează întreținerea, aspectul mașinii după câțiva ani și chiar viteza de revânzare. Pe o piață pragmatică precum cea din România, unde mulți cumpărători se uită atent la costuri, zgârieturi, urme de polish și eventuale reparații, nuanța caroseriei poate face o diferență mai mare decât pare.
Dacia este o marcă aleasă frecvent pentru utilitate, familie, navetă, firme sau drumuri mixte. Asta înseamnă că mașina va vedea parcări strâmte, pietriș, borduri, drumuri județene, spălătorii rapide și ierni cu sare pe carosabil. În aceste condiții, culoarea ideală nu este neapărat cea mai spectaculoasă, ci aceea care îmbătrânește bine și nu scoate în evidență fiecare imperfecțiune.
Ce culori se vând mai bine la mâna a doua
Pe piața second hand, culorile neutre au cel mai mare public. Alb, gri, argintiu, negru și albastru închis sunt, de regulă, mai ușor de acceptat de cumpărători decât nuanțele foarte vii sau foarte rare. Motivul este simplu: nu polarizează. O mașină albă sau gri poate fi cumpărată de o familie, de o firmă, de un șofer de ridesharing sau de cineva care vrea doar transport ieftin și sigur.
Alb este foarte prezent pe flote, dar și pe mașinile personale, pentru că este practic și relativ ușor de reparat vizual. La revânzare, poate atrage cumpărători care vor simplitate, dar poate ridica și întrebarea dacă mașina a fost folosită intens de firmă. De aceea, istoricul și starea interiorului contează mult. Un alb curat, bine întreținut, arată onest. Un alb obosit, cu elemente revopsite diferit, se vede imediat.
Griul și argintiul sunt probabil cele mai comode culori pentru revânzare. Nu sunt spectaculoase, dar sunt discrete, ascund bine praful și nu deranjează aproape pe nimeni. Pentru un Duster, un Logan sau un Sandero, o nuanță de gri metalizat poate fi alegerea sigură dacă te gândești la vânzarea de peste câțiva ani.
Negrul poate arăta foarte bine când mașina este curată, mai ales pe Duster sau pe echipări mai bine dotate. Totuși, este mai pretențios. Scoate în evidență praful, zgârieturile fine, urmele de spălătorie și imperfecțiunile de caroserie. La revânzare poate atrage, dar numai dacă mașina este bine îngrijită.
Ce culori se întrețin mai ușor și care ascund zgârieturile
Pentru întreținere zilnică, argintiul și griul deschis sunt cele mai iertătoare. Ascund praful, micile zgârieturi, urmele de apă și imperfecțiunile fine mult mai bine decât negrul sau culorile foarte închise. Dacă mașina este spălată la perii sau folosită des pe drumuri prăfuite, o culoare deschisă metalizată va arăta decent mai mult timp.
Albul este ușor de întreținut din anumite puncte de vedere, dar nu ascunde toate problemele. Murdăria închisă, urmele de bitum, rugină superficială sau depunerile de la iarnă se văd destul de repede. În schimb, zgârieturile fine sunt mai puțin evidente decât pe negru. Pentru o mașină de oraș sau de flotă, rămâne o alegere practică.
Culorile închise, precum negru, bleumarin sau verde foarte închis, oferă un aspect mai elegant, dar cer mai multă grijă. Orice zgârietură superficială, urmă de lavetă sau diferență de polish se observă imediat în soare. Pe o Dacia folosită intens, o astfel de culoare poate îmbătrâni vizual mai repede dacă nu este îngrijită atent.
Nuanțele puternice, precum portocaliu, roșu aprins, albastru intens sau verde special, pot face mașina mai interesantă și mai ușor de găsit în parcare, dar reduc publicul la revânzare. Un cumpărător poate aprecia culoarea, altul o poate considera prea vizibilă. În plus, la revopsiri locale, potrivirea exactă a nuanței poate fi mai dificilă decât la alb sau gri.
Dacă alegi o Dacia pentru uz personal și o păstrezi mult timp, culoarea poate fi pur și simplu cea care îți place. Dacă însă te gândești la revânzare rapidă și întreținere ușoară, griul, argintiul și albul sunt cele mai sigure alegeri. Nu sunt cele mai spectaculoase, dar exact asta le face atractive pe piața second hand: sunt practice, neutre și mai ușor de acceptat de un număr mare de cumpărători.