Dacia și culorile caroseriei: ce se vinde mai bine, ce se întreține mai ușor și ce ascunde zgârieturile

Ce culori se vând mai bine la mâna a doua

Pe piața second hand, culorile neutre au cel mai mare public. Alb, gri, argintiu, negru și albastru închis sunt, de regulă, mai ușor de acceptat de cumpărători decât nuanțele foarte vii sau foarte rare. Motivul este simplu: nu polarizează. O mașină albă sau gri poate fi cumpărată de o familie, de o firmă, de un șofer de ridesharing sau de cineva care vrea doar transport ieftin și sigur.

Alb este foarte prezent pe flote, dar și pe mașinile personale, pentru că este practic și relativ ușor de reparat vizual. La revânzare, poate atrage cumpărători care vor simplitate, dar poate ridica și întrebarea dacă mașina a fost folosită intens de firmă. De aceea, istoricul și starea interiorului contează mult. Un alb curat, bine întreținut, arată onest. Un alb obosit, cu elemente revopsite diferit, se vede imediat.

Griul și argintiul sunt probabil cele mai comode culori pentru revânzare. Nu sunt spectaculoase, dar sunt discrete, ascund bine praful și nu deranjează aproape pe nimeni. Pentru un Duster, un Logan sau un Sandero, o nuanță de gri metalizat poate fi alegerea sigură dacă te gândești la vânzarea de peste câțiva ani.

Negrul poate arăta foarte bine când mașina este curată, mai ales pe Duster sau pe echipări mai bine dotate. Totuși, este mai pretențios. Scoate în evidență praful, zgârieturile fine, urmele de spălătorie și imperfecțiunile de caroserie. La revânzare poate atrage, dar numai dacă mașina este bine îngrijită.

Ce culori se întrețin mai ușor și care ascund zgârieturile

Pentru întreținere zilnică, argintiul și griul deschis sunt cele mai iertătoare. Ascund praful, micile zgârieturi, urmele de apă și imperfecțiunile fine mult mai bine decât negrul sau culorile foarte închise. Dacă mașina este spălată la perii sau folosită des pe drumuri prăfuite, o culoare deschisă metalizată va arăta decent mai mult timp.

Albul este ușor de întreținut din anumite puncte de vedere, dar nu ascunde toate problemele. Murdăria închisă, urmele de bitum, rugină superficială sau depunerile de la iarnă se văd destul de repede. În schimb, zgârieturile fine sunt mai puțin evidente decât pe negru. Pentru o mașină de oraș sau de flotă, rămâne o alegere practică.

Culorile închise, precum negru, bleumarin sau verde foarte închis, oferă un aspect mai elegant, dar cer mai multă grijă. Orice zgârietură superficială, urmă de lavetă sau diferență de polish se observă imediat în soare. Pe o Dacia folosită intens, o astfel de culoare poate îmbătrâni vizual mai repede dacă nu este îngrijită atent.