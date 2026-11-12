Dacia Sandero se transformă radical din 2028. Prima versiune electrică promite peste 400 km autonomie, iar surprizele nu se opresc aici

Una dintre cele mai populare mașini din Europa se pregătește pentru cea mai importantă transformare din istoria sa. Dacia Sandero, modelul care și-a construit succesul pe prețul accesibil și costurile reduse de utilizare, va intra într-o nouă etapă în 2028. Pentru prima dată, automobilul constructorului român ar urma să fie disponibil într-o versiune complet electrică, dar și într-o variantă hibridă, alături de motorizările clasice pe benzină.

Potrivit informațiilor publicate de revista britanică Autocar, viitoarea generație Dacia Sandero ar putea oferi o autonomie electrică de peste 400 de kilometri, folosind o baterie relativ compactă, de 44 kWh. În același timp, producătorul pregătește un design complet schimbat, un interior modernizat și o construcție mai ușoară.

Dacia Sandero electric, autonomie de peste 400 km cu o baterie de 44 kWh

Cea de-a patra generație Dacia Sandero, cunoscută intern sub numele de cod DB4B1, este programată să apară în 2028. Una dintre principalele noutăți va fi introducerea unei versiuni complet electrice, care ar urma să utilizeze tehnologii dezvoltate în cadrul grupului Renault.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, modelul electric va primi un motor înrudit cu cel utilizat de Renault 5 E-Tech și un acumulator de 44 kWh, bazat pe tehnologia litiu-fier-fosfat (LFP).

Această tehnologie este apreciată pentru costurile de producție mai reduse și durabilitatea bună, fiind utilizată tot mai frecvent de constructorii care dezvoltă automobile electrice accesibile.

Cea mai interesantă informație este autonomia estimată, care ar putea depăși 400 de kilometri. Dacă această valoare va fi confirmată, Sandero electric ar putea deveni o alternativă atractivă pentru șoferii care caută o mașină electrică pentru utilizarea zilnică, dar și pentru deplasări mai lungi.

Pentru a atinge această autonomie cu o baterie de 44 kWh, automobilul ar trebui să aibă un consum energetic foarte redus. Dacia ar miza inclusiv pe reducerea greutății, noua generație fiind descrisă ca potențial cu aproximativ 100 de kilograme mai ușoară decât actualul model.

Deocamdată, cifrele reprezintă informații preliminare, nu specificații omologate oficial. Dacia nu a confirmat autonomia finală, timpul de încărcare sau prețul versiunii electrice.

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Design complet schimbat și interior modernizat, dar cu butoane fizice

Deși viitoarea generație Sandero va aduce schimbări importante, Dacia nu intenționează să renunțe la formula care a făcut modelul atât de popular. Dimensiunile exterioare ar urma să rămână apropiate de cele actuale, iar mașina va utiliza în continuare platforma RGMP Small, cunoscută anterior sub denumirea CMF-B.

Aceasta va fi însă adaptată pentru a permite instalarea unor sisteme de propulsie diferite, de la motoare termice până la motorizări hibride și complet electrice.

La exterior, Sandero ar urma să adopte un limbaj de design inspirat de noua Dacia Striker, cu forme mai ferme și elemente vizuale care să îi ofere un aspect modern.

Schimbările vor continua și în habitaclu. Potrivit informațiilor disponibile, noua generație va avea o planșă de bord redesenată, suprafețe texturate și forme geometrice pronunțate.

Un detaliu important este păstrarea butoanelor fizice pentru anumite funcții, în condițiile în care numeroși producători auto transferă tot mai multe comenzi pe ecrane tactile.

Portbagajul ar urma să ofere aproximativ 410 litri, o capacitate generoasă pentru un automobil din această clasă.

Noua generație Sandero va avea și motoare pe benzină și hibride

Dacia nu intenționează să transforme Sandero într-un model exclusiv electric. Noua generație va continua să fie oferită cu motorizări convenționale, dar va introduce și tehnologii electrificate.

Versiunea de bază ar urma să primească un motor pe benzină de 1,2 litri, cu aproximativ 100 de cai putere, care va înlocui actuala unitate de 1,0 litri pe anumite piețe.

În același timp, Dacia pregătește un sistem hibrid bazat tot pe un motor de 1,2 litri, cu o putere estimată la aproximativ 114-116 cai putere. Acesta ar putea reprezenta o alternativă mai economică la sistemele hibride mai puternice din gama actuală.

Așa cum Playtech a relatat anterior, Dacia a început deja extinderea tehnologiei hibride pe Sandero și Sandero Stepway, inclusiv prin sistemul Hybrid 155.

Noul sistem de propulsie pregătit pentru generația din 2028 ar urma să fie mai accesibil, păstrând filosofia mărcii de a oferi tehnologii moderne la prețuri competitive.

Unde va fi produsă noua Dacia Sandero și când va ajunge pe piață

La fel ca actuala generație, viitorul Sandero va fi fabricat în Maroc, unde Renault Group dispune de capacități importante de producție.

Potrivit informațiilor publicate de Autocar, prezentarea noii generații este așteptată în primăvara anului 2028, producția ar putea începe în aprilie, iar comercializarea în vara aceluiași an. Calendarul exact nu a fost confirmat oficial.

De altfel, Playtech a scris recent despre pregătirile pentru producția viitorului Sandero electric în Maroc, într-un moment în care fabrica din Tanger câștigă o importanță tot mai mare în strategia industrială a grupului.

Rămâne necunoscut prețul noului Sandero electric, unul dintre cele mai importante elemente pentru succesul comercial al modelului. Dacia va trebui să găsească un echilibru între costurile bateriei, autonomia promisă și accesibilitatea care a consacrat marca.

Într-o piață europeană în care automobilele electrice chinezești și modelele accesibile ale marilor constructori devin tot mai competitive, Sandero electric ar putea reprezenta una dintre cele mai importante lansări Dacia din următorii ani.

Iar dacă autonomia de peste 400 de kilometri va fi confirmată, noua generație ar putea demonstra că o mașină electrică relativ accesibilă nu trebuie să fie limitată exclusiv la deplasările urbane.