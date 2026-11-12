Microsoft a rezolvat problemele de sunet din Windows provocate de actualizările din septembrie. Ce trebuie să instaleze cei afectați

Actualizările Windows din septembrie au provocat probleme pentru dispozitivele audio USB

Problemele au fost observate după instalarea actualizărilor de securitate publicate în septembrie 2026, în cadrul Patch Tuesday. Microsoft a confirmat atunci că anumite dispozitive compatibile cu standardul USB Audio Class 1.0 nu mai porneau corect sau nu mai redau sunetul pe unele sisteme, informează Bleeping Computer.

Printre simptomele raportate s-au numărat lipsa ieșirii audio, comenzile de volum care nu mai funcționau și setările de sunet care deveneau nefuncționale. În alte situații, Windows afișa în Device Manager mesajul „This device cannot start (Code 10)”, indicând faptul că dispozitivul nu putea fi pornit.

Unele probleme apăreau în special atunci când erau activate funcții audio multicanal. Boxele USB afectate puteau înceta să funcționeze în modurile audio 3D sau în configurațiile cu opt canale.

Microsoft a lansat încă din 14 septembrie actualizări de urgență, în afara calendarului obișnuit, pentru a remedia o parte dintre aceste defecțiuni. Acestea vizau în special problemele întâlnite pe dispozitivele care foloseau modurile audio 3D sau cu opt canale. Totuși, anumite erori au continuat să afecteze sistemele Windows până la actualizarea din noiembrie.

Microsoft a inclus remedierea în actualizarea de securitate din noiembrie

Compania a confirmat că problemele audio rămase au fost rezolvate prin actualizarea cumulativă de securitate publicată pe 10 noiembrie 2026. Remedierea este inclusă în pachetul identificat prin codul KB5132061 și în actualizările ulterioare.

Microsoft recomandă instalarea celei mai recente actualizări de securitate disponibile pentru fiecare dispozitiv. Pachetul din noiembrie include atât corecția pentru problemele audio USB, cât și alte îmbunătățiri și remedieri.

Prin urmare, persoanele care au întâmpinat dificultăți cu boxele, căștile sau alte dispozitive audio USB ar trebui să verifice dacă actualizarea este disponibilă și să o instaleze. Remedierea se aplică atât sistemelor Windows pentru calculatoare personale, cât și versiunilor Windows Server afectate.