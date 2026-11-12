Microsoft a rezolvat problemele de sunet din Windows provocate de actualizările din septembrie. Ce trebuie să instaleze cei afectați
Microsoft a remediat problemele audio care au apărut pe unele calculatoare cu Windows după instalarea actualizărilor de securitate din septembrie 2026. Soluția este inclusă în pachetul cumulativ lansat pe 10 noiembrie, iar compania recomandă instalarea celei mai recente versiuni disponibile pentru a restabili funcționarea normală a dispozitivelor audio USB.
Defecțiunile au afectat atât calculatoarele cu Windows 10 și Windows 11, cât și sistemele Windows Server 2012 sau versiunile mai noi. În funcție de configurație, problemele se manifestau prin lipsa completă a sunetului, comenzi de volum care nu răspundeau sau erori afișate în Device Manager.
Actualizările Windows din septembrie au provocat probleme pentru dispozitivele audio USB
Problemele au fost observate după instalarea actualizărilor de securitate publicate în septembrie 2026, în cadrul Patch Tuesday. Microsoft a confirmat atunci că anumite dispozitive compatibile cu standardul USB Audio Class 1.0 nu mai porneau corect sau nu mai redau sunetul pe unele sisteme, informează Bleeping Computer.
Printre simptomele raportate s-au numărat lipsa ieșirii audio, comenzile de volum care nu mai funcționau și setările de sunet care deveneau nefuncționale. În alte situații, Windows afișa în Device Manager mesajul „This device cannot start (Code 10)”, indicând faptul că dispozitivul nu putea fi pornit.
Unele probleme apăreau în special atunci când erau activate funcții audio multicanal. Boxele USB afectate puteau înceta să funcționeze în modurile audio 3D sau în configurațiile cu opt canale.
Microsoft a lansat încă din 14 septembrie actualizări de urgență, în afara calendarului obișnuit, pentru a remedia o parte dintre aceste defecțiuni. Acestea vizau în special problemele întâlnite pe dispozitivele care foloseau modurile audio 3D sau cu opt canale. Totuși, anumite erori au continuat să afecteze sistemele Windows până la actualizarea din noiembrie.
Microsoft a inclus remedierea în actualizarea de securitate din noiembrie
Compania a confirmat că problemele audio rămase au fost rezolvate prin actualizarea cumulativă de securitate publicată pe 10 noiembrie 2026. Remedierea este inclusă în pachetul identificat prin codul KB5132061 și în actualizările ulterioare.
Microsoft recomandă instalarea celei mai recente actualizări de securitate disponibile pentru fiecare dispozitiv. Pachetul din noiembrie include atât corecția pentru problemele audio USB, cât și alte îmbunătățiri și remedieri.
Prin urmare, persoanele care au întâmpinat dificultăți cu boxele, căștile sau alte dispozitive audio USB ar trebui să verifice dacă actualizarea este disponibilă și să o instaleze. Remedierea se aplică atât sistemelor Windows pentru calculatoare personale, cât și versiunilor Windows Server afectate.
Pentru verificare, actualizările pot fi căutate din secțiunea Windows Update, accesibilă din Setări. După instalare, poate fi necesară repornirea sistemului pentru aplicarea modificărilor.
Ce pot face cei care nu pot instala încă actualizarea Windows
Microsoft nu a publicat deocamdată o soluție temporară oficială pentru persoanele care nu pot instala imediat actualizarea din noiembrie. Totuși, unii utilizatori au reușit să restabilească redarea sunetului prin schimbarea configurației audio.
Mai exact, trecerea de la modul multicanal la cel cu două canale a ajutat în anumite cazuri. Această modificare poate fi utilă în special pentru dispozitivele afectate atunci când sunt activate modurile audio 3D sau cele cu opt canale. Soluția nu garantează însă remedierea tuturor configurațiilor.
Este important de reținut că problema nu a afectat în mod uniform toate dispozitivele audio USB. Manifestările au depins de sistem, de drivere și de funcțiile audio folosite. Din acest motiv, instalarea actualizării rămâne recomandarea principală a Microsoft.
Problemele audio au mai afectat Windows în ultimii ani
Nu este prima dată când actualizările Windows provoacă defecțiuni legate de redarea sunetului. În urmă cu doi ani, Microsoft a confirmat o problemă prin care volumul jocurilor putea crește brusc la maximum pe sistemele cu Windows 11 24H2 și anumite sisteme audio USB DAC.
Tot în acea perioadă, compania a blocat temporar instalarea versiunii Windows 11 24H2 pe unele calculatoare cu drivere Intel Smart Sound Technology incompatibile. Acestea puteau provoca erori de tip Blue Screen of Death, cunoscute drept BSOD.
În ianuarie 2025, Microsoft a remediat o altă problemă apărută după instalarea actualizării opționale KB5050094. Aceasta afecta redarea audio și provoca erori Code 10 pe anumite sisteme Windows 11 24H2 care foloseau drivere pentru dispozitive audio USB.
Ulterior, în septembrie 2025, compania a eliminat o restricție care împiedica instalarea Windows 11 24H2 pe unele calculatoare cu software de îmbunătățire audio Dirac. Problemele de compatibilitate afectau funcționarea boxelor și căștilor Bluetooth.