Dacia Sandero cu lunetă care se dezaburește greu: siguranță, contacte sau trasee întrerupte

Ce arată o lunetă complet rece și ce înseamnă dungile rămase aburite

Încălzirea lunetei folosește traseele conductoare aplicate pe geam. Dacă alimentarea generală lipsește, întreaga suprafață poate rămâne aburită, chiar dacă indicatorul comenzii este aprins. Acesta confirmă starea comenzii, fără să certifice că prin rezistență circulă curentul necesar. Siguranța, conexiunile, masa și elementele de comandă trebuie verificate conform schemei versiunii respective.

Când apar fâșii orizontale care se curăță, separate de benzi persistente de condens, suspiciunea se mută către trasee întrerupte. O zgârietură produsă la curățare, transportarea unui obiect care freacă luneta sau îndepărtarea necorespunzătoare a unei folii poate deteriora stratul conductor. Problemele barelor laterale de alimentare ori ale contactelor pot afecta însă o zonă mai mare.

Pe versiunile echipate corespunzător, aceeași comandă poate activa și încălzirea oglinzilor, iar funcția lunetei se oprește automat după un interval. Aceste comportamente sunt descrise în manualul Sandero, dar nu înseamnă că toate componentele au un singur circuit de putere. Oglinzile care se încălzesc nu dovedesc automat că și luneta primește alimentarea corectă.

Ce poți verifica înainte de repararea traseelor sau a instalației

Testează funcția în condițiile indicate pentru mașina ta, cu vizibilitatea asigurată înainte de plecare. Observă unde începe dezaburirea și dacă aceasta se întrerupe odată cu stingerea indicatorului. Dacă habitaclul este foarte umed, elimină apa de pe covorașe și folosește ventilația ori climatizarea potrivit instrucțiunilor, pentru a reduce refacerea condensului.

Verifică siguranța numai după identificarea poziției corecte în documentația automobilului. Dacia cere înlocuirea cu una de aceeași valoare și limitează intervențiile utilizatorului la siguranțele indicate ca accesibile. Nu monta una mai puternică și nu improviza o punte dacă cea nouă se arde din nou; circuitul are nevoie de diagnostic.

Un electrician poate măsura tensiunea sub sarcină și căderile de tensiune pe conexiuni, apoi poate localiza întreruperea traseelor. Unele deteriorări pot fi reparate cu materiale conductoare dedicate, dar un contact desprins necesită o metodă compatibilă cu geamul, fără încălzire sau lipire improvizată. Până la verificare, curăță luneta delicat și evită răzuirea pe interior, unde o intervenție aparent banală poate adăuga alte întreruperi celor existente.