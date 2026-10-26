Dacia Logan cu pompă de benzină zgomotoasă: semn de uzură sau funcționare normală

De ce se aude pompa și când zgomotul devine suspect

Motorul electric și circulația combustibilului produc un sunet care poate fi transmis către habitaclu prin rezervor și caroserie. În funcție de versiune, o amorsare scurtă poate fi percepută la punerea contactului, în timp ce funcționarea motorului maschează ulterior zgomotul. Modificarea izolației din zona banchetei sau o piesă montată diferit după o intervenție poate schimba ceea ce auzi fără să modifice presiunea benzinei.

Un țiuit persistent, o variație neobișnuită a tonalității ori un bâzâit însoțit de ezitări la sarcină pot indica o alimentare deficitară. Cauza poate fi uzura pompei, dar și o restricție pe circuit, un sorb încărcat sau o problemă electrică. Producătorii de componente subliniază că pompa depinde de circulația combustibilului pentru răcire și lubrifiere, iar funcționarea fără debit suficient o poate deteriora.

Această explicație nu stabilește un prag obligatoriu de combustibil, valabil pentru orice Logan. Evită rularea până la epuizarea benzinei, însă nu presupune că un rezervor aproape plin repară o pompă uzată. Nici folosirea unui combustibil mai scump nu înlocuiește identificarea cauzei, mai ales când motorul începe să piardă putere sau să se oprească.

Cum se verifică alimentarea fără înlocuirea pompei la ghici

Observă dacă sunetul apare doar înaintea pornirii, continuă cu motorul pornit sau se schimbă după încălzire. Notează nivelul aproximativ din rezervor și eventualele dificultăți la pornire, fără să provoci repetat oprirea motorului în trafic. Dacă apar miros de benzină ori scurgeri, oprește utilizarea și solicită verificarea instalației înainte de o nouă deplasare.

La service, verificarea trebuie să cuprindă presiunea și debitul în condițiile prevăzute pentru motorizare, împreună cu alimentarea electrică și contactele de masă. O pompă poate părea funcțională într-un test scurt, dar poate avea întreruperi intermitente. Delphi arată că analiza curentului electric și a formei sale poate evidenția probleme care nu apar clar într-o simplă măsurare statică a presiunii.

Nu demonta capacul rezervorului sau conductele pentru a asculta mai bine și nu alimenta pompa direct prin improvizații. Sistemul conține combustibil inflamabil și poate păstra presiune după oprire. Un zgomot discret, stabil, fără alte simptome poate ține de funcționarea obișnuită; un sunet nou, asociat cu pierderi de performanță, trebuie tratat ca indiciu pentru diagnostic, înainte să ajungi la o imobilizare.