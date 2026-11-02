Dacia Logan cu chederul portbagajului turtit: zgomot, apă și reglarea capacului

De ce un cheder comprimat nu explică toate infiltrațiile

O garnitură fisurată, cu o porțiune lipsă sau ieșită din poziție poate permite trecerea apei și a aerului. Dacă portbagajul a fost încărcat până peste margine ori capacul a fost închis peste o curea, deformarea locală poate reduce contactul. Urmele de praf și traseele lăsate de apă ajută la localizare, dar umezeala se poate deplasa sub mochetă, astfel încât pata finală nu coincide întotdeauna cu punctul de intrare.

Trebuie luate în calcul și etanșarea stopurilor, îmbinările caroseriei, elementele de aerisire sau intervențiile anterioare în partea din spate. Condensul poate contribui la umezeală, mai ales dacă au fost transportate obiecte ude. Un cheder nou nu repară un stop etanșat incorect, iar aplicarea de silicon pe toată marginea poate ascunde problema și îngreuna demontarea ulterioară.

Contează și alinierea capacului. O broască sau o balama reglată greșit, tampoanele de sprijin și o deformare după un impact pot modifica presiunea pe garnitură. Dacă trebuie să trântești capacul sau acesta rămâne mai ridicat pe o parte, nu compensa direct prin tragerea lui mai jos din închizătoare. O presare exagerată poate suprasolicita chederul și mecanismul, fără să corecteze geometria ansamblului.

Cum verifici etanșarea fără reglaje făcute la întâmplare

Cu mașina staționată, golește portbagajul și usucă zona accesibilă, apoi inspectează garnitura pe toată lungimea. Curăță depunerile cu un produs potrivit materialului și verifică dacă profilul este așezat corect. Pentru întreținere, folosește doar produse compatibile; solvenții, vaselina nepotrivită și încălzirea agresivă pot deteriora cauciucul. Manualul Logan avertizează inclusiv că garniturile înghețate pot împiedica deschiderea normală pe vreme foarte rece.

Un test orientativ cu o fâșie de hârtie prinsă între capac și cheder poate evidenția diferențe de presare, însă nu stabilește singur diagnosticul. Pentru apă, urmărește un test controlat, cu debit redus, fără jet puternic și fără ca cineva să se închidă în portbagaj. Nu demonta piese electrice ude sub tensiune. Dacă sursa nu este vizibilă, un atelier poate verifica separat garniturile, lămpile și îmbinările.

Înlocuirea chederului este justificată când materialul este deteriorat sau nu mai etanșează după corectarea montajului. Reglarea capacului trebuie făcută după verificarea balamalelor, a broaștei și a poziției caroseriei. Până la remediere, scoate obiectele umede și verifică zona de sub mochetă: apa lăsată acolo poate favoriza mirosurile și coroziunea. Un capac care nu se închide și nu se fixează sigur cere remediere înaintea folosirii mașinii.