Dacia Logan cu bușon de ulei murdar de emulsie: condens obișnuit sau problemă la motor

De ce drumurile scurte pot lăsa depuneri sub bușon

În funcționarea motorului există vapori de apă care, în anumite condiții, pot condensa și se pot amesteca cu uleiul. Dacă deplasările sunt scurte și uleiul nu se încălzește suficient, umezeala se elimină mai greu. Zonele relativ reci ale capacului superior și bușonului pot deveni locuri în care emulsia este vizibilă, mai ales în sezonul rece. LIQUI MOLY descrie acest mecanism pentru motoarele folosite repetat pe distanțe mici.

Un strat subțire, apărut iarna la o mașină care merge câteva minute între opriri, este compatibil cu această explicație. Totuși, faptul că motorul pornește normal sau că joja pare curată nu exclude orice pierdere internă. Cantitatea depunerii și felul în care evoluează oferă indicii, fără să înlocuiască verificarea atunci când apar și alte simptome.

Ventilarea carterului și atingerea temperaturii corecte de funcționare merită controlate dacă fenomenul persistă. O problemă a ventilării sau un termostat care menține motorul prea rece poate favoriza condițiile pentru condens, dar aceste piese nu se înlocuiesc doar pe baza aspectului bușonului. Motorizările Logan diferă, iar verificările trebuie adaptate construcției lor.

Ce semne cer oprirea și ce verificări poate face service-ul

Cu motorul rece și mașina așezată potrivit instrucțiunilor, verifică nivelul uleiului și al lichidului de răcire. Nu deschide vasul de expansiune la cald. Notează eventualele schimbări în aceleași condiții de măsurare, deoarece temperatura și poziția automobilului pot modifica citirea. O fotografie a depunerii poate ajuta la urmărirea evoluției.

Uleiul cu aspect lăptos pe jojă, un nivel care crește inexplicabil, pierderea repetată de lichid de răcire sau supraîncălzirea cer verificare rapidă. Vaporii vizibili la pornirea rece nu au aceeași semnificație cu o emisie albă persistentă după încălzire, însoțită de alte simptome. RAC enumeră amestecarea uleiului cu lichidul de răcire și supraîncălzirea printre indiciile unei posibile probleme de etanșare a motorului.

Dacă apar semne de contaminare importantă sau temperatură excesivă, oprește utilizarea și solicită transportul la service, fără să încerci un drum lung pentru „evaporarea apei”. Atelierul poate verifica etanșeitatea circuitului de răcire și, după caz, prezența gazelor de ardere ori alte căi de contaminare. Dacă se confirmă condensul fără alte defecțiuni, adaptează utilizarea și întreținerea recomandată; aditivii și simpla curățare a bușonului nu demonstrează că sursa umezelii a dispărut.