Cum poate o eroare de montaj să compromită filtrarea aerului

Filtrul de aer trebuie să se potrivească exact în carcasa sa, iar suprafețele de etanșare trebuie să realizeze un contact continuu cu zonele de sprijin. În funcție de motorizarea și configurația Dacia Jogger, filtrul poate avea o formă și un sistem de fixare specifice, însă principiul rămâne același: aerul admis în motor trebuie să treacă prin materialul filtrant, nu prin spațiile rămase între element și carcasă. Dacă filtrul este montat strâmb, are o garnitură deplasată sau nu corespunde exact aplicației, se poate forma un traseu alternativ pentru aerul nefiltrat.

Problema poate apărea inclusiv atunci când elementul filtrant este corect, dar capacul carcasei nu a fost fixat uniform. O clemă incomplet închisă, un șurub care nu a fost strâns sau un cablu prins accidental între capac și carcasă pot împiedica realizarea etanșeității. De asemenea, resturile de frunze, nisipul sau alte impurități rămase pe suprafața de contact pot împiedica așezarea corectă a garniturii. În unele situații, carcasa însăși poate fi fisurată sau deformată, astfel încât înlocuirea repetată a filtrului nu va rezolva problema.

Consecințele pot deveni mai importante în cazul motoarelor turbo, unde fluxul de aer este aspirat prin admisie și direcționat către turbocompresor înainte de a ajunge în cilindri. Particulele abrazive care ocolesc filtrul pot afecta componentele aflate în traseul lor, inclusiv suprafețele interne ale motorului. Riscul și gradul deteriorării depind de dimensiunea particulelor, cantitatea de praf aspirată și durata expunerii, motiv pentru care o singură deplasare pe un drum cu praf nu înseamnă automat că motorul a suferit o avarie.

Cum verifici etanșeitatea filtrului și ce semne ar trebui să te îngrijoreze

Verificarea trebuie realizată cu motorul oprit și presupune inspectarea carcasei filtrului, a capacului, a elementelor de fixare și a garniturii periferice. Filtrul trebuie să fie compatibil cu motorizarea respectivă, să nu prezinte deformări și să intre în poziția sa fără forțare nejustificată. Este important ca suprafețele de sprijin să fie curate și ca toate elementele de prindere să se închidă corespunzător. Dacă există suspiciunea că praful a ocolit filtrul, mecanicul poate examina interiorul conductei de admisie situate după elementul filtrant, unde nu ar trebui să se acumuleze depuneri importante de particule abrazive.

Prezența prafului în partea de intrare a carcasei, înainte de filtru, este normală și demonstrează că sistemul colectează impuritățile din aer. În schimb, depunerile consistente găsite pe partea destinată aerului curat pot indica o problemă de etanșare sau o contaminare produsă în timpul unei intervenții anterioare. Diagnosticul trebuie să diferențieze aceste situații, deoarece simpla observare a unei carcase murdare nu justifică presupunerea că motorul a aspirat aer nefiltrat. Urmele de praf pot apărea și în urma demontării incorecte a filtrului vechi, dacă impuritățile au căzut accidental în zona curată.

În cazul în care motorul a funcționat o perioadă lungă cu filtrul montat neetanș, pot fi necesare verificări suplimentare ale traseului de admisie și, dacă există simptome, evaluarea stării mecanice a motorului. Un turbocompresor care prezintă zgomote neobișnuite, pierderi de performanță sau deteriorări vizibile nu trebuie însă condamnat exclusiv pe baza unor urme de praf. La fel, o eroare de debit de aer sau de presiune în admisie poate avea numeroase cauze, inclusiv senzori defecți și pierderi de etanșeitate în alte zone ale circuitului.

Pentru proprietarul unei Dacia Jogger, cea mai bună măsură de prevenție este verificarea atentă a montajului după fiecare schimbare a filtrului, indiferent dacă operațiunea a fost realizată acasă sau într-un atelier. Un element filtrant nou reprezintă doar o parte a sistemului de protecție, iar etanșeitatea carcasei este la fel de importantă pentru funcționarea corectă a motorului. Într-o perioadă în care costurile reparațiilor pot depăși cu mult prețul consumabilelor, câteva minute acordate unei verificări aparent minore pot preveni probleme mecanice dificil de remediat.