Dacia Duster cu vopsea zgâriată după off-road: ce repari imediat pentru a preveni coroziunea

Cum deosebești urmele cosmetice de deteriorarea protecției

Spală noroiul și nisipul fără să freci caroseria uscată, deoarece particulele pot produce alte zgârieturi. Manualul Duster include noroiul, nisipul și pietrișul între factorii abrazivi și recomandă îngrijirea regulată a caroseriei. Evită insistarea cu jetul de presiune pe zonele deja deteriorate, pe îmbinări sau garnituri, unde o curățare agresivă poate agrava problema.

După uscare, privește urma în lumină bună. Un transfer de material de la creangă sau o zgârietură fină în lac se poate remedia diferit de o tăietură care a ajuns la grund ori metal. Testul cu unghia poate sugera adâncimea, dar nu stabilește sigur ce strat a fost străpuns. Dacă nu poți identifica substratul, o evaluare la un atelier de caroserie este mai sigură decât aplicarea succesivă a unor paste abrazive.

Materialul piesei schimbă și riscul. Plasticul unei bare sau al unei protecții nu ruginește ca tabla de oțel, deși vopseaua și prinderile sale pot necesita reparații. Pe elementele metalice, verifică mai atent muchiile, pragurile și zonele în care noroiul rămâne acumulat. După un contact cu pietrele, merită inspectată și protecția de sub caroserie, fără să intri sub automobilul susținut doar de cric.

Ce remediezi rapid și ce e bine să lași atelierului

O zonă cu metal expus trebuie curățată și protejată printr-un sistem de reparație compatibil, nu acoperită peste noroi sau rugină. Pentru o ciobitură mică poate exista o soluție de retuș potrivită codului de culoare; o suprafață mare, o deformare sau coroziunea deja instalată cer o intervenție mai atentă. Dacă a apărut rugină, simpla aplicare a vopselei deasupra nu elimină cauza.

Polishul poate îmbunătăți unele urme superficiale, dar nu reconstruiește straturile lipsă și nu înlocuiește protecția anticorozivă. Evită șlefuirea improvizată a unei suprafețe întinse și produsele de acoperire aplicate peste zone umede. O zgârietură discretă pe o piesă de plastic poate suporta o amânare estetică, însă o muchie metalică dezgolită sau o îmbinare lovită merită prioritate.

Păstrează fotografii după curățare și cere un deviz care separă corectarea aspectului de refacerea protecției. Garanția anticoroziune are condiții proprii, iar o deteriorare produsă de o creangă sau de o piatră nu devine automat defect de fabricație. Verifică documentele mașinii și eventualele obligații de inspecție. O intervenție locală făcută la timp poate evita o reparație mai amplă, fără să transforme fiecare urmă de aventură într-un motiv pentru revopsirea întregii laterale.