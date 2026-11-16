De ce poate ajunge uleiul în antigel fără ca garnitura de chiulasă să fie defectă

Una dintre cauzele care trebuie investigate, la motorizările prevăzute cu asemenea echipamente, este schimbătorul de căldură ulei-apă, denumit frecvent răcitor de ulei. Această componentă permite transferul căldurii dintre circuitul de ungere și cel de răcire, contribuind la stabilizarea temperaturii uleiului în timpul funcționării motorului. În interiorul său există trasee separate pentru cele două fluide, iar o fisură, o deteriorare internă sau o problemă de etanșare poate permite trecerea uleiului în lichidul de răcire. Deoarece presiunea uleiului poate depăși presiunea instalației de răcire în anumite condiții de funcționare, contaminarea se poate produce predominant într-o singură direcție.

Un schimbător de căldură defect poate genera depuneri uleioase în vasul de expansiune fără ca motorul să prezinte imediat simptomele asociate în mod tradițional unei garnituri de chiulasă deteriorate. Mașina poate porni normal, poate dezvolta puterea obișnuită și poate avea un nivel aparent stabil al uleiului. În schimb, apariția unor depuneri consistente în antigel justifică oprirea utilizării până la diagnosticare, deoarece contaminarea poate afecta furtunurile, garniturile și eficiența sistemului de răcire. Unele cutii de viteze automate utilizează, de asemenea, circuite de răcire integrate, ceea ce introduce alte posibilități de contaminare, dar numai acolo unde configurația concretă a automobilului include astfel de componente.

Nu orice modificare de culoare a lichidului de răcire indică însă prezența uleiului de motor. Amestecarea unor antigeluri incompatibile, depunerile provenite din coroziune sau reziduurile rămase după o reparație anterioară pot modifica aspectul lichidului. O peliculă superficială, observată izolat, trebuie examinată înainte de formularea unui diagnostic, iar confirmarea naturii contaminantului este importantă pentru a evita demontarea inutilă a motorului.

Ce teste pot diferenția un răcitor de ulei defect de o problemă a chiulasei

Verificarea trebuie să urmărească atât sistemul de răcire, cât și circuitul de ungere. Mecanicul poate începe prin inspectarea nivelurilor, a consistenței și a aspectului fluidelor, apoi prin testarea presiunii circuitului de răcire și evaluarea eventualelor pierderi. În cazul unui schimbător de căldură suspect, acesta poate necesita izolarea circuitelor și testarea etanșeității printr-o procedură adecvată configurației motorului. Un rezultat care confirmă comunicarea internă dintre circuite poate orienta reparația către schimbătorul de căldură, fără demontarea imediată a chiulasei.

Atunci când există suspiciunea unei garnituri de chiulasă deteriorate, investigația poate continua cu testarea prezenței gazelor de ardere în sistemul de răcire, verificarea compresiei și efectuarea unui test de pierderi din cilindri. Aceste proceduri pot identifica o comunicare nedorită între camera de ardere și circuitul de răcire, însă un rezultat negativ nu exclude absolut orice tip de defect al garniturii. Unele deteriorări permit transferul de ulei fără să producă scăpări semnificative de gaze de ardere, motiv pentru care rezultatele trebuie interpretate împreună cu simptomele și configurația motorului.

După eliminarea cauzei, sistemul de răcire trebuie curățat corespunzător, deoarece simpla înlocuire a antigelului poate lăsa reziduuri de ulei în radiator, vas și conducte. În anumite situații, componentele din cauciuc afectate de contaminare pot necesita înlocuire. De asemenea, reapariția unei pelicule uleioase imediat după reparație nu demonstrează automat că defecțiunea persistă, dacă în sistem au rămas reziduuri, însă contaminarea repetată trebuie investigată.

Pentru proprietarul unei Dacia Duster, urmele de ulei în vasul de expansiune reprezintă un simptom serios, dar nu un diagnostic complet. Garnitura de chiulasă rămâne una dintre cauzele posibile, alături de schimbătorul de căldură și alte defecte interne. Diferența dintre o reparație localizată și o intervenție majoră asupra motorului poate depinde de câteva verificări făcute în ordinea corectă, înainte ca mecanicul să înceapă demontarea componentelor costisitoare.