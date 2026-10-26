Dacia Duster cu senzor de unghi al volanului dereglat: ce martori poate aprinde după geometrie

De ce o informație greșită despre volan poate afecta mai multe sisteme

Controlul electronic al stabilității compară direcția cerută de șofer cu mișcarea efectivă a mașinii. Manualul Duster explică rolul senzorului de la volan în această comparație. Dacă informațiile disponibile nu sunt plauzibile, sistemul poate înregistra o defecțiune și poate dezactiva anumite funcții de stabilizare ori de control al tracțiunii.

În funcție de versiune și de eroarea identificată, pot apărea martorul ESC, avertizarea generală de service sau un mesaj care cere verificarea sistemului. Unele funcții de asistență pot deveni indisponibile. Un martor ABS aprins simultan nu trebuie atribuit automat senzorului de unghi, deoarece vitezele roților, alimentarea electrică și comunicarea dintre module pot produce alte combinații de avertizări.

Un volan rămas strâmb după geometrie poate indica centrare sau reglaje mecanice incorecte, fără ca senzorul să fie defect. Invers, volanul aparent drept nu confirmă că valoarea transmisă electronic este corectă. Denivelarea drumului și presiunile anvelopelor pot influența senzația de abatere, motiv pentru care verificarea trebuie făcută în condiții controlate, împreună cu raportul de geometrie.

Cum se verifică reperul electronic fără să ascundă un reglaj greșit

Revino la atelierul care a făcut intervenția și descrie exact când au apărut martorii. Păstrează raportul cu valorile măsurate și cere verificarea poziției mecanice de mers drept înaintea oricărei calibrări. Memorarea unui nou zero cu roțile ori volanul poziționate greșit poate ascunde problema inițială, în loc să o rezolve.

Diagnoza trebuie să includă erorile relevante și valoarea unghiului în timp real, împreună cu verificarea alimentării și a celorlalte semnale implicate. Dacă documentația versiunii cere calibrare, aceasta se face în condițiile și cu echipamentul prevăzute. I-CAR descrie poziționarea roților drept și stabilirea reperului cu testerul ca procedură tipică, subliniind necesitatea respectării cerințelor aplicabile vehiculului.

Nu aplica secvențe găsite online, cu bracări repetate până la capăt, și nu considera ștergerea erorii o reparație. După remediere, este necesară confirmarea funcționării prin verificări și un test adecvat. Dacă direcția se întărește, apar avertizări roșii sau comportamentul la frânare devine neobișnuit, oprește în siguranță și solicită asistență; disponibilitatea sistemelor nu trebuie presupusă doar pentru că mașina încă poate înainta.