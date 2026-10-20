Cutremur la Netflix: concedieri masive și schimbări radicale în conducere. Șefii care au adus filme de succes pe platformă pleacă din companie

Potrivit informațiilor publicate de Variety, Dan Lin, directorul diviziei de filme Netflix, a fost îndepărtat din funcție, la scurt timp după plecarea Belei Bajaria, directoarea responsabilă de conținutul platformei la nivel global. Schimbările fac parte dintr-o restructurare amplă, care ar putea modifica modul în care Netflix alege proiectele, colaborează cu regizorii de la Hollywood și își distribuie producțiile originale.

Dan Lin pleacă de la Netflix după ce a aprobat peste 80 de filme

Dan Lin a preluat conducerea diviziei de filme Netflix în 2024, înlocuindu-l pe Scott Stuber, într-o perioadă în care platforma încerca să treacă de la producția unui număr foarte mare de filme la o strategie orientată mai mult către calitate și impactul asupra publicului.

În aproximativ doi ani și jumătate, Lin a aprobat sau achiziționat 88 de proiecte cinematografice, dintre care unele au ajuns deja pe platformă, iar altele urmează să fie lansate în perioada următoare.

Printre filmele asociate mandatului său se numără „Apex”, cu Charlize Theron, thrillerul polițist „The Rip”, cu Matt Damon și Ben Affleck, și „Remarkably Bright Creatures”, adaptarea romanului de succes scris de Shelby Van Pelt.

„The Rip” a reprezentat unul dintre proiectele importante ale platformei în 2026, Netflix mizând pe popularitatea celor doi actori și pe povestea construită în jurul unei echipe de polițiști care descoperă o sumă uriașă de bani. Filmul a atras atenția inclusiv prin acordul special negociat de Matt Damon și Ben Affleck cu Netflix, care a introdus o formulă de remunerare diferită de practica obișnuită a platformei.

Lin a fost implicat și în dezvoltarea unor producții importante care nu au fost încă lansate. Printre acestea se numără „Here Comes the Flood”, un thriller cu Denzel Washington și Robert Pattinson, și „The Further Adventures of Cliff Booth”, continuarea poveștii personajului interpretat de Brad Pitt în „Once Upon a Time in Hollywood”, cu David Fincher la regie și Quentin Tarantino implicat în scenariu.

Un alt proiect major este „Narnia: The Magician’s Nephew”, regizat de Greta Gerwig. Filmul reprezintă o investiție importantă pentru Netflix și o încercare de a transforma universul creat de C.S. Lewis într-o nouă franciză cinematografică.

Înainte să ajungă la Netflix, Dan Lin a fondat compania de producție Rideback, cunoscută pentru filme precum „The Lego Movie”, adaptările „It” după Stephen King și franciza „Sherlock Holmes”. De asemenea, a lucrat la Warner Bros., unde a fost implicat în dezvoltarea unor producții importante, inclusiv „The Departed”, regizat de Martin Scorsese.

Plecarea sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât numeroase proiecte aprobate în timpul mandatului său sunt încă în producție sau în pregătirea lansării.

Bela Bajaria pleacă după zece ani, iar Peter Rice preia controlul asupra conținutului

Dan Lin nu este singurul nume important care părăsește Netflix. Bela Bajaria, directoarea de conținut a platformei, a plecat după aproximativ un deceniu petrecut în companie.

În ultimii ani, Bajaria a avut un rol central în stabilirea strategiei globale de producție și achiziție a filmelor și serialelor. Ea a coordonat extinderea Netflix pe piețele internaționale și dezvoltarea unui portofoliu care include producții de ficțiune, reality-show-uri, documentare și evenimente transmise în direct.

Locul său va fi ocupat de Peter Rice, fost director în cadrul Walt Disney Television și Fox, care va prelua funcția de Chief Content Officer.

Rice are o experiență îndelungată în industria divertismentului, fiind implicat de-a lungul carierei în dezvoltarea unor filme premiate precum „Slumdog Millionaire”, „Juno”, „Little Miss Sunshine” și „Sideways”.

Ted Sarandos, co-CEO Netflix, a salutat numirea noului director, subliniind experiența acestuia în administrarea unor operațiuni de amploare și relațiile construite cu regizori, producători și actori.

Potrivit lui Sarandos, Rice înțelege mecanismele prin care poveștile reușesc să atragă publicul și are experiența necesară pentru a coordona atât producțiile cinematografice, cât și serialele și celelalte categorii de conținut.

În ceea ce privește divizia de filme, numele vehiculate pentru înlocuirea lui Dan Lin sunt Mike De Luca și Pam Abdy, foști conducători ai Warner Bros. Motion Picture Group.

Cei doi nu au fost confirmați oficial pentru aceste funcții, însă publicațiile de specialitate de la Hollywood susțin că ar putea avea un rol important în noua structură creativă a Netflix.

Aproximativ 1.000 de angajați au fost concediați într-o singură săptămână

Schimbările din conducere apar după una dintre cele mai ample runde de concedieri realizate de Netflix.

Aproximativ 1.000 de angajați, reprezentând în jur de 6% din forța de muncă a companiei, au fost concediați săptămâna trecută, în cadrul unui proces de reorganizare care a afectat mai multe divizii.

Printre persoanele care și-au pierdut funcțiile se numără Doug Belgrad, unul dintre principalii colaboratori ai lui Dan Lin, și Sheroum Kim, responsabilă de zona filmelor independente.

Reducerea personalului și schimbările de management vin într-un context financiar dificil. Acțiunile Netflix au fost afectate de stagnarea percepută a companiei pe bursă, iar investitorii urmăresc cu tot mai multă atenție raportul dintre cheltuielile uriașe pentru conținut și capacitatea platformei de a păstra interesul abonaților.

Situația este complicată și de încercarea nereușită a Netflix de a achiziționa Warner Bros. Discovery, o tranzacție care ar fi putut transforma considerabil poziția companiei în industria cinematografică.

După eșecul acestei operațiuni, Netflix trebuie să își consolideze oferta prin propriile filme și seriale, dar și să demonstreze că investițiile sale pot genera rezultate pe termen lung.

Netflix are o problemă de audiență: serialele de succes pierd spectatori după primul sezon

Dincolo de schimbările administrative, Netflix se confruntă cu o problemă care privește direct obiceiurile publicului.

Potrivit unei analize Bloomberg, mai multe seriale care au avut debuturi spectaculoase au pierdut o parte importantă din audiență odată cu lansarea sezoanelor următoare.

Printre titlurile afectate se numără „Avatar: The Last Airbender”, „Beef” și „One Piece”, producții care au beneficiat de campanii importante de promovare și au atras milioane de spectatori la debut.

Fenomenul a fost analizat și într-un articol Playtech despre scăderea audienței serialelor Netflix după primul sezon, unde sunt prezentate exemplele unor producții care au pierdut procente considerabile din public.

Datele arată că „One Piece” a înregistrat un recul de aproximativ 30% între sezoane, „The Night Agent” a pierdut circa jumătate din audiență, iar „Beef” a avut o scădere estimată la aproximativ 70%.

Pentru Netflix, asemenea evoluții sunt importante deoarece succesul inițial al unui serial nu garantează că publicul va reveni pentru continuare.

În plus, producțiile cu bugete mari devin tot mai costisitoare pe măsură ce distribuția, efectele vizuale și amploarea poveștilor cresc de la un sezon la altul.

O scădere semnificativă a audienței poate face dificilă justificarea investițiilor, chiar și în cazul unor seriale apreciate de critici sau de fanii existenți.

Totuși, cifrele respective nu înseamnă că Netflix pierde automat abonați în același ritm. Ele indică, mai degrabă, dificultatea platformei de a transforma succesul unor lansări individuale în interes constant pe termen lung.

Filmele Netflix ar putea ajunge mai des în cinematografe înainte de streaming

Una dintre întrebările importante ridicate de reorganizare este dacă Netflix își va modifica strategia privind lansarea filmelor în cinematografe.

Compania a fost mult timp asociată cu distribuția directă pe streaming, un model care a provocat tensiuni cu regizorii și studiourile tradiționale de la Hollywood.

În ultimii ani, Netflix a început însă să experimenteze tot mai mult cu premiere cinematografice pentru anumite producții importante.

Un exemplu este „Narnia: The Magician’s Nephew”, noul film regizat de Greta Gerwig, care va ajunge mai întâi în cinematografe, pe 12 februarie 2027, înainte de lansarea pe Netflix, programată pentru 2 aprilie.

Strategia permite companiei să valorifice încasările din cinematografe și să transforme ulterior filmul într-un eveniment important pentru abonații platformei.

Producția lui Gerwig este un proiect cu buget foarte mare, iar succesul său ar putea influența felul în care Netflix abordează viitoarele filme destinate unui public larg.

În același timp, reorganizarea conducerii ar putea schimba modul în care compania negociază cu regizorii consacrați, în special cu cei care insistă asupra unei perioade de exclusivitate în cinematografe.

Deocamdată, Netflix nu a anunțat oficial o schimbare generală a strategiei sale de distribuție, iar plecarea lui Dan Lin nu înseamnă automat anularea proiectelor dezvoltate sub conducerea sa.

Ce înseamnă reorganizarea pentru filmele și serialele Netflix din următorii ani

Plecarea a doi dintre cei mai importanți directori de conținut reprezintă un moment de cotitură pentru Netflix, mai ales că schimbările au loc simultan cu reduceri masive de personal.

Noua conducere va trebui să găsească un echilibru între investițiile în producții spectaculoase, colaborările cu nume importante de la Hollywood și necesitatea de a menține costurile sub control.

Pentru public, efectele nu vor fi vizibile imediat. Numeroase filme și seriale care urmează să fie lansate în 2027 și 2028 au fost deja aprobate, filmate sau se află în etape avansate de producție.

Schimbările importante ar putea apărea mai degrabă în proiectele care primesc undă verde de acum înainte, în bugetele alocate și în alegerea francizelor pe care compania va decide să le dezvolte.

Netflix rămâne unul dintre cei mai influenți actori ai industriei mondiale de divertisment, însă perioada în care creșterea numărului de abonați și lansarea constantă de producții originale păreau suficiente pentru a garanta succesul este pusă tot mai mult sub semnul întrebării.

Iar odată cu plecarea lui Dan Lin și Bela Bajaria, platforma încheie un capitol important al strategiei sale creative și începe o etapă în care fiecare investiție în filme și seriale va fi analizată mult mai atent.