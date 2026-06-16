Cum vezi dacă televizorul tău primește actualizări de securitate. Verificarea simplă pe care mulți utilizatori o ignoră

Unde verifici dacă televizorul mai primește actualizări

Primul pas este să identifici modelul exact al televizorului. Acesta poate fi găsit în meniul de setări, în secțiunea „Despre dispozitiv”, „Informații sistem” sau pe eticheta aflată pe spatele aparatului.

După ce ai aflat modelul, verifică meniul de actualizare software. În funcție de producător, opțiunea poate apărea sub denumiri precum:

Software Update

System Update

Firmware Update

Actualizare software

Dacă televizorul caută și descarcă actualizări automat, este un semn bun că dispozitivul se află încă în perioada de suport.

O metodă și mai sigură este consultarea site-ului oficial al producătorului. Companii precum Samsung, LG, Sony, Philips, TCL sau Hisense publică frecvent informații despre actualizările disponibile și durata suportului pentru anumite modele.

În unele cazuri, televizoarele mai vechi pot continua să funcționeze perfect pentru streaming, însă nu mai primesc actualizări de securitate. Acest lucru înseamnă că eventualele vulnerabilități descoperite ulterior nu vor mai fi remediate.

Semne că televizorul tău ar putea să nu mai fie protejat

Unul dintre cele mai evidente indicii este lipsa actualizărilor timp de mai mulți ani. Dacă nu ai primit niciun update software de foarte mult timp, este posibil ca producătorul să fi încheiat perioada de suport.

Un alt semn îl reprezintă dispariția unor aplicații importante. Uneori, servicii precum Netflix, YouTube sau alte platforme încetează să mai funcționeze corect pe dispozitivele care rulează versiuni vechi de software.