Cum vezi dacă televizorul tău primește actualizări de securitate. Verificarea simplă pe care mulți utilizatori o ignoră
Televizoarele inteligente au devenit adevărate centre multimedia. Pe lângă accesul la Netflix, YouTube, Disney+ sau alte platforme de streaming, aceste dispozitive sunt conectate permanent la internet și rulează sisteme de operare complexe, similare celor de pe telefoane sau calculatoare.
Tocmai din acest motiv, actualizările de securitate sunt mai importante decât cred mulți utilizatori. Un televizor conectat la internet poate deveni vulnerabil dacă producătorul nu mai oferă actualizări sau dacă acestea nu sunt instalate la timp. Problema este că foarte puțini proprietari verifică dacă dispozitivul lor mai beneficiază de suport software.
Unde verifici dacă televizorul mai primește actualizări
Primul pas este să identifici modelul exact al televizorului. Acesta poate fi găsit în meniul de setări, în secțiunea „Despre dispozitiv”, „Informații sistem” sau pe eticheta aflată pe spatele aparatului.
După ce ai aflat modelul, verifică meniul de actualizare software. În funcție de producător, opțiunea poate apărea sub denumiri precum:
- Software Update
- System Update
- Firmware Update
- Actualizare software
Dacă televizorul caută și descarcă actualizări automat, este un semn bun că dispozitivul se află încă în perioada de suport.
O metodă și mai sigură este consultarea site-ului oficial al producătorului. Companii precum Samsung, LG, Sony, Philips, TCL sau Hisense publică frecvent informații despre actualizările disponibile și durata suportului pentru anumite modele.
În unele cazuri, televizoarele mai vechi pot continua să funcționeze perfect pentru streaming, însă nu mai primesc actualizări de securitate. Acest lucru înseamnă că eventualele vulnerabilități descoperite ulterior nu vor mai fi remediate.
Semne că televizorul tău ar putea să nu mai fie protejat
Unul dintre cele mai evidente indicii este lipsa actualizărilor timp de mai mulți ani. Dacă nu ai primit niciun update software de foarte mult timp, este posibil ca producătorul să fi încheiat perioada de suport.
Un alt semn îl reprezintă dispariția unor aplicații importante. Uneori, servicii precum Netflix, YouTube sau alte platforme încetează să mai funcționeze corect pe dispozitivele care rulează versiuni vechi de software.
De asemenea, dacă magazinul de aplicații al televizorului nu mai primește programe noi sau dacă anumite funcții online încep să dea erori frecvente, cauza poate fi lipsa actualizărilor.
Experții în securitate recomandă activarea actualizărilor automate ori de câte ori această opțiune este disponibilă. În plus, este important să folosești parole puternice pentru conturile asociate televizorului și să instalezi aplicații doar din surse oficiale.
În cazul în care televizorul nu mai beneficiază de suport software, nu înseamnă neapărat că trebuie înlocuit imediat. Pentru utilizatorii care vor acces la cele mai noi funcții și la actualizări regulate de securitate, o soluție simplă poate fi conectarea unui dispozitiv extern precum Google TV, Apple TV sau Amazon Fire TV Stick, care primește actualizări independente de televizor.