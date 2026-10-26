Cum verifici corect un telefon secondhand înainte să îl cumperi – ghid tehnic bazat pe procedurile YZZY
Un telefon poate arăta „ca nou” și totuși să ascundă un display înlocuit, o baterie uzată sau componente care au trecut prin service. Tocmai de aceea, aspectul exterior este doar una dintre verificările relevante înainte de cumpărarea unui smartphone secondhand.
Pornind de la procesul prin care YZZY evaluează telefoanele pe care le preia de la utilizatori, iată criteriile tehnice și estetice care pot spune mai multe despre starea reală a unui dispozitiv.
Cuprins:
- YZZY, platformă românească pentru cumpărarea și vânzarea gadgeturilor secondhand
- Cum arată un proces transparent de vânzare a unui gadget secondhand
- Ce verificări contează în evaluarea unui telefon secondhand?
- Bateria: ce spune despre istoricul telefonului
- Display, Face ID și Touch ID: testele care pot indica intervenții
- Camere, microfon și conectivitate: verificările funcționale
- IMEI și istoricul componentelor: ce nu vezi într-o fotografie
- Starea estetică: cum se diferențiază de starea tehnică
- De la recent lansat, la piața secondhand
YZZY, platformă românească pentru cumpărarea și vânzarea gadgeturilor secondhand
YZZY este o platformă de unde cumperi și vinzi telefoane secondhand, alături de tablete, laptopuri și smartwatch-uri. Potrivit informațiilor publicate de companie, peste 70.000 de utilizatori au evaluat dispozitivele prin intermediul platformei. Interesul pentru segment e în creștere.
Invitat recent la dezbaterea G4Media „Antirisipa – soluții pentru economisire”, Dumitraș Ionuț Corneliu, fondatorul și CEO-ul YZZY, a arătat că vânzările companiei au crescut cu aproape 40%. Cifra de afaceri a crescut de la 5.572.997 de lei în 2024 la 7.780.056 de lei în 2025, ceea ce reprezintă un avans de 39,6%. Potrivit acestuia, românii privesc tot mai frecvent un telefon utilizat ca pe o decizie financiară atent calculată, nu ca pe un compromis.
Pe măsură ce tot mai mulți utilizatori aleg să își valorifice dispozitivele vechi, contează nu doar suma obținută, ci și claritatea procesului: cum este stabilită estimarea inițială, ce se verifică la primirea telefonului și în ce condiții poate fi modificată oferta finală.
Ce verificări contează în evaluarea unui telefon secondhand?
Evaluarea unui telefon secondhand trebuie să urmărească atât proveniența dispozitivului, cât și starea sa tehnică și estetică.
Dincolo de aspectul exterior, evaluarea unui telefon include verificarea bateriei, a display-ului, camerelor, funcțiilor de autentificare, conectivității și istoricului componentelor.
Cum arată un proces transparent de vânzare a unui gadget secondhand
În cazul serviciului de preluare YZZY, procesul prezentat pe site include câteva etape clare:
– Primești o evaluare online înainte să trimiți telefonul.
– Trimiți dispozitivul prin curier, din orice oraș.
– Afli prompt rezultatele evaluării tehnice.
– Primești banii în cont după ce confirmi că prețul oferit este în regulă.
– Poți folosi suma pentru un upgrade sau pentru o altă achiziție din cadrul platformei.
Vânzarea prin YZZY se face integral online, iar prețul final se stabilește după evaluarea efectuată la sediu. Procesul începe cu un chestionar online scurt despre starea telefonului, urmat de o estimare de preț afișată pe loc. Dacă oferta este acceptată, telefonul este preluat de curier, iar costurile de transport sunt acoperite integral de YZZY.
Estimarea nu este însă finală. La sediu, dispozitivul este evaluat tehnic și estetic, iar oferta poate fi ajustată dacă starea constatată diferă de informațiile declarate inițial.
În continuare, iată principalele elemente pe care un cumpărător le poate verifica înainte de achiziție.
Bateria: ce spune despre istoricul telefonului
- Procentul de sănătate.
- Ciclurile de încărcare.
- Mesajul de piesă necunoscută.
Bateria arată cât de intens a fost folosit telefonul. Sub 80%, Apple consideră bateria uzată, iar autonomia scade vizibil. Pentru a verifica telefonul înainte de a-l vinde, intră în:
- Setări > Baterie > Sănătatea bateriei.
- Pe modelele recente, procentajul se găsește în Setări > General > Despre, unde vezi și numărul de cicluri de încărcare.
Mesajul „Piesă Necunoscută/Unknown Part” apare când bateria a fost înlocuită cu una de la terți și înseamnă că procentul afișat nu mai e de încredere.
Display, Face ID și Touch ID: testele care pot indica intervenții
- Pixeli morți.
- Pete sau burn-in.
- Touch și True Tone.
Un display înlocuit sau deteriorat nu poate fi identificat întotdeauna printr-o simplă examinare vizuală. Ecranul ar trebui verificat pe fundal alb și negru pentru identificarea pixelilor morți, petelor sau efectului de burn-in. Apoi, touch-ul să fie testat pe toată suprafața. Lipsa funcției True Tone poate fi, de asemenea, semnul unui ecran schimbat.
Funcționarea Face ID sau Touch ID trebuie verificată prin eliminarea datelor biometrice existente și configurarea autentificării pentru noul utilizator.
Bine de știut: la iPhone Duo, primul smartphone pliabil Apple, lansat oficial și în România, Touch ID a fost mutat în butonul lateral.
Camere, microfon și conectivitate: verificările funcționale
- Se testează funcția de zoom, modul Portret și înregistrarea video.
- Stabilizarea imaginii se verifică prin realizarea unui clip scurt.
- Lentilele se inspectează pentru identificarea urmelor de praf sau a petelor.
- Microfoanele se testează prin înregistrări și apeluri.
- Difuzorul și casca se testează la diferite niveluri de volum.
- Conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și GPS se verifică pe rând.
- Semnalul și datele mobile se testează cu un SIM activ.
Ce poți verifica singur: la telefoanele Samsung, o parte din aceste verificări trec printr-un meniu de diagnoză dedicat, accesibil cu codul *#0*#.
IMEI și istoricul componentelor: ce nu vezi într-o fotografie:
- Compararea codului IMEI.
- Verificări blacklist.
- Verificare contului iCloud al fostului proprietar (dacă există).
- Istoricul componentelor.
IMEI-ul arată dacă telefonul poate funcționa în rețea. Codul este comparat cu cel din setări și de pe cutie, apoi verificat într-o bază de date blacklisted. Un telefon raportat furat sau pierdut poate fi blocat de operator oricând, așa că pasul e obligatoriu.
La fel de important este contul fostului proprietar. Un iPhone cu funcția Găsește iPhone-ul (Find My…) activă rămâne legat de acel cont și nu poate fi folosit de altcineva.
În ceea ce privește componentele, secțiunea „Istoric piese și service” din setări arată dacă display-ul, bateria sau camera au fost înlocuite și dacă piesele sunt originale.
Starea estetică: cum se diferențiază de starea tehnică
Starea estetică influențează prețul fără să afecteze neapărat funcționalitatea. La YZZY, fiecare telefon secondhand primește una dintre patru categorii:
- Ca nou, fără zgârieturi sau ciobituri pe ecran, spate și laterale.
- Foarte bun, cu mici zgârieturi superficiale, vizibile doar la o examinare atentă.
- Bun, cu zgârieturi destul de vizibile, fără impact asupra funcționării.
- Acceptabil, cu zgârieturi foarte vizibile, dar cu ecran clar și funcționare normală.
Smartphone-urile pliabile secondhand, precum Fold-urile Samsung, presupun verificări în plus. Balamaua trebuie să se închidă uniform, fără să aibă joc, iar cuta ecranului interior va fi inspectată în detaliu, de regulă în lumină laterală, pe fundal deschis. Aici ține atât de estetică, cât și de funcționalitate.
Unele dintre aceste verificări pot fi realizate de orice cumpărător, însă altele necesită experiență tehnică, instrumente de diagnosticare și acces la informații care nu sunt evidente la o simplă examinare. Tocmai de aceea, achiziția unui telefon secondhand de la un comerciant care verifică dispozitivele înainte de listare poate reduce riscul unor probleme descoperite ulterior.
De la recent lansat, la piața secondhand
Potrivit lui Dumitraș Ionuț Corneliu, CEO YZZY, cererea pentru varianta secondhand a unui dispozitiv de generație nouă apare, în medie, la „trei-patru luni de la lansarea unui model important”. iPhone 18 Pro Max se află acum la începutul acestui parcurs, modelul fiind deja disponibil în oferta YZZY.
Fiecare dispozitiv listat pe YZZY trece printr-o evaluare riguroasă tehnică și estetică înainte să ajungă la cumpărător și vine cu garanție de 24 de luni și retur gratuit în 30 de zile.
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