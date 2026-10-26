Cum verifici corect un telefon secondhand înainte să îl cumperi – ghid tehnic bazat pe procedurile YZZY

Cuprins:

YZZY, platformă românească pentru cumpărarea și vânzarea gadgeturilor secondhand

Cum arată un proces transparent de vânzare a unui gadget secondhand

Ce verificări contează în evaluarea unui telefon secondhand?

Bateria: ce spune despre istoricul telefonului

Display, Face ID și Touch ID: testele care pot indica intervenții

Camere, microfon și conectivitate: verificările funcționale

IMEI și istoricul componentelor: ce nu vezi într-o fotografie

Starea estetică: cum se diferențiază de starea tehnică

De la recent lansat, la piața secondhand

YZZY, platformă românească pentru cumpărarea și vânzarea gadgeturilor secondhand

YZZY este o platformă de unde cumperi și vinzi telefoane secondhand, alături de tablete, laptopuri și smartwatch-uri. Potrivit informațiilor publicate de companie, peste 70.000 de utilizatori au evaluat dispozitivele prin intermediul platformei. Interesul pentru segment e în creștere.

Invitat recent la dezbaterea G4Media „Antirisipa – soluții pentru economisire”, Dumitraș Ionuț Corneliu, fondatorul și CEO-ul YZZY, a arătat că vânzările companiei au crescut cu aproape 40%. Cifra de afaceri a crescut de la 5.572.997 de lei în 2024 la 7.780.056 de lei în 2025, ceea ce reprezintă un avans de 39,6%. Potrivit acestuia, românii privesc tot mai frecvent un telefon utilizat ca pe o decizie financiară atent calculată, nu ca pe un compromis.

Pe măsură ce tot mai mulți utilizatori aleg să își valorifice dispozitivele vechi, contează nu doar suma obținută, ci și claritatea procesului: cum este stabilită estimarea inițială, ce se verifică la primirea telefonului și în ce condiții poate fi modificată oferta finală.

Ce verificări contează în evaluarea unui telefon secondhand?

Evaluarea unui telefon secondhand trebuie să urmărească atât proveniența dispozitivului, cât și starea sa tehnică și estetică.

Dincolo de aspectul exterior, evaluarea unui telefon include verificarea bateriei, a display-ului, camerelor, funcțiilor de autentificare, conectivității și istoricului componentelor.

Cum arată un proces transparent de vânzare a unui gadget secondhand

În cazul serviciului de preluare YZZY, procesul prezentat pe site include câteva etape clare:

– Primești o evaluare online înainte să trimiți telefonul.

– Trimiți dispozitivul prin curier, din orice oraș.

– Afli prompt rezultatele evaluării tehnice.

– Primești banii în cont după ce confirmi că prețul oferit este în regulă.

– Poți folosi suma pentru un upgrade sau pentru o altă achiziție din cadrul platformei.

Vânzarea prin YZZY se face integral online, iar prețul final se stabilește după evaluarea efectuată la sediu. Procesul începe cu un chestionar online scurt despre starea telefonului, urmat de o estimare de preț afișată pe loc. Dacă oferta este acceptată, telefonul este preluat de curier, iar costurile de transport sunt acoperite integral de YZZY.