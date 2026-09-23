Cum transformă Gică Popescu unul dintre hotelurile cunoscute din Predeal. Trofeele de la Barcelona și Galatasaray vor putea fi văzute de turiști

Muzeu de aproximativ 100 de metri pătrați

Ideea amenajării muzeului a apărut după o discuție a fostului internațional cu un prieten, care l-a întrebat unde își păstrează trofeele acumulate de-a lungul carierei.

„Acum ceva timp vorbeam cu un prieten care m-a întrebat unde sunt toate trofeele pe care le am? I-am spus că le am prin cutii, prin garaj. El mi-a sugerat că e păcat să le țin acolo, când ar putea să le vadă lumea, să se bucure de ele”, a povestit Gică Popescu pentru Profit.ro. Fostul fotbalist a discutat apoi cu Viorel Constantin, alături de care deține în proporții egale hotelul Rozmarin, iar ideea a fost inclusă în amplul proiect de reamenajare.

Spațiul dedicat carierei lui Gică Popescu va avea aproximativ 100 de metri pătrați și va reuni unele dintre cele mai importante trofee obținute în perioada în care românul a evoluat la marile cluburi europene.

„Am comandat trofeele importante pe care le-am câștigat la Barcelona, Galatasaray, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa Cupelor, trofeele luate în Turcia. O parte din ele au venit deja”, a explicat fostul internațional.

Pe lângă valoarea sportivă, multe dintre obiectele expuse au și o semnificație personală pentru fostul căpitan al naționalei.

„Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional”, a mai spus Gică Popescu.

SPA, saune, sală de sport și piscină interioară

Muzeul reprezintă doar o parte a investiției. Hotelul Rozmarin se află într-un amplu proces de extindere și reamenajare început anul trecut, iar una dintre principalele noutăți va fi centrul wellness.

Acesta va include saune, sală de sport și piscină interioară, facilități care ar urma să permită hotelului să atragă mai mulți turiști inclusiv în perioadele în care activitățile în aer liber sunt limitate.

Investiția totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro. Potrivit lui Gică Popescu, aproximativ 40% din valoarea proiectului a fost acoperită din fonduri europene, prin programul Regio.

„Sperăm să inaugurăm noul spațiu în decembrie, odată cu extinderea hotelului, care va cuprinde un SPA, cu saune, gym, o piscină interioară. Investiția se ridică la circa 3 milioane de euro în lucrările de extindere și reamenajare a hotelului”, a declarat acesta.

Rozmarin, un hotel cu o istorie de aproximativ 90 de ani

Investiția este cu atât mai interesantă cu cât Rozmarin nu este o construcție hotelieră recentă. Hotelul de patru stele a fost ridicat în perioada 1933-1936 și face parte din istoria turistică a Predealului.