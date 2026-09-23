Cum transformă Gică Popescu unul dintre hotelurile cunoscute din Predeal. Trofeele de la Barcelona și Galatasaray vor putea fi văzute de turiști
Gică Popescu pregătește o transformare importantă a hotelului Rozmarin din Predeal, una dintre unitățile de cazare cu tradiție din stațiunea de pe Valea Prahovei. Fostul căpitan al echipei naționale investește, alături de partenerul său de afaceri Viorel Constantin, aproximativ 3 milioane de euro în extinderea și modernizarea hotelului, iar proiectul va aduce un centru SPA cu piscină interioară, dar și un spațiu dedicat carierei sale de fotbalist.
O parte dintre trofeele câștigate de Gică Popescu la Barcelona și Galatasaray, păstrate până acum în cutii, vor fi expuse într-un semi-muzeu amenajat chiar la intrarea în hotel. Noile spații ar urma să fie inaugurate în luna decembrie.
Muzeu de aproximativ 100 de metri pătrați
Ideea amenajării muzeului a apărut după o discuție a fostului internațional cu un prieten, care l-a întrebat unde își păstrează trofeele acumulate de-a lungul carierei.
„Acum ceva timp vorbeam cu un prieten care m-a întrebat unde sunt toate trofeele pe care le am? I-am spus că le am prin cutii, prin garaj. El mi-a sugerat că e păcat să le țin acolo, când ar putea să le vadă lumea, să se bucure de ele”, a povestit Gică Popescu pentru Profit.ro.
Fostul fotbalist a discutat apoi cu Viorel Constantin, alături de care deține în proporții egale hotelul Rozmarin, iar ideea a fost inclusă în amplul proiect de reamenajare.
Spațiul dedicat carierei lui Gică Popescu va avea aproximativ 100 de metri pătrați și va reuni unele dintre cele mai importante trofee obținute în perioada în care românul a evoluat la marile cluburi europene.
„Am comandat trofeele importante pe care le-am câștigat la Barcelona, Galatasaray, Cupa UEFA, Supercupa Europei, Cupa Cupelor, trofeele luate în Turcia. O parte din ele au venit deja”, a explicat fostul internațional.
Pe lângă valoarea sportivă, multe dintre obiectele expuse au și o semnificație personală pentru fostul căpitan al naționalei.
„Sunt multe lucruri care vor fi expuse și care au valoare sentimentală pentru mine și pentru suporteri, pentru că țin de anumite momente importante din fotbalul românesc și chiar internațional”, a mai spus Gică Popescu.
SPA, saune, sală de sport și piscină interioară
Muzeul reprezintă doar o parte a investiției. Hotelul Rozmarin se află într-un amplu proces de extindere și reamenajare început anul trecut, iar una dintre principalele noutăți va fi centrul wellness.
Acesta va include saune, sală de sport și piscină interioară, facilități care ar urma să permită hotelului să atragă mai mulți turiști inclusiv în perioadele în care activitățile în aer liber sunt limitate.
Investiția totală este estimată la aproximativ 3 milioane de euro. Potrivit lui Gică Popescu, aproximativ 40% din valoarea proiectului a fost acoperită din fonduri europene, prin programul Regio.
„Sperăm să inaugurăm noul spațiu în decembrie, odată cu extinderea hotelului, care va cuprinde un SPA, cu saune, gym, o piscină interioară. Investiția se ridică la circa 3 milioane de euro în lucrările de extindere și reamenajare a hotelului”, a declarat acesta.
Rozmarin, un hotel cu o istorie de aproximativ 90 de ani
Investiția este cu atât mai interesantă cu cât Rozmarin nu este o construcție hotelieră recentă. Hotelul de patru stele a fost ridicat în perioada 1933-1936 și face parte din istoria turistică a Predealului.
În perioada comunistă, Rozmarin era unul dintre hotelurile cunoscute ale stațiunii și concura pentru turiști cu hotelul Orizont, aflat la doar câteva sute de metri.
În prezent, Rozmarin dispune de 64 de camere duble și triple, șase apartamente și trei săli de conferință. Extinderea cu zona wellness și apariția muzeului dedicat carierei lui Gică Popescu vor adăuga hotelului două noi puncte de atracție, inclusiv pentru turiștii pasionați de fotbal.
Gică Popescu pregătește și alte investiții
Proiectul din Predeal nu este însă singurul plan de afaceri al fostului internațional. Gică Popescu, care este în prezent și acționar majoritar al clubului Farul Constanța, are investiții în mai multe domenii și pregătește noi proiecte pe piața imobiliară.
Fostul fotbalist nu a dezvăluit deocamdată toate detaliile proiectelor care urmează, însă a anunțat că vor exista noutăți importante.
„Așteptați-vă la surprize importante!”, este mesajul transmis de Gică Popescu în legătură cu viitoarele sale investiții.
Până atunci, una dintre cele mai vizibile investiții rămâne modernizarea hotelului Rozmarin. Dacă lucrările vor respecta calendarul anunțat, turiștii care vor ajunge în Predeal în această iarnă vor găsi un hotel extins, un nou centru SPA cu piscină și o incursiune prin cariera unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români.