Cum știi ce fel încarcă cablul telefonului, cât de repede. Detaliul pe care mulți utilizatori îl ignoră

Problema este că aceste diferențe nu sunt întotdeauna vizibile la exterior, iar multe cabluri ieftine nu afișează informații clare despre capacitățile lor.

Cum afli dacă un cablu USB-C este compatibil cu încărcarea rapidă

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este puterea maximă suportată de cablu. Multe modele moderne indică pe ambalaj valori precum 60W, 100W, 140W sau chiar 240W.

În general, cu cât puterea maximă este mai mare, cu atât cablul poate transporta mai multă energie către dispozitiv.

Unele cabluri includ și un cip special numit E-Marker. Acesta comunică încărcătorului și dispozitivului ce nivel de putere poate fi utilizat în siguranță. Cablurile certificate pentru puteri mari folosesc aproape întotdeauna această tehnologie.

Dacă ai păstrat ambalajul, caută mențiuni precum USB Power Delivery (USB PD), Fast Charging sau informații despre puterea maximă suportată.

În lipsa acestora, identificarea exactă poate fi dificilă doar prin aspectul exterior.

Semne că folosești un cablu care limitează viteza de încărcare

Cel mai evident indiciu este timpul mare necesar pentru încărcarea bateriei.