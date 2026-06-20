Cum știi ce fel încarcă cablul telefonului, cât de repede. Detaliul pe care mulți utilizatori îl ignoră
La prima vedere, majoritatea cablurilor USB-C arată aproape identic. Din acest motiv, mulți utilizatori presupun că orice cablu poate oferi aceeași viteză de încărcare. În realitate, diferențele dintre ele pot fi uriașe.
Un telefon compatibil cu încărcare rapidă nu va atinge vitezele promise de producător dacă este conectat printr-un cablu nepotrivit. În unele cazuri, încărcarea poate dura de două sau chiar trei ori mai mult decât ar trebui.
Problema este că aceste diferențe nu sunt întotdeauna vizibile la exterior, iar multe cabluri ieftine nu afișează informații clare despre capacitățile lor.
Cum afli dacă un cablu USB-C este compatibil cu încărcarea rapidă
Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este puterea maximă suportată de cablu. Multe modele moderne indică pe ambalaj valori precum 60W, 100W, 140W sau chiar 240W.
În general, cu cât puterea maximă este mai mare, cu atât cablul poate transporta mai multă energie către dispozitiv.
Unele cabluri includ și un cip special numit E-Marker. Acesta comunică încărcătorului și dispozitivului ce nivel de putere poate fi utilizat în siguranță. Cablurile certificate pentru puteri mari folosesc aproape întotdeauna această tehnologie.
Dacă ai păstrat ambalajul, caută mențiuni precum USB Power Delivery (USB PD), Fast Charging sau informații despre puterea maximă suportată.
În lipsa acestora, identificarea exactă poate fi dificilă doar prin aspectul exterior.
Semne că folosești un cablu care limitează viteza de încărcare
Cel mai evident indiciu este timpul mare necesar pentru încărcarea bateriei.
Dacă telefonul și încărcătorul sunt compatibile cu încărcare rapidă, dar procentul bateriei crește lent, cablul ar putea fi cauza.
Unele smartphone-uri afișează pe ecran mesaje precum „Fast Charging”, „Super Fast Charging” sau „Turbo Charging”. Dacă aceste notificări nu apar, deși folosești încărcătorul original, merită verificat cablul.
Există și aplicații care pot afișa puterea de încărcare în timp real, oferind indicii despre performanța conexiunii.
Pentru cele mai bune rezultate, specialiștii recomandă folosirea cablurilor certificate și a accesoriilor furnizate de producător sau de branduri recunoscute. Un cablu de calitate nu doar că poate încărca dispozitivul mai rapid, ci contribuie și la siguranța întregului proces.
În era încărcării la 65W, 100W sau chiar peste aceste valori, cablul a devenit la fel de important ca încărcătorul. Alegerea modelului potrivit poate face diferența dintre o încărcare de câteva zeci de minute și una care durează ore întregi.