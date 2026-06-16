Cum s-a transformat Sahara dintr-un paradis verde în cel mai mare deșert cald al lumii. Schimbarea care a avut loc surprinzător de rapid

Sahara verde, una dintre cele mai spectaculoase transformări climatice din istoria Pământului

Perioada cunoscută sub numele de „Sahara Verde” sau „Perioada Umedă Africană” s-a desfășurat aproximativ între 11.000 și 5.000 de ani în urmă. În acel interval, nordul Africii beneficia de precipitații mult mai abundente decât în prezent, ceea ce a permis dezvoltarea unei vegetații extinse și apariția unor lacuri uriașe, arată Space Daily.

Cercetătorii explică fenomenul prin modificări subtile ale orbitei Pământului și ale distribuției energiei solare primite de planetă. Aceste schimbări au întărit musonul african, care transporta cantități mari de umezeală spre nordul continentului. Rezultatul a fost transformarea unei zone aride într-un teritoriu fertil și bogat în viață.

Urmele acestei lumi dispărute sunt vizibile și astăzi. În diferite zone ale Saharei au fost descoperite picturi rupestre care înfățișează animale specifice savanei africane, inclusiv girafe, antilope și hipopotami. De asemenea, cercetătorii au identificat urme ale unor comunități umane care practicau pescuitul, vânătoarea și creșterea animalelor în regiuni considerate acum complet nelocuibile.

De la râuri și lacuri la dune de nisip într-un timp relativ scurt

Deși transformarea a durat în ansamblu câteva milenii, unele cercetări sugerează că anumite regiuni ale Saharei au trecut de la condiții umede la ariditate severă într-un interval surprinzător de scurt la scară geologică. Odată ce precipitațiile au început să scadă, vegetația s-a redus rapid, iar solul a devenit tot mai vulnerabil la eroziune și la formarea deșertului.

Pe măsură ce plantele dispăreau, cantitatea de praf ridicată în atmosferă a crescut, ceea ce a amplificat procesul de uscare. Astfel s-a creat un efect de domino care a accelerat transformarea peisajului. Studiile recente bazate pe simulări climatice și inteligență artificială arată că precipitațiile au reprezentat principalul factor care a controlat evoluția vegetației din Sahara în ultimele mii de ani.

Astăzi, uriașul deșert este o mărturie a modului în care clima poate remodela complet un continent. Povestea Saharei demonstrează că peisajele pe care le considerăm permanente sunt, de fapt, rezultatul unor procese naturale aflate într-o continuă schimbare. Iar ceea ce acum pare imposibil de imaginat, o Sahară plină de lacuri, râuri și animale sălbatice, a fost cândva o realitate pentru oamenii care au trăit acolo.