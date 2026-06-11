Cum recuperezi fotografiile șterse de pe telefon. Metode simple care funcționează pe Android și iPhone

Dacă ai șters din greșeală fotografii de pe telefon, iată ce trebuie să verifici înainte să intri în panică.

Primul loc în care trebuie să cauți fotografiile șterse

Atât Android, cât și iOS păstrează temporar imaginile eliminate într-un folder special, similar unui coș de reciclare de pe calculator.

Pe iPhone, deschide aplicația Fotografii și accesează secțiunea „Șterse recent” (Recently Deleted). Apple păstrează aici fotografiile timp de până la 30 de zile înainte de eliminarea definitivă.

Pentru recuperare, selectează imaginile dorite și apasă opțiunea de restaurare.

Pe telefoanele Android, procedura diferă ușor în funcție de producător, însă majoritatea dispozitivelor oferă un folder numit „Trash”, „Recycle Bin” sau „Coș de gunoi” în aplicația Galerie.

Și în acest caz, fotografiile sunt păstrate o perioadă limitată, de regulă între 30 și 60 de zile.

Dacă imaginile nu se mai află acolo, următorul pas este verificarea serviciilor de backup.