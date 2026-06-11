Cum recuperezi fotografiile șterse de pe telefon. Metode simple care funcționează pe Android și iPhone
Pierderea fotografiilor importante este una dintre cele mai neplăcute situații pentru utilizatorii de smartphone-uri. Fie că este vorba despre imagini de vacanță, fotografii de familie sau documente scanate, ștergerea accidentală nu înseamnă întotdeauna că fișierele au dispărut definitiv.
Vestea bună este că atât telefoanele Android, cât și iPhone-urile includ mecanisme care permit recuperarea fotografiilor șterse, uneori chiar și după mai multe săptămâni. În plus, serviciile de backup precum Google Photos sau iCloud pot salva imagini pe care utilizatorii le consideră pierdute.
Dacă ai șters din greșeală fotografii de pe telefon, iată ce trebuie să verifici înainte să intri în panică.
Primul loc în care trebuie să cauți fotografiile șterse
Atât Android, cât și iOS păstrează temporar imaginile eliminate într-un folder special, similar unui coș de reciclare de pe calculator.
Pe iPhone, deschide aplicația Fotografii și accesează secțiunea „Șterse recent” (Recently Deleted). Apple păstrează aici fotografiile timp de până la 30 de zile înainte de eliminarea definitivă.
Pentru recuperare, selectează imaginile dorite și apasă opțiunea de restaurare.
Pe telefoanele Android, procedura diferă ușor în funcție de producător, însă majoritatea dispozitivelor oferă un folder numit „Trash”, „Recycle Bin” sau „Coș de gunoi” în aplicația Galerie.
Și în acest caz, fotografiile sunt păstrate o perioadă limitată, de regulă între 30 și 60 de zile.
Dacă imaginile nu se mai află acolo, următorul pas este verificarea serviciilor de backup.
Google Photos și iCloud pot salva fotografii considerate pierdute
Mulți utilizatori nu realizează că fotografiile lor sunt sincronizate automat în cloud.
Dacă folosești Android și ai activat Google Photos, deschide aplicația și verifică secțiunea „Coș de gunoi”. Imaginile șterse sunt păstrate timp de 60 de zile dacă funcția de backup era activă în momentul ștergerii.
În cazul utilizatorilor Apple, fotografiile pot fi recuperate și din iCloud Photos, dacă sincronizarea era activată înainte de incident.
Pentru verificare, poți accesa aplicația Fotografii sau contul iCloud asociat dispozitivului și să cauți imaginile lipsă.
În multe situații, fotografiile dispar doar de pe telefon, însă rămân stocate în cloud și pot fi restaurate în câteva secunde.
Ce faci dacă fotografiile au fost șterse definitiv
Dacă imaginile nu mai apar nici în coșul de reciclare și nici în serviciile de backup, șansele de recuperare scad semnificativ, dar nu dispar complet.
Există aplicații specializate care încearcă să recupereze fișierele eliminate din memoria internă sau de pe cardurile microSD. Totuși, succesul depinde de mai mulți factori.
Cel mai important este să încetezi imediat utilizarea telefonului pentru fotografii noi, instalări de aplicații sau transferuri de fișiere. Atunci când memoria este reutilizată, datele vechi pot fi suprascrise definitiv.
În cazul cardurilor microSD, programe precum Recuva, EaseUS Data Recovery sau Disk Drill pot identifica uneori fotografii care nu mai sunt vizibile în mod normal.
Pentru memoria internă a telefonului, recuperarea este mai dificilă, deoarece sistemele moderne folosesc tehnologii de criptare și gestionare avansată a stocării.
Cum eviți să pierzi fotografiile importante pe viitor
Cea mai eficientă metodă de protecție rămâne activarea backup-ului automat.
Google Photos oferă sincronizare automată pentru utilizatorii Android, în timp ce Apple include aceeași funcționalitate prin iCloud Photos.
De asemenea, este recomandat să verifici periodic dacă backup-ul funcționează corect și dacă există suficient spațiu disponibil în contul asociat.
O altă măsură utilă este salvarea fotografiilor importante și pe un computer sau pe un hard disk extern, mai ales în cazul imaginilor cu valoare sentimentală sau profesională.
În cele mai multe situații, fotografiile șterse accidental pot fi recuperate dacă utilizatorul acționează rapid și verifică mai întâi funcțiile integrate ale telefonului. De aceea, înainte de a instala aplicații complicate sau de a apela la servicii costisitoare de recuperare, merită să verifici coșul de reciclare și soluțiile de backup disponibile pe dispozitivul tău.