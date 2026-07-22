Cum poți obține o rată mai mică prin refinanțare. Băncile care acordă cele mai mari sume fără garanții
Refinanțarea unui credit poate fi o soluție pentru cei care vor să își reducă rata lunară sau să își reorganizeze datoriile. În prezent, mai multe bănci din România oferă credite de nevoi personale fără garanții dedicate refinanțării, iar sumele maxime disponibile au crescut considerabil în ultimii ani.
În funcție de bancă și de profilul solicitantului, pot fi obținute împrumuturi de până la 250.000 de lei, fără garanții imobiliare. Totuși, valoarea aprobată depinde de mai mulți factori, precum veniturile, istoricul de credit și gradul de îndatorare.
Ce bănci oferă cele mai mari sume pentru refinanțare
În prezent, cele mai mari plafoane pentru creditele de refinanțare fără garanții sunt oferite de:
- 250.000 de lei – Banca Transilvania, UniCredit și Raiffeisen Bank;
- 220.000 de lei – CEC Bank;
- 200.000 de lei – ING Bank, BCR și BRD.
Aceste credite sunt destinate, în principal, refinanțării unor împrumuturi existente și pot fi folosite pentru reunirea mai multor credite într-unul singur sau pentru obținerea unor condiții mai avantajoase de rambursare.
Ce dobânzi practică băncile
Dobânzile diferă de la o instituție financiară la alta și pot varia în funcție de profilul clientului și de oferta disponibilă.
Potrivit informațiilor publicate de bănci, dobânzile pornesc de la:
- 5,75% – Raiffeisen Bank;
- 5,79% – BCR;
- 5,99% – ING Bank;
- 6,49% – Banca Transilvania;
- 6,99% – CEC Bank;
- 8,99% – UniCredit.
În cazul CEC Bank, creditul este acordat fără avans și fără garanții, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8,08%.
În ce situații poți rambursa creditul în până la 10 ani
Începând cu iulie 2020, majoritatea creditelor noi de nevoi personale fără garanții pot fi acordate pe o perioadă de cel mult cinci ani.
Există însă câteva excepții pentru refinanțarea unor credite contractate înainte de modificarea legislației.
CEC Bank poate acorda refinanțări pe o perioadă de până la 10 ani pentru anumite credite mai vechi, fără acordarea unor sume suplimentare. O facilitate similară este disponibilă și la Raiffeisen Bank și BCR, în cazul refinanțării unor împrumuturi contractate înainte de iulie 2020.
Scopul acestor perioade extinse este reducerea ratelor lunare pentru clienții care au contractat credite în condițiile anterioare modificării legislației.
De ce depinde suma pe care o poți obține
Chiar dacă o bancă afișează un plafon maxim de 200.000 sau 250.000 de lei, acest lucru nu înseamnă că orice solicitant va primi suma respectivă.
Instituțiile de credit analizează fiecare dosar în parte, iar valoarea aprobată este influențată de mai multe criterii:
- nivelul veniturilor;
- istoricul de credit și informațiile din Biroul de Credit;
- vechimea la actualul loc de muncă;
- domeniul în care activează angajatorul;
- gradul de îndatorare.
Astfel, chiar și două persoane cu venituri similare pot primi oferte diferite în funcție de profilul de risc evaluat de bancă.
Ce opțiuni există dacă ai nevoie de o perioadă mai lungă de rambursare
Persoanele care doresc un termen de rambursare mai mare de 10 ani pot lua în calcul un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă.
Acest tip de finanțare permite, în general, perioade de rambursare de până la 20 sau chiar 30 de ani și poate avea dobânzi mai mici decât un credit de consum fără garanții. Totuși, presupune aducerea unui imobil în garanție și îndeplinirea condițiilor impuse de bancă.
Înainte de a refinanța un credit, specialiștii recomandă compararea costului total al împrumutului, inclusiv dobânda anuală efectivă (DAE), comisioanele și durata de rambursare, pentru a vedea dacă noua ofertă este într-adevăr mai avantajoasă decât creditul existent.