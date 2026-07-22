Cum poți obține o rată mai mică prin refinanțare. Băncile care acordă cele mai mari sume fără garanții

Ce bănci oferă cele mai mari sume pentru refinanțare

În prezent, cele mai mari plafoane pentru creditele de refinanțare fără garanții sunt oferite de:

250.000 de lei – Banca Transilvania, UniCredit și Raiffeisen Bank;

220.000 de lei – CEC Bank;

200.000 de lei – ING Bank, BCR și BRD.

Aceste credite sunt destinate, în principal, refinanțării unor împrumuturi existente și pot fi folosite pentru reunirea mai multor credite într-unul singur sau pentru obținerea unor condiții mai avantajoase de rambursare.

Ce dobânzi practică băncile

Dobânzile diferă de la o instituție financiară la alta și pot varia în funcție de profilul clientului și de oferta disponibilă.

Potrivit informațiilor publicate de bănci, dobânzile pornesc de la:

5,75% – Raiffeisen Bank;

5,79% – BCR;

5,99% – ING Bank;

6,49% – Banca Transilvania;

6,99% – CEC Bank;

8,99% – UniCredit.

În cazul CEC Bank, creditul este acordat fără avans și fără garanții, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 8,08%.

În ce situații poți rambursa creditul în până la 10 ani

Începând cu iulie 2020, majoritatea creditelor noi de nevoi personale fără garanții pot fi acordate pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Există însă câteva excepții pentru refinanțarea unor credite contractate înainte de modificarea legislației.