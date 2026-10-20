Cum poți locui gratuit în Spania. Primești cazare într-o vilă cu piscină și mâncare în schimbul câtorva ore de ajutor

Participanții sunt cazați într-o casă separată, cu un dormitor cu pat dublu, living, bucătărie și baie. Lângă aceasta se află o piscină de aproximativ cinci pe trei metri.

Electricitatea este asigurată prin panouri solare, iar stilul de viață presupune folosirea atentă a resurselor. Casa are conexiune Wi-Fi, iar în afara sezonului de iarnă există și o cabană din lemn, cu vedere la mare.

Gazda pune la dispoziție alimente de bază în frigider și produse de sezon, inclusiv fructe și legume atunci când sunt disponibile. Bucătăria permite pregătirea meselor, astfel că oferta privește accesul la alimente, fără să presupună automat servirea tuturor meselor de către gazdă.

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Ce activități trebuie să faci la proprietate

Ajutorul solicitat este în principal practic și se desfășoară în aer liber. Printre sarcini se numără vopsirea, curățenia, îndepărtarea buruienilor, întreținerea gardurilor și strângerea pietrelor sau a lemnelor.

Participanții pot ajuta și la mutarea fânului, curățarea zonelor folosite de cai și îndepărtarea gunoiului de grajd. În sezonul rece se pot adăuga plantarea arborilor, tăierea unor crengi și alte lucrări de întreținere a terenului.

Gazda precizează că nu solicită lucrări specializate, dar caută persoane într-o formă fizică bună, obișnuite să lucreze cu mâinile. Activitățile sunt concentrate dimineața, deoarece după-amiaza și seara lucrează online.