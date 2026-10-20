Cum poți locui gratuit în Spania. Primești cazare într-o vilă cu piscină și mâncare în schimbul câtorva ore de ajutor
O gazdă din apropiere de Alicante oferă cazare într-o casă independentă cu piscină și alimente pentru cei care o ajută la întreținerea proprietății. Oferta este publicată pe Workaway și presupune activități fizice în aer liber, transport propriu și o ședere inițială de o săptămână, care poate fi prelungită până la două.
Unde se află casa și ce primești în schimbul ajutorului
Proprietatea se află într-o zonă de deal, între El Campello, San Juan Playa și Jijona, pe Costa Blanca. Gazda, Eva, prezintă locul ca pe o gospodărie izolată, înconjurată de natură, unde funcționează un centru nonprofit pentru animale salvate.
Participanții sunt cazați într-o casă separată, cu un dormitor cu pat dublu, living, bucătărie și baie. Lângă aceasta se află o piscină de aproximativ cinci pe trei metri.
Electricitatea este asigurată prin panouri solare, iar stilul de viață presupune folosirea atentă a resurselor. Casa are conexiune Wi-Fi, iar în afara sezonului de iarnă există și o cabană din lemn, cu vedere la mare.
Gazda pune la dispoziție alimente de bază în frigider și produse de sezon, inclusiv fructe și legume atunci când sunt disponibile. Bucătăria permite pregătirea meselor, astfel că oferta privește accesul la alimente, fără să presupună automat servirea tuturor meselor de către gazdă.
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Ce activități trebuie să faci la proprietate
Ajutorul solicitat este în principal practic și se desfășoară în aer liber. Printre sarcini se numără vopsirea, curățenia, îndepărtarea buruienilor, întreținerea gardurilor și strângerea pietrelor sau a lemnelor.
Participanții pot ajuta și la mutarea fânului, curățarea zonelor folosite de cai și îndepărtarea gunoiului de grajd. În sezonul rece se pot adăuga plantarea arborilor, tăierea unor crengi și alte lucrări de întreținere a terenului.
Gazda precizează că nu solicită lucrări specializate, dar caută persoane într-o formă fizică bună, obișnuite să lucreze cu mâinile. Activitățile sunt concentrate dimineața, deoarece după-amiaza și seara lucrează online.
Ca regulă generală a platformei Workaway, schimburile presupun aproximativ patru–cinci ore de ajutor pe zi, cinci zile pe săptămână, pentru cazare și hrană. Programul concret și sarcinile pentru această proprietate trebuie convenite direct cu gazda înainte de plecare.
Cine poate aplica și de ce ai nevoie de mașină
Eva preferă cupluri sau doi prieteni care călătoresc împreună, astfel încât participanții să își poată ține companie în timpul liber. În profil precizează că nu acceptă bărbați care călătoresc singuri.
Șederea începe cu o săptămână, pentru ca ambele părți să vadă dacă experiența li se potrivește. Dacă lucrurile merg bine, gazda acceptă prelungirea până la două săptămâni.
Transportul propriu este o condiție importantă, deoarece proprietatea este departe de transportul public. Gazda explică faptul că programul său de lucru nu îi permite să îi transporte pe participanți în timpul liber.
Jijona se află la aproximativ șase minute de mers cu mașina, iar plajele El Campello și San Juan Playa, la circa 15 minute. Pentru centrul orașului Alicante, profilul indică un drum de aproximativ 25 de minute.
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Cum trimiți cererea și ce cheltuieli rămân
Înscrierea se face prin profilul gazdei de pe Workaway, unde poți consulta descrierea completă și recenziile participanților anteriori. Pentru a contacta gazdele este necesar un cont cu abonament activ pe platformă.
Profilul ofertei este AICI.
Înainte să rezervi transportul, confirmă perioada acceptată, programul zilnic și condițiile de cazare. Verifică și ce alimente sunt asigurate, mai ales dacă ai restricții alimentare sau nevoi speciale.
Faptul că nu plătești chirie nu elimină toate costurile călătoriei. Abonamentul Workaway, drumul până în Spania, deplasările cu mașina și cheltuielile personale trebuie incluse în buget.
Oferta este potrivită pentru cine caută un schimb de experiență și acceptă activități fizice într-o gospodărie rurală. Pentru o vacanță dedicată exclusiv relaxării, programul de ajutor și amplasarea izolată sunt condiții de luat în calcul înainte de înscriere.