Cum poți aduce ploșnițe în casă fără să îți dai seama. Cele mai frecvente surse de infestare

Bagajele și hainele aduse din călătorii

Una dintre cele mai frecvente căi prin care ploșnițele ajung în locuințe este reprezentată de bagajele folosite în timpul călătoriilor. Hotelurile, pensiunile, hostelurile sau alte spații de cazare pot găzdui astfel de insecte, chiar dacă la prima vedere par curate și bine întreținute.

Ploșnițele se pot ascunde în cusăturile bagajelor, printre haine sau în buzunarele rucsacurilor. După întoarcerea acasă, acestea ies din ascunzători și încep să se răspândească în locuință. Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea atentă a bagajelor și spălarea hainelor la temperaturi ridicate după fiecare călătorie.

Mobilierul și obiectele cumpărate la mâna a doua

Canapelele, fotoliile, saltelele și alte piese de mobilier second-hand reprezintă o altă sursă importantă de infestare. Chiar dacă obiectele par curate, ele pot ascunde ouă sau exemplare adulte de ploșnițe.

Riscul este și mai mare în cazul saltelelor sau al mobilierului tapițat. Înainte de a introduce astfel de obiecte în locuință, este recomandată o verificare amănunțită a cusăturilor, crăpăturilor și zonelor greu accesibile.

Vizitatorii și obiectele împrumutate

Puțini oameni se gândesc că ploșnițele pot ajunge în casă prin intermediul vizitatorilor. Insectele se pot ascunde în haine, genți, valize sau alte obiecte transportate dintr-o locuință infestată.

De asemenea, cărțile, hainele, păturile sau alte obiecte împrumutate pot reprezenta un risc dacă provin din spații unde există o problemă cu ploșnițele. Deși nu este o situație foarte frecventă, specialiștii spun că astfel de cazuri sunt întâlnite în practică.

Transportul public și spațiile aglomerate

Autobuzele, trenurile, metrourile, sălile de așteptare sau cinematografele sunt locuri în care ploșnițele pot fi transportate accidental de la o persoană la alta.