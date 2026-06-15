Cum poate să ardă o casă complet în mai puțin de o oră. Materialele de construcție care fac diferența în caz de incendiu
În cazul unui incendiu, timpul este unul dintre cei mai importanți factori. Modul în care este construită o locuință poate influența semnificativ viteza cu care focul se propagă și șansele ocupanților de a se evacua în siguranță. Materialele folosite la acoperiș, fațadă, pereți sau tâmplărie pot transforma o situație periculoasă într-o tragedie sau, dimpotrivă, pot limita extinderea flăcărilor.
Statisticile arată că incendiile continuă să provoace pierderi importante în România. Numai în 2025, aproape 7.000 de locuințe au fost afectate de incendii, sute de persoane au fost rănite, iar alte câteva sute și-au pierdut viața.
Două case, același incendiu, rezultate complet diferite
Pentru a demonstra impactul materialelor de construcție asupra siguranței, specialiștii au realizat un experiment pe două mini-locuințe construite diferit.
Prima casă a fost ridicată folosind soluții și materiale care respectă normele moderne de protecție la incendiu. A doua a fost construită cu elemente vulnerabile la foc. Ambele au fost incendiate simultan și monitorizate timp de o oră.
Diferențele au apărut aproape imediat. La doar câteva minute de la izbucnirea incendiului, locuința construită cu materiale mai puțin rezistente a început să fie afectată sever. Elementele din plastic au luat foc rapid, iar flăcările s-au extins către fațadă și acoperiș.
În schimb, construcția realizată cu materiale rezistente la foc a rămas în mare parte intactă. Deși a fost expusă acelorași condiții, degradarea a fost mult mai lentă, iar structura și-a păstrat stabilitatea.
Cum influențează materialele evoluția unui incendiu
Pe măsură ce incendiul a continuat, diferențele au devenit și mai evidente. După aproximativ 15 minute, locuința vulnerabilă era deja acoperită de un fum dens și toxic, iar focul se propagase către toate zonele construcției.
După circa 40 de minute, mare parte din structură fusese distrusă. În schimb, casa construită cu măsuri suplimentare de protecție prezenta doar urme limitate ale incendiului.
Specialiștii explică faptul că alegerea unor materiale rezistente la foc poate încetini semnificativ propagarea flăcărilor și poate oferi timp prețios pentru evacuarea persoanelor aflate în interior.
Sistemele care pot reduce riscul de incendiu
Inginerii atrag atenția că protecția împotriva incendiilor trebuie luată în calcul încă din faza de proiectare a unei locuințe.
Printre soluțiile recomandate se numără barierele antifoc montate în structura clădirii, materialele de izolație rezistente la temperaturi ridicate și plăcile speciale de gips-carton utilizate pentru protejarea pereților și a elementelor structurale.
În plus, dezvoltarea sistemelor fotovoltaice a adus noi provocări în materie de siguranță. Specialiștii avertizează că anumite instalații electrice pot genera arcuri electrice care favorizează izbucnirea incendiilor, motiv pentru care sunt necesare măsuri suplimentare de protecție.
Siguranța începe încă din etapa de construcție
Normele moderne introduse în ultimii ani impun standarde mai ridicate pentru eficiența energetică și siguranța clădirilor. Termoizolațiile, ferestrele performante și sistemele de producere a energiei trebuie integrate corect în proiect pentru a nu crea vulnerabilități suplimentare.
Experimentul realizat de specialiști arată că alegerea materialelor potrivite poate influența decisiv evoluția unui incendiu. În multe cazuri, diferența dintre o locuință care rezistă și una care este distrusă complet poate însemna nu doar pagube materiale, ci și salvarea unor vieți.