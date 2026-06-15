Cum poate să ardă o casă complet în mai puțin de o oră. Materialele de construcție care fac diferența în caz de incendiu

Două case, același incendiu, rezultate complet diferite

Pentru a demonstra impactul materialelor de construcție asupra siguranței, specialiștii au realizat un experiment pe două mini-locuințe construite diferit.

Prima casă a fost ridicată folosind soluții și materiale care respectă normele moderne de protecție la incendiu. A doua a fost construită cu elemente vulnerabile la foc. Ambele au fost incendiate simultan și monitorizate timp de o oră.

Diferențele au apărut aproape imediat. La doar câteva minute de la izbucnirea incendiului, locuința construită cu materiale mai puțin rezistente a început să fie afectată sever. Elementele din plastic au luat foc rapid, iar flăcările s-au extins către fațadă și acoperiș.

În schimb, construcția realizată cu materiale rezistente la foc a rămas în mare parte intactă. Deși a fost expusă acelorași condiții, degradarea a fost mult mai lentă, iar structura și-a păstrat stabilitatea.

Cum influențează materialele evoluția unui incendiu

Pe măsură ce incendiul a continuat, diferențele au devenit și mai evidente. După aproximativ 15 minute, locuința vulnerabilă era deja acoperită de un fum dens și toxic, iar focul se propagase către toate zonele construcției.

După circa 40 de minute, mare parte din structură fusese distrusă. În schimb, casa construită cu măsuri suplimentare de protecție prezenta doar urme limitate ale incendiului.

Specialiștii explică faptul că alegerea unor materiale rezistente la foc poate încetini semnificativ propagarea flăcărilor și poate oferi timp prețios pentru evacuarea persoanelor aflate în interior.