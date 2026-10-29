Cum îți alegi televizorul perfect în 2026 și de ce trebuie să fie un OLED de la LG. Trei serii care bifează cele mai exigente standarde de performanță

LG OLED G6 duce tehnologia OLED la un nou nivel. Mai multă luminozitate, mai puține reflexii și o experiență cinematografică fără compromisuri

Dacă bugetul nu reprezintă principala ta preocupare și îți dorești un televizor care să reprezinte un etalon al performanței vizuale pentru următorii ani, LG OLED evo G6 este vârful de gamă asupra căruia merită să-ți îndrepți atenția. În 2026, LG a făcut un salt impresionant prin introducerea tehnologiei Hyper Radiant Color, care combină o nouă arhitectură de control al luminii cu algoritmi avansați de procesare pentru a obține o luminozitate spectaculoasă, fără să sacrifice negrul perfect care a consacrat OLED-ul. Producătorul vorbește despre o luminozitate maximă de până la 3,9 ori mai mare decât în cazul modelului B6, în condiții specifice de testare, pentru variantele G6 de 55, 65, 77 și 83 de inci. Dincolo de cifre, diferența ar trebui să fie evidentă în secvențele HDR, în reflexiile soarelui pe apă, în exploziile din filmele de acțiune sau în orice cadru în care contrastul dintre lumină și întuneric definește atmosfera.

Mai mult decât atât, G6 beneficiază de procesorul alpha 11 AI Gen3 cu Dual AI Engine, capabil să optimizeze simultan claritatea, texturile și dinamica imaginii, în timp ce tehnologia Reflection Free Premium, disponibilă pe diagonalele de 55 până la 83 de inci, reduce semnificativ reflexiile deranjante fără să transforme negrul într-o nuanță de gri. Este un progres important pentru cineva care folosește televizorul într-un living luminos, nu doar seara, cu draperiile trase. Adaugă suportul pentru gaming 4K la până la 165Hz, compatibilitatea NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium, Dolby Vision și Dolby Atmos, iar rezultatul este un televizor care se adresează atât cinefililor exigenți, cât și pasionaților de jocuri. Nu în ultimul rând, designul Gallery, care permite integrarea elegantă pe perete, transformă G6 într-o piesă centrală a amenajării interioare, nu doar într-un dispozitiv pentru consumul de conținut.

LG OLED C6 și B6 democratizează experiența premium. Cum alegi televizorul potrivit pentru nevoile și bugetul tău

Pentru foarte mulți cumpărători, adevărata vedetă a gamei LG din 2026 ar putea fi OLED evo C6, televizorul care găsește un echilibru remarcabil între performanță, funcționalitate și investiția necesară. Seria C a reprezentat de-a lungul anilor una dintre cele mai inspirate alegeri pentru pasionații de filme și jocuri, iar generația actuală duce această filozofie mai departe. Procesorul alpha 11 AI Gen3, întâlnit și pe G6, aduce funcții sofisticate de optimizare a imaginii, inclusiv AI Super Upscaling și Dynamic Tone Mapping Ultra, pentru a valorifica atât filmele 4K HDR, cât și materialele de rezoluție inferioară. Un detaliu important este că versiunile C6 de 77 și 83 de inci beneficiază de tehnologia Hyper Radiant Color, în timp ce diagonalele mai mici utilizează Brightness Booster. Indiferent de dimensiunea aleasă, ai la dispoziție Dolby Vision, o rată de refresh variabilă de până la 165Hz cu un PC compatibil și caracteristicile care fac OLED-ul atât de atractiv pentru cinefili și gameri. Dacă îți petreci serile pe Netflix, Disney+, YouTube sau în fața unei console PlayStation 5, C6 are toate argumentele să fie alegerea ideală pentru un Black Friday reușit.

La celălalt capăt al ofertei, dar fără să renunțe la caracteristica fundamentală a tehnologiei, LG OLED B6 este probabil cel mai interesant punct de intrare în universul OLED pentru cineva care vine de la un televizor LED convențional. Nu primești toate tehnologiile de creștere a luminozității de pe G6 și C6, însă primești exact ceea ce contează cel mai mult: milioane de pixeli care se aprind și se sting individual, negru autentic, contrast excepțional și unghiuri largi de vizualizare. Procesorul alpha 8 AI Gen3 contribuie la optimizarea imaginii și a sunetului, iar suportul pentru Dolby Vision, Dolby Atmos și gaming 4K la 120Hz, alături de NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium, îl face mult mai versatil decât ar sugera poziționarea sa în gamă. Practic, dacă nu urmărești neapărat să obții cea mai ridicată luminozitate posibilă, dar vrei să simți diferența uriașă dintre un LCD clasic și un OLED modern, B6 este genul de televizor care îți poate schimba radical percepția asupra calității imaginii fără să ajungi la costurile unui flagship.

Poate cel mai important progres realizat de LG în 2026 este însă faptul că experiența premium nu se mai rezumă la calitatea panoului, indiferent dacă alegi B6, C6 sau G6. Toate cele trei familii beneficiază de platforma webOS 26, cu funcții de personalizare bazate pe inteligență artificială, instrumente pentru optimizarea imaginii și sunetului și integrare cu ecosistemele inteligente ale locuinței. Prin Home Hub, televizorul poate deveni un punct central pentru controlul dispozitivelor compatibile. Programul webOS Re, cu actualizări ale platformei pe parcursul a până la cinci ani, în condițiile stabilite pentru fiecare model, contribuie la valoarea investiției pe termen lung. Tocmai de aceea, în contextul reducerilor de Black Friday, alegerea potrivită nu înseamnă neapărat să cumperi cel mai scump televizor. G6 este pentru cei care vor performanța vizuală de top, C6 oferă echilibrul ideal pentru divertisment și gaming, iar B6 face experiența OLED mai accesibilă. În toate cele trei cazuri, vorbim despre o tehnologie care a evoluat suficient de mult încât un upgrade în 2026 să fie justificat nu doar prin specificații, ci mai ales prin diferența pe care o vei observa în fiecare zi.

Televizoarele LG vin cu aplicația Super Școala, iar TV-ul Stand by Me este partenerul perfect pentru educație și nu numai

Dincolo de filme, seriale și jocuri, televizoarele LG din 2026 pot deveni și instrumente educaționale surprinzător de utile. Un exemplu excelent este SuperȘcoala, platforma românească de educație disponibilă acum și pe televizoarele LG cu webOS 26, care aduce direct pe ecranul din sufragerie peste 10.000 de lecții video, fișe de lucru, teste și jocuri interactive. Conținutul acoperă peste 20 de materii, de la clasa I până la a XII-a, inclusiv pregătirea pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, iar explicațiile profesorilor pot fi urmărite și reluate în ritmul fiecărui elev. Este o modalitate inspirată de a transforma televizorul dintr-o sursă de divertisment într-un partener pentru învățare, cu atât mai mult cu cât platforma include și SuperAI, un asistent educațional care poate răspunde întrebărilor elevilor.

Dacă vrei însă să duci această experiență și mai departe, merită să descoperi LG StanbyME 2 Max, unul dintre cele mai originale televizoare ale anului 2026. Nu este un OLED, ci un ecran tactil 4K UHD de 32 de inci, detașabil de pe suportul mobil, pe care îl poți muta din sufragerie în camera copilului, în bucătărie sau oriunde ai nevoie de el. Bateria integrată asigură peste patru ore de autonomie, iar procesorul alpha 8 AI 4K Gen3, Dolby Vision și Dolby Atmos completează o experiență multimedia foarte versatilă. Dincolo de lecțiile SuperȘcoala, poți desena direct pe ecran cu aplicația Let’s Draw și funcțiile sale de inteligență artificială generativă, poți juca șah și alte jocuri interactive sau poți folosi televizorul ca ecran secundar pentru laptop, prin HDMI ori USB-C. Practic, StanbyME 2 Max este unul dintre acele gadgeturi care demonstrează că televizorul viitorului nu trebuie să stea neapărat fixat pe un perete și nici să fie folosit exclusiv pentru vizionare.