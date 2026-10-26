Cum faci Waze să afișeze limita de viteză pe ecranul Android Auto. Setarea utilă pe care mulți șoferi o ignoră

Potrivit documentației oficiale Google, Waze permite activarea vitezometrului, afișarea limitei legale și configurarea alertelor pentru depășirea vitezei. Există însă un detaliu important: modificările trebuie făcute din aplicația instalată pe telefon, iar afișarea efectivă pe ecranul mașinii poate depinde de versiunea Android Auto și de interfața disponibilă.

Cum activezi afișarea limitei de viteză în Waze

Pentru început, telefonul trebuie deconectat de la Android Auto. Această etapă este recomandată chiar de Google, deoarece anumite preferințe Waze se configurează direct din aplicația mobilă și sunt preluate ulterior de sistemul mașinii.

Pașii necesari sunt simpli:

Deschide aplicația Waze pe telefonul Android. Accesează meniul principal și intră în Settings (Setări). Selectează secțiunea Speedometer (Vitezometru). Activează opțiunea Show speedometer (Afișează vitezometrul). Intră în Show speed limit (Afișează limita de viteză). Alege afișarea permanentă a limitei, dacă această opțiune este disponibilă. Reconectează telefonul la Android Auto și deschide Waze pe ecranul mașinii.

După activare, aplicația poate afișa limita legală pentru sectorul de drum parcurs. În funcție de versiunea interfeței, aceasta poate apărea într-un indicator separat sau în apropierea informațiilor despre viteza de deplasare.

Este important de știut că limita afișată provine din datele cartografice Waze. În cazul unor lucrări, restricții temporare sau modificări recente ale regulilor de circulație, informația poate să nu coincidă cu indicatoarele rutiere.

Cum activezi avertizarea atunci când depășești viteza

Din același meniu Speedometer poate fi configurată și avertizarea pentru depășirea limitei legale. Opțiunea Speeding threshold stabilește momentul în care aplicația consideră că mașina circulă prea repede.

De exemplu, pragul poate fi configurat astfel încât avertizarea să apară imediat ce limita este depășită sau după o anumită marjă. Pentru o atenționare sonoră trebuie activată și opțiunea Alert at threshold, dacă este disponibilă în versiunea instalată. Pe Playtech există și un ghid despre activarea avertizării Waze imediat ce depășești limita de viteză.

Dacă limita de viteză nu apare după configurare, merită verificat dacă Waze și Android Auto sunt actualizate. De asemenea, aplicația trebuie redeschisă după reconectarea telefonului.

De ce limita de viteză poate să nu apară pe Android Auto

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că Android Auto controlează organizarea elementelor de pe ecran. Prin urmare, activarea unei funcții în Waze nu garantează că aceasta va fi afișată identic pe toate mașinile.

În comunitatea de asistență Waze au fost semnalate inclusiv modificări de interfață prin care indicatorul limitei de viteză a rămas vizibil, în timp ce vitezometrul care arată viteza actuală a dispărut. Utilizatorii nu pot repoziționa manual aceste elemente după preferințe.

O funcționalitate asemănătoare există și în Google Maps, despre care Playtech a relatat în articolul dedicat afișării vitezei în Android Auto.

În orice situație, informația oferită de aplicație rămâne orientativă. Indicatoarele rutiere și vitezometrul mașinii trebuie să rămână principalele repere pentru respectarea regulilor de circulație.