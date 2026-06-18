Cum faci un cocktail bun fără rom, gin, vodcă, whisky sau tequila. De ce funcționează The Start and Finish cu Averna Amaro

Beta Cocktails, Rogue Cocktails și frumusețea rețetelor care nu cer voie

The Start and Finish vine din zona de cocktailuri care nu încearcă să fie pe placul tuturor. Beta Cocktails, cartea din care provine rețeta, a devenit o referință pentru pasionații de băuturi mai puțin cuminți, pentru cei care caută formule neobișnuite, agresive aromatic, construite pe ingrediente pe care barurile clasice le-ar fi tratat multă vreme cu prudență. Nu este genul de volum care îți oferă doar rețete de început pentru un bar de acasă, ci mai degrabă o colecție pentru momentul în care vrei să înțelegi ce se întâmplă când regulile devin negociabile.

Precursorul său spiritual, Rogue Cocktails, a mers și mai clar în această direcție a experimentului. Numele spune aproape totul: cocktailuri rebele, rețete care refuză să trateze echilibrul ca pe o simplă formulă dulce-acru-tare-slab. Acolo găsești băuturi care pun în prim-plan amăreala, uscăciunea, notele medicinale, absintul, vermuturile, bitterele și tot felul de ingrediente care, folosite prost, pot distruge un pahar, dar folosite bine pot crea ceva memorabil.

În această familie de rețete, The Start and Finish este perfect încadrat. Nu are suc de citrice, nu are sirop, nu are o bază spirtoasă clasică și nu încearcă să ascundă amăreala. Din contră, o pune în centru. Este un cocktail amestecat cu gheață, servit peste un cub mare clar, cu o coajă de portocală exprimată deasupra. Pare simplu, dar simplitatea lui este înșelătoare, pentru că fiecare ingredient are un rol foarte precis.

Dacă vii din zona de Negroni, Manhattan, Hanky Panky sau Sazerac, o să recunoști imediat câteva repere familiare. Există structura unui cocktail serios, construit exclusiv din ingrediente alcoolice sau aromatizante concentrate. Există o amăreală elegantă, un strat vegetal și o tensiune între dulce, sec și parfumat. Diferența este că The Start and Finish nu seamănă cu o simplă variație pe o temă clasică. Pare mai degrabă o fotografie făcută în lumină dură unui colț mai puțin vizitat din lumea cocktailurilor.

Averna Amaro, ingredientul care ține cocktailul în echilibru

Averna Amaro este motivul pentru care The Start and Finish funcționează. În mod normal, un cocktail construit cu 15 ml de absint Pernod ar putea deveni ușor dezechilibrat, prea anasonat, prea parfumat și prea agresiv. Aici, Averna preia șocul aromatic și îl rotunjește. Are dulceață, corp, note de caramel, plante amare, citrice confiate, condimente și o profunzime care face legătura între celelalte ingrediente. Practic, Averna este fundația întunecată a paharului.

Față de alte amaro-uri mai tăioase, mai seci sau mai alpine, Averna are o blândețe care o face foarte potrivită ca bază. Nu este timidă, dar nici nu lovește frontal. Are suficient zahăr cât să ofere textură, suficientă amăreală cât să rămână matură și suficientă complexitate cât să nu pară un lichior simplu. În The Start and Finish, cei 45 ml de Averna înlocuiesc cu succes rolul pe care l-ar avea un whiskey într-un Manhattan sau un gin într-un Martinez: oferă greutate, direcție și final.

Absintul Pernod aduce partea aromatică cea mai spectaculoasă. La 15 ml, nu este doar o clătire de pahar ca în Sazerac, ci un ingredient real, prezent, imposibil de ignorat. De aceea, ai nevoie de celelalte componente pentru echilibru. Lillet Blanc adaugă o notă florală, ușor fructată, cu o eleganță de aperitiv francez, în timp ce vermutul sec Dolin taie dulceața și aduce o linie mai curată, mai vinificată. Bitters-ul de portocală Angostura leagă totul cu o aromă citrică discretă, exact cât să pregătească garnitura.