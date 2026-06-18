Cum faci un cocktail bun fără rom, gin, vodcă, whisky sau tequila. De ce funcționează The Start and Finish cu Averna Amaro
Există o întrebare care apare inevitabil când începi să construiești cocktailuri acasă: ce faci atunci când nu vrei să folosești niciuna dintre bazele clasice? Fără rom, gin, vodcă, whisky sau tequila, pare că ai rămas fără fundație. În realitate, exact acolo începe una dintre cele mai interesante zone ale mixologiei moderne, acolo unde un amaro, un vermut, un vin fortifiat sau un absint pot prelua roluri pe care, în mod tradițional, le-ai asocia cu un distilat puternic.
The Start and Finish, creat de Rhiannon Enlil și publicat în Beta Cocktails, este un exemplu excelent pentru această filosofie. Este un cocktail scurt, intens, amar, parfumat și foarte bine articulat, în care Averna Amaro devine baza, nu doar un accent. În loc să fie folosită ca digestiv la final de masă sau ca un ingredient secundar într-un riff de Manhattan, Averna ține toată construcția în picioare, alături de absint Pernod, Lillet Blanc, vermut sec Dolin și bitters de portocală Angostura.
Beta Cocktails, Rogue Cocktails și frumusețea rețetelor care nu cer voie
The Start and Finish vine din zona de cocktailuri care nu încearcă să fie pe placul tuturor. Beta Cocktails, cartea din care provine rețeta, a devenit o referință pentru pasionații de băuturi mai puțin cuminți, pentru cei care caută formule neobișnuite, agresive aromatic, construite pe ingrediente pe care barurile clasice le-ar fi tratat multă vreme cu prudență. Nu este genul de volum care îți oferă doar rețete de început pentru un bar de acasă, ci mai degrabă o colecție pentru momentul în care vrei să înțelegi ce se întâmplă când regulile devin negociabile.
Precursorul său spiritual, Rogue Cocktails, a mers și mai clar în această direcție a experimentului. Numele spune aproape totul: cocktailuri rebele, rețete care refuză să trateze echilibrul ca pe o simplă formulă dulce-acru-tare-slab. Acolo găsești băuturi care pun în prim-plan amăreala, uscăciunea, notele medicinale, absintul, vermuturile, bitterele și tot felul de ingrediente care, folosite prost, pot distruge un pahar, dar folosite bine pot crea ceva memorabil.
În această familie de rețete, The Start and Finish este perfect încadrat. Nu are suc de citrice, nu are sirop, nu are o bază spirtoasă clasică și nu încearcă să ascundă amăreala. Din contră, o pune în centru. Este un cocktail amestecat cu gheață, servit peste un cub mare clar, cu o coajă de portocală exprimată deasupra. Pare simplu, dar simplitatea lui este înșelătoare, pentru că fiecare ingredient are un rol foarte precis.
Dacă vii din zona de Negroni, Manhattan, Hanky Panky sau Sazerac, o să recunoști imediat câteva repere familiare. Există structura unui cocktail serios, construit exclusiv din ingrediente alcoolice sau aromatizante concentrate. Există o amăreală elegantă, un strat vegetal și o tensiune între dulce, sec și parfumat. Diferența este că The Start and Finish nu seamănă cu o simplă variație pe o temă clasică. Pare mai degrabă o fotografie făcută în lumină dură unui colț mai puțin vizitat din lumea cocktailurilor.
Averna Amaro, ingredientul care ține cocktailul în echilibru
Averna Amaro este motivul pentru care The Start and Finish funcționează. În mod normal, un cocktail construit cu 15 ml de absint Pernod ar putea deveni ușor dezechilibrat, prea anasonat, prea parfumat și prea agresiv. Aici, Averna preia șocul aromatic și îl rotunjește. Are dulceață, corp, note de caramel, plante amare, citrice confiate, condimente și o profunzime care face legătura între celelalte ingrediente. Practic, Averna este fundația întunecată a paharului.
Față de alte amaro-uri mai tăioase, mai seci sau mai alpine, Averna are o blândețe care o face foarte potrivită ca bază. Nu este timidă, dar nici nu lovește frontal. Are suficient zahăr cât să ofere textură, suficientă amăreală cât să rămână matură și suficientă complexitate cât să nu pară un lichior simplu. În The Start and Finish, cei 45 ml de Averna înlocuiesc cu succes rolul pe care l-ar avea un whiskey într-un Manhattan sau un gin într-un Martinez: oferă greutate, direcție și final.
Absintul Pernod aduce partea aromatică cea mai spectaculoasă. La 15 ml, nu este doar o clătire de pahar ca în Sazerac, ci un ingredient real, prezent, imposibil de ignorat. De aceea, ai nevoie de celelalte componente pentru echilibru. Lillet Blanc adaugă o notă florală, ușor fructată, cu o eleganță de aperitiv francez, în timp ce vermutul sec Dolin taie dulceața și aduce o linie mai curată, mai vinificată. Bitters-ul de portocală Angostura leagă totul cu o aromă citrică discretă, exact cât să pregătească garnitura.
Rezultatul este un cocktail fără alcool de bază clasic, dar nu unul slab. Din contră, The Start and Finish este intens, lent și foarte potrivit pentru finalul serii. Are ceva de aperitiv amar, ceva de digestiv, ceva de Sazerac fără whiskey și ceva de Manhattan trecut printr-o bibliotecă de băuturi italiene și franceze. Nu este un cocktail pe care îl bei neatent. Îl miroși, îl rotești ușor în pahar, îl lași să se așeze peste cubul mare de gheață și îl descoperi treptat.
Cum faci un cocktail The Start and Finish
Dacă vrei să controlezi mai bine băutura, nu exagera cu amestecarea. Averna și Lillet aduc deja textură, iar absintul are o intensitate aromatică foarte mare. Ai nevoie de diluție, dar nu de o diluție care să spele complet amăreala și parfumul. Cubul mare de gheață ajută tocmai pentru că răcește încet și păstrează cocktailul concentrat mai mult timp.
The Start and Finish este o alegere foarte bună pentru cei care vor să iasă din zona evidentă a cocktailurilor construite în jurul distilatelor mari. Nu ai nevoie de rom, gin, vodcă, whisky sau tequila ca să obții un pahar complex. Ai nevoie de ingrediente cu personalitate și de o rețetă care știe cum să le pună în ordine. Iar aici, Averna Amaro dovedește că poate fi mai mult decât un digestiv băut simplu după masă: poate fi începutul, sfârșitul și centrul de greutate al unui cocktail excelent.
The Start and Finish
45 ml Averna Amaro
15 ml absint Pernod
15 ml Lillet Blanc
15 ml vermut sec Dolin Dry
2 dash-uri Angostura Orange Bitters
Coajă de portocală pentru decor
Metodă: Adaugă toate ingredientele într-un pahar de mixat cu multă gheață. Amestecă aproximativ 20-25 de secunde, până când băutura este foarte rece și suficient diluată. Strecoară peste un cub mare de gheață clară, într-un pahar rocks răcit. Exprimă o coajă de portocală deasupra paharului, astfel încât uleiurile citrice să ajungă pe suprafața cocktailului, apoi folosește coaja drept garnitură.
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