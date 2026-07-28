China începe producția în masă a propriilor mașini pentru fabricarea cipurilor. Primele sisteme vor ajunge în fabrici chiar în acest an

Primele mașini vor ajunge la cei mai mari producători chinezi de cipuri

Potrivit informațiilor publicate de The Information, care citează surse apropiate proiectului, primele sisteme de litografie DUV cu imersiune vor fi livrate în acest an către SMIC, Hua Hong Semiconductor și ChangXin Memory Technologies (CXMT).

Planurile de producție sunt încă modeste comparativ cu liderii globali din industrie. Pentru 2026 este estimată fabricarea a aproximativ cinci echipamente, urmând ca ritmul să crească la aproximativ 20 de unități în 2027.

Compania care produce aceste sisteme nu a fost identificată oficial, însă sursele susțin că proiectul reunește echipe de ingineri provenite din mai multe firme chineze specializate în litografie. Una dintre acestea ar fi startup-ul Shanghai Yuliangsheng Technology, despre care se știe că testează încă din 2025 un sistem DUV într-o fabrică operată de SMIC.

Majoritatea componentelor folosite în noile echipamente sunt fabricate în China, deși anumite piese esențiale continuă să fie importate din Japonia. De altfel, tocmai întârzierile în livrarea unor componente au limitat volumul producției în acest an.

De ce sunt atât de importante mașinile DUV

Litografia reprezintă una dintre cele mai complexe etape din procesul de fabricație a cipurilor. Practic, aceste echipamente proiectează modele extrem de fine pe plăcile de siliciu din care sunt produse procesoarele și cipurile de memorie.

În prezent, liderul incontestabil al pieței este compania olandeză ASML, singurul producător de echipamente EUV, tehnologia necesară pentru cele mai avansate generații de procesoare.

Sistemele DUV cu imersiune sunt mai puțin performante decât cele EUV, însă rămân esențiale pentru fabricarea unei game largi de semiconductori. Ele pot produce direct cipuri în clasa tehnologică de aproximativ 28 de nanometri, iar prin utilizarea unor procese suplimentare de litografie pot ajunge inclusiv la producția de cipuri de 7 nanometri, chiar dacă acest lucru implică un proces mai complicat și costuri de fabricație mai ridicate.