China începe producția în masă a propriilor mașini pentru fabricarea cipurilor. Primele sisteme vor ajunge în fabrici chiar în acest an
China face un nou pas în cursa pentru independența tehnologică, după ce o companie susținută de stat ar fi început producția în masă a primelor sale echipamente de litografie DUV cu imersiune. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, primele sisteme vor fi livrate până la sfârșitul anului către unii dintre cei mai importanți producători chinezi de semiconductori, într-o mișcare care ar putea reduce, cel puțin parțial, dependența de tehnologia occidentală.
Dezvoltarea acestor echipamente vine într-un moment în care accesul Chinei la cele mai avansate utilaje produse de compania olandeză ASML este tot mai limitat din cauza restricțiilor impuse de Statele Unite și aliații săi. În loc să aștepte relaxarea acestor măsuri, Beijingul pare să accelereze investițiile în propria industrie de echipamente pentru fabricarea cipurilor, scrie tomshardware.com.
Primele mașini vor ajunge la cei mai mari producători chinezi de cipuri
Potrivit informațiilor publicate de The Information, care citează surse apropiate proiectului, primele sisteme de litografie DUV cu imersiune vor fi livrate în acest an către SMIC, Hua Hong Semiconductor și ChangXin Memory Technologies (CXMT).
Planurile de producție sunt încă modeste comparativ cu liderii globali din industrie. Pentru 2026 este estimată fabricarea a aproximativ cinci echipamente, urmând ca ritmul să crească la aproximativ 20 de unități în 2027.
Compania care produce aceste sisteme nu a fost identificată oficial, însă sursele susțin că proiectul reunește echipe de ingineri provenite din mai multe firme chineze specializate în litografie. Una dintre acestea ar fi startup-ul Shanghai Yuliangsheng Technology, despre care se știe că testează încă din 2025 un sistem DUV într-o fabrică operată de SMIC.
Majoritatea componentelor folosite în noile echipamente sunt fabricate în China, deși anumite piese esențiale continuă să fie importate din Japonia. De altfel, tocmai întârzierile în livrarea unor componente au limitat volumul producției în acest an.
De ce sunt atât de importante mașinile DUV
Litografia reprezintă una dintre cele mai complexe etape din procesul de fabricație a cipurilor. Practic, aceste echipamente proiectează modele extrem de fine pe plăcile de siliciu din care sunt produse procesoarele și cipurile de memorie.
În prezent, liderul incontestabil al pieței este compania olandeză ASML, singurul producător de echipamente EUV, tehnologia necesară pentru cele mai avansate generații de procesoare.
Sistemele DUV cu imersiune sunt mai puțin performante decât cele EUV, însă rămân esențiale pentru fabricarea unei game largi de semiconductori. Ele pot produce direct cipuri în clasa tehnologică de aproximativ 28 de nanometri, iar prin utilizarea unor procese suplimentare de litografie pot ajunge inclusiv la producția de cipuri de 7 nanometri, chiar dacă acest lucru implică un proces mai complicat și costuri de fabricație mai ridicate.
Din acest motiv, dezvoltarea unor echipamente DUV proprii reprezintă un pas strategic pentru China, chiar dacă acestea nu rivalizează încă cu cele mai moderne sisteme disponibile pe piață.
Restricțiile occidentale au accelerat investițiile Chinei
Lansarea producției vine în contextul în care Washingtonul încearcă să limiteze accesul companiilor chineze la tehnologiile avansate pentru fabricarea semiconductorilor.
În Congresul SUA se află în dezbatere un proiect legislativ care ar interzice nu doar vânzarea de noi echipamente ASML către companii precum SMIC, Hua Hong, CXMT, Huawei sau YMTC, ci și furnizarea de servicii tehnice și mentenanță pentru sistemele deja instalate în fabricile acestora.
În paralel, ASML estimează că va livra aproximativ 130 de sisteme DUV cu imersiune și în 2026, un nivel similar cu cel din 2025, însă compania intenționează să își mărească semnificativ capacitatea de producție în următorii ani. Totuși, ponderea vânzărilor către China este deja în scădere, pe măsură ce restricțiile comerciale devin tot mai stricte.
Drumul până la independența tehnologică este încă lung
Chiar dacă producția în masă a început, specialiștii avertizează că noile echipamente chineze mai au de parcurs un drum lung până să concureze cu soluțiile dezvoltate de ASML.
Integrarea lor în liniile de producție și certificarea pentru utilizarea la scară industrială pot dura luni sau chiar ani. În plus, performanțele, precizia și fiabilitatea sunt încă sub nivelul atins de echipamentele occidentale.
În ceea ce privește litografia EUV, tehnologia folosită pentru cele mai avansate cipuri din lume, China este încă în urmă. Deși în ultimele luni au apărut informații despre existența unor prototipuri dezvoltate local, experții consideră că mai sunt necesari câțiva ani până când acestea vor putea fi utilizate în producția comercială.