Cum afli ce ocupă cel mai mult spațiu în telefon și cum scapi de fișierele inutile

Cum verifici ce ocupă memoria telefonului

Pe majoritatea telefoanelor Android, informațiile despre spațiul disponibil se găsesc în aplicația Setări, la secțiunea „Stocare” sau „Storage”. Acolo este afișată capacitatea totală a memoriei interne, spațiul deja ocupat și cel care mai poate fi folosit.

Fișierele sunt împărțite în categorii precum aplicații, imagini, videoclipuri, documente, fișiere audio și sistem. Selectarea unei categorii permite verificarea conținutului și identificarea elementelor care pot fi eliminate.

Pe telefoanele Samsung Galaxy, traseul poate fi puțin diferit. Trebuie deschisă aplicația Setări, apoi secțiunea „Întreținere dispozitiv” sau „Îngrijire dispozitiv” (Device care), în funcție de versiunea interfeței One UI. De aici se selectează „Stocare”, unde sunt afișate categoriile de date și spațiul ocupat de fiecare.

Samsung oferă și o metodă suplimentară prin aplicația My Files. După deschiderea acesteia, opțiunea „Analiză stocare” (Analyze storage) afișează o imagine mai detaliată a fișierelor salvate. Pot fi identificate inclusiv fișierele mari, copiile duplicate și elementele care nu au mai fost folosite de mult timp.

Cum ștergi fotografiile, videoclipurile și fișierele care nu mai sunt necesare

Fotografiile și videoclipurile sunt printre fișierele care pot ocupa cel mai mult spațiu, mai ales dacă sunt filmate la rezoluție înaltă. Din secțiunea de stocare sau din aplicația My Files pot fi selectate înregistrările vechi, capturile de ecran și fotografiile duplicate care nu mai sunt necesare.

O altă categorie care merită verificată este folderul „Descărcări” (Downloads). Aici pot rămâne documente PDF, arhive, imagini sau fișiere instalate temporar, pe care nu mai este nevoie să le păstrezi. În aplicația My Files, folderul poate fi accesat direct din categoria „Downloads”. Fișierele nedorite se selectează prin apăsare lungă, apoi se folosește opțiunea de ștergere.

Pe telefoanele Samsung, secțiunea de stocare poate afișa separat fișierele mari, duplicate și aplicațiile nefolosite. Este recomandată verificarea fiecărui element înainte de ștergere, pentru a evita eliminarea unor fotografii sau documente importante.