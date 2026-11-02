Cum afli ce ocupă cel mai mult spațiu în telefon și cum scapi de fișierele inutile
Mesajele, fotografiile, videoclipurile și aplicațiile instalate pot ocupa rapid spațiul disponibil pe telefon. Problema apare de obicei atunci când nu mai pot fi descărcate aplicații, nu mai pot fi salvate fotografii sau sistemul avertizează că memoria internă este aproape plină.
Android include instrumente prin care poate fi verificat spațiul ocupat de fiecare categorie de fișiere. Pe telefoanele Samsung Galaxy, de exemplu, analiza se poate face atât din setările dispozitivului, cât și prin aplicația My Files. Înainte de a șterge fotografii sau documente la întâmplare, merită verificat ce anume ocupă cel mai mult spațiu.
Cum verifici ce ocupă memoria telefonului
Pe majoritatea telefoanelor Android, informațiile despre spațiul disponibil se găsesc în aplicația Setări, la secțiunea „Stocare” sau „Storage”. Acolo este afișată capacitatea totală a memoriei interne, spațiul deja ocupat și cel care mai poate fi folosit.
Fișierele sunt împărțite în categorii precum aplicații, imagini, videoclipuri, documente, fișiere audio și sistem. Selectarea unei categorii permite verificarea conținutului și identificarea elementelor care pot fi eliminate.
Pe telefoanele Samsung Galaxy, traseul poate fi puțin diferit. Trebuie deschisă aplicația Setări, apoi secțiunea „Întreținere dispozitiv” sau „Îngrijire dispozitiv” (Device care), în funcție de versiunea interfeței One UI. De aici se selectează „Stocare”, unde sunt afișate categoriile de date și spațiul ocupat de fiecare.
Samsung oferă și o metodă suplimentară prin aplicația My Files. După deschiderea acesteia, opțiunea „Analiză stocare” (Analyze storage) afișează o imagine mai detaliată a fișierelor salvate. Pot fi identificate inclusiv fișierele mari, copiile duplicate și elementele care nu au mai fost folosite de mult timp.
Cum ștergi fotografiile, videoclipurile și fișierele care nu mai sunt necesare
Fotografiile și videoclipurile sunt printre fișierele care pot ocupa cel mai mult spațiu, mai ales dacă sunt filmate la rezoluție înaltă. Din secțiunea de stocare sau din aplicația My Files pot fi selectate înregistrările vechi, capturile de ecran și fotografiile duplicate care nu mai sunt necesare.
O altă categorie care merită verificată este folderul „Descărcări” (Downloads). Aici pot rămâne documente PDF, arhive, imagini sau fișiere instalate temporar, pe care nu mai este nevoie să le păstrezi. În aplicația My Files, folderul poate fi accesat direct din categoria „Downloads”. Fișierele nedorite se selectează prin apăsare lungă, apoi se folosește opțiunea de ștergere.
Pe telefoanele Samsung, secțiunea de stocare poate afișa separat fișierele mari, duplicate și aplicațiile nefolosite. Este recomandată verificarea fiecărui element înainte de ștergere, pentru a evita eliminarea unor fotografii sau documente importante.
Cum eliberezi spațiu ocupat de aplicații și fișiere temporare
Aplicațiile pot ocupa mult spațiu chiar și atunci când nu conțin fișiere salvate de utilizator. Unele păstrează date temporare, imagini încărcate anterior sau alte informații necesare pentru funcționare. Acestea pot fi eliminate prin ștergerea memoriei cache.
Pe Android, trebuie deschisă secțiunea Setări, apoi „Aplicații”. După selectarea aplicației dorite, se intră la „Stocare” și se apasă „Șterge memoria cache” (Clear cache). Denumirile pot varia în funcție de producător și de versiunea sistemului de operare.
Este importantă diferența dintre ștergerea cache-ului și ștergerea datelor aplicației. Prima elimină fișiere temporare, în timp ce a doua poate șterge setările, conturile și informațiile salvate local. De aceea, opțiunea „Șterge datele” (Clear data) nu trebuie folosită fără verificarea consecințelor.
O altă soluție este dezinstalarea aplicațiilor care nu mai sunt folosite. Pe Android, Google Play oferă inclusiv posibilitatea arhivării automate a unor aplicații neutilizate, atunci când funcția este disponibilă. În acest caz, aplicația este eliminată temporar pentru a elibera spațiu, dar datele personale asociate sunt păstrate pentru o eventuală reinstalare.
Ce trebuie să verifici înainte să ștergi definitiv fișierele
Unele telefoane păstrează fotografiile și documentele șterse într-un folder de tip Coș de gunoi. Acestea continuă să ocupe spațiu până când sunt eliminate definitiv sau până la expirarea perioadei de păstrare. Pe telefoanele Samsung, coșul poate fi accesat din Galerie sau din aplicația My Files, în funcție de tipul fișierului.
Înainte de a șterge fotografii și videoclipuri, este bine să fie verificat dacă au fost salvate într-un serviciu de backup. De exemplu, Google Photos permite eliminarea copiilor locale ale fotografiilor care au fost deja încărcate în cont. Totuși, trebuie verificat dacă sincronizarea și backupul s-au încheiat înainte de folosirea opțiunii de eliberare a spațiului.
Google recomandă și mutarea fișierelor pe un calculator sau pe un alt suport de stocare, înainte de ștergerea lor de pe telefon. Astfel, documentele și fotografiile importante pot fi păstrate fără să ocupe memoria internă a dispozitivului.