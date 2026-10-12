Cum activezi subtitrările automate în Windows 11. Funcția care transformă vorbirea în text direct pe ecran
Windows 11 include o funcție care poate afișa automat subtitrări pentru vorbirea redată pe laptop, inclusiv în videoclipuri, apeluri online și alte aplicații. Opțiunea se numește Live Captions și este concepută pentru a transforma în text dialogurile și sunetele vocale detectate de sistem, fără să fie nevoie ca fiecare videoclip să aibă subtitrări proprii.
Funcția poate fi utilă atunci când urmărești un material video într-un mediu zgomotos, când vrei să citești mai ușor ceea ce se spune într-o înregistrare sau când ai nevoie de sprijin pentru a urmări conversațiile audio. Subtitrările sunt generate automat, iar textul apare într-o fereastră care poate fi poziționată pe ecran.
Un avantaj important este că Live Captions poate procesa audio direct pe dispozitiv, fără să trimită în mod obișnuit conținutul vocal către serviciile Microsoft pentru generarea subtitrărilor. Totuși, funcțiile disponibile și limbile acceptate depind de versiunea Windows și de configurația dispozitivului. Pentru a obține rezultate bune, este necesar ca sistemul să poată recunoaște limba vorbită.
Unde găsești funcția Live Captions în Windows 11
Cel mai simplu mod de a activa subtitrările automate este printr-o combinație de taste. Apasă simultan Windows + Ctrl + L. Dacă funcția este disponibilă pe dispozitiv, Windows va deschide fereastra Live Captions și îți va solicita, dacă este necesar, să descarci fișierele pentru recunoașterea vocală.
Poți activa funcția și din setările sistemului. Deschide meniul Start, intră în Settings, apoi selectează Accessibility și Captions. În această secțiune găsești opțiunile pentru subtitrări și, pe versiunile compatibile, setările Live Captions.
La prima utilizare, Windows poate avea nevoie să descarce fișierele lingvistice necesare procesării vorbirii. Urmează instrucțiunile afișate pe ecran și așteaptă finalizarea instalării. După configurare, funcția poate fi folosită fără să fie nevoie să repeți procedura la fiecare pornire.
Dacă fereastra de subtitrări nu apare, verifică dacă sistemul de operare este actualizat și dacă dispozitivul îndeplinește cerințele funcției. Live Captions este disponibilă în Windows 11, însă suportul pentru anumite limbi și funcții suplimentare poate varia în funcție de versiunea instalată.
Este important să faci diferența între subtitrările automate și cele integrate într-un videoclip. Live Captions încearcă să transcrie vorbirea pe care o detectează în sunetul redat de sistem. Nu modifică fișierul video și nu adaugă permanent text peste imagine, ci afișează subtitrările într-o fereastră separată.
Cum personalizezi subtitrările și poziția lor pe ecran
După activare, fereastra Live Captions poate fi mutată în zona ecranului în care nu acoperă informațiile importante. În funcție de opțiunile disponibile în versiunea Windows instalată, poți alege dacă fereastra este fixată în partea de sus, în partea de jos sau dacă poate fi poziționată manual.
Pentru a modifica aspectul textului, intră în Settings, Accessibility și Captions. Aici poți găsi setări pentru stilul subtitrărilor, dimensiunea textului, culori și fundal, în funcție de versiunea sistemului. Windows oferă posibilitatea de a folosi stiluri predefinite sau de a personaliza anumite elemente pentru ca textul să fie mai ușor de citit.
Un fundal mai închis poate ajuta atunci când urmărești un videoclip luminos, în timp ce un text mai mare poate fi mai comod pe un ecran de laptop cu rezoluție ridicată. Ajustările sunt utile și atunci când fereastra trebuie să rămână vizibilă fără să acopere comenzile unui player video sau conținutul unei prezentări.
Live Captions poate transcrie vorbirea provenită din mai multe surse audio, nu doar dintr-un anumit browser. De exemplu, poate fi utilă pentru videoclipuri online, fișiere audio sau unele apeluri în care sunetul este redat prin sistemul Windows. Rezultatele depind însă de claritatea vocii, de zgomotul de fundal și de modul în care aplicația transmite sunetul către sistem.
Dacă vrei să oprești subtitrările, poți apăsa din nou combinația Windows + Ctrl + L sau poți închide fereastra dedicată. Funcția nu trebuie configurată de la zero la fiecare utilizare, iar scurtătura de tastatură este una dintre cele mai rapide metode de pornire și oprire.
Ce limbi recunoaște Windows și ce limite au subtitrările automate
Live Captions nu funcționează identic în toate limbile. Suportul lingvistic depinde de versiunea Windows și de pachetele de recunoaștere vocală disponibile. Înainte să folosești funcția pentru un videoclip într-o anumită limbă, verifică dacă aceasta este acceptată de versiunea instalată pe laptop.
De asemenea, subtitrările automate nu sunt transcrieri perfecte. Numele proprii, termenii tehnici, accentele puternice și replicile rostite rapid pot fi interpretate greșit. Dacă sunetul este slab sau mai multe persoane vorbesc simultan, acuratețea poate scădea. Pentru interviuri, conferințe sau materiale care necesită o transcriere exactă, textul generat ar trebui verificat.
O altă limitare este diferența dintre transcriere și traducere. Live Captions urmărește să transforme vorbirea în text, iar unele versiuni compatibile oferă și funcții de traducere a subtitrărilor. Acestea nu trebuie confundate cu simpla transcriere și pot avea cerințe suplimentare de compatibilitate. Dacă ai nevoie să traduci un videoclip dintr-o limbă în alta, verifică separat dacă funcția de traducere este disponibilă pe dispozitivul tău.
În cazul în care subtitrările nu apar, verifică dacă volumul este activ, dacă sunetul este redat corect și dacă limba vorbită este acceptată. Poți încerca și un alt videoclip, cu o voce clară, pentru a stabili dacă problema ține de materialul audio sau de configurarea Windows.
Live Captions este una dintre funcțiile de accesibilitate care pot face Windows 11 mai ușor de folosit în situații cotidiene. Activarea printr-o simplă combinație de taste și posibilitatea de a ajusta aspectul textului o transformă într-o opțiune practică pentru cei care urmăresc frecvent conținut video sau au nevoie să citească ceea ce se spune. Pentru rezultate bune, este important să verifici compatibilitatea limbii și să ții cont de limitele recunoașterii automate.