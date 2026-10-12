Cum activezi subtitrările automate în Windows 11. Funcția care transformă vorbirea în text direct pe ecran

Un avantaj important este că Live Captions poate procesa audio direct pe dispozitiv, fără să trimită în mod obișnuit conținutul vocal către serviciile Microsoft pentru generarea subtitrărilor. Totuși, funcțiile disponibile și limbile acceptate depind de versiunea Windows și de configurația dispozitivului. Pentru a obține rezultate bune, este necesar ca sistemul să poată recunoaște limba vorbită.

Unde găsești funcția Live Captions în Windows 11

Cel mai simplu mod de a activa subtitrările automate este printr-o combinație de taste. Apasă simultan Windows + Ctrl + L. Dacă funcția este disponibilă pe dispozitiv, Windows va deschide fereastra Live Captions și îți va solicita, dacă este necesar, să descarci fișierele pentru recunoașterea vocală.

Poți activa funcția și din setările sistemului. Deschide meniul Start, intră în Settings, apoi selectează Accessibility și Captions. În această secțiune găsești opțiunile pentru subtitrări și, pe versiunile compatibile, setările Live Captions.

La prima utilizare, Windows poate avea nevoie să descarce fișierele lingvistice necesare procesării vorbirii. Urmează instrucțiunile afișate pe ecran și așteaptă finalizarea instalării. După configurare, funcția poate fi folosită fără să fie nevoie să repeți procedura la fiecare pornire.

Dacă fereastra de subtitrări nu apare, verifică dacă sistemul de operare este actualizat și dacă dispozitivul îndeplinește cerințele funcției. Live Captions este disponibilă în Windows 11, însă suportul pentru anumite limbi și funcții suplimentare poate varia în funcție de versiunea instalată.

Este important să faci diferența între subtitrările automate și cele integrate într-un videoclip. Live Captions încearcă să transcrie vorbirea pe care o detectează în sunetul redat de sistem. Nu modifică fișierul video și nu adaugă permanent text peste imagine, ci afișează subtitrările într-o fereastră separată.

Cum personalizezi subtitrările și poziția lor pe ecran

După activare, fereastra Live Captions poate fi mutată în zona ecranului în care nu acoperă informațiile importante. În funcție de opțiunile disponibile în versiunea Windows instalată, poți alege dacă fereastra este fixată în partea de sus, în partea de jos sau dacă poate fi poziționată manual.