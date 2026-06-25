Cum a reușit un venezuelean să iasă dintr-un bloc distrus de cutremur. „E terminată clădirea”. Oamenii sapă cu mâinile goale după supraviețuitori

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra pericolului prin care trec supraviețuitorii chiar și după ce șocul principal s-a încheiat, deoarece fiecare replică poate provoca noi prăbușiri.

🚨 A Venezuelan resident filmed his desperate escape down the stairwell of a high-rise during the earthquake — and with every floor, the damage became more terrifying Cracked walls, falling concrete, and stairwells that looked like they could collapse at any moment. https://t.co/U2L2L8Awb1 pic.twitter.com/KVd1z1LVU9 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Două cutremure care au schimbat totul în mai puțin de un minut

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul cutremur, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la o adâncime de aproximativ 22 de kilometri. Doar 39 de secunde mai târziu a urmat un al doilea seism, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, produs la numai 10 kilometri adâncime.

Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Montalbán, însă undele seismice au fost resimțite pe o arie foarte întinsă. Caracas, aflat la aproximativ 300 de kilometri distanță, a fost unul dintre orașele cele mai afectate.

După cele două șocuri principale au fost înregistrate cel puțin 20 de replici, iar autoritățile se tem că alte clădiri ar putea deveni instabile.

Oamenii sapă cu mâinile goale

În cartierele Los Palos Grandes și San Bernardino, unde mai multe blocuri s-au prăbușit sau au fost grav avariate, primele ore după cutremur au fost marcate de lipsa echipamentelor de salvare.

Locuitorii, polițiștii și voluntarii au început să îndepărteze molozul aproape exclusiv cu mâinile goale, folosind lopeți improvizate și găleți.