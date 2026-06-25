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Cum a reușit un venezuelean să iasă dintr-un bloc distrus de cutremur. „E terminată clădirea”. Oamenii sapă cu mâinile goale după supraviețuitori

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Cum a reușit un venezuelean să iasă dintr-un bloc distrus de cutremur. „E terminată clădirea”. Oamenii sapă cu mâinile goale după supraviețuitori
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Caracas, orașul unde oamenii sapă cu mâinile goale după supraviețuitori (Foto: Profimedia)

O filmare realizată de un locuitor din Venezuela surprinde unul dintre cele mai dramatice momente petrecute după cele două cutremure devastatoare care au lovit țara. Bărbatul și-a pornit telefonul mobil în timp ce încerca să iasă din blocul în care locuia, grav avariat de seismele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, produse la un interval de numai 39 de secunde. Imaginile arată un traseu aproape imposibil printre scări distruse, pereți crăpați și bucăți uriașe de beton desprinse din structura clădirii. În același timp, la câteva sute de metri distanță, echipele de intervenție și locuitorii orașului Caracas continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături, într-o cursă contracronometru în care fiecare minut poate face diferența.

Cuprins
  1. Imagini dramatice din Venezuela după cutremure
  2. Două cutremure care au schimbat totul în mai puțin de un minut
  3. Oamenii sapă cu mâinile goale
  4. Martorii descriu scene apocaliptice
  5. Bilanțul continuă să crească

Imagini dramatice din Venezuela după cutremure

În înregistrarea distribuită pe rețelele sociale se vede cum bărbatul încearcă să coboare dintr-un bloc turn de cel puțin 12 etaje, afectat grav de cutremure. Fiecare nivel traversat pare mai distrus decât precedentul. Scările sunt acoperite de moloz, pereții sunt despicați de fisuri adânci, iar bucăți întregi din tavane s-au prăbușit. În unele locuri, traseul este aproape complet blocat, iar bărbatul este nevoit să își croiască drum printre resturile de beton pentru a ajunge la parter.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra pericolului prin care trec supraviețuitorii chiar și după ce șocul principal s-a încheiat, deoarece fiecare replică poate provoca noi prăbușiri.

Două cutremure care au schimbat totul în mai puțin de un minut

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), primul cutremur, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs la o adâncime de aproximativ 22 de kilometri. Doar 39 de secunde mai târziu a urmat un al doilea seism, și mai puternic, cu magnitudinea de 7,5, produs la numai 10 kilometri adâncime.

Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Montalbán, însă undele seismice au fost resimțite pe o arie foarte întinsă. Caracas, aflat la aproximativ 300 de kilometri distanță, a fost unul dintre orașele cele mai afectate.

După cele două șocuri principale au fost înregistrate cel puțin 20 de replici, iar autoritățile se tem că alte clădiri ar putea deveni instabile.

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Oamenii sapă cu mâinile goale

În cartierele Los Palos Grandes și San Bernardino, unde mai multe blocuri s-au prăbușit sau au fost grav avariate, primele ore după cutremur au fost marcate de lipsa echipamentelor de salvare.

Locuitorii, polițiștii și voluntarii au început să îndepărteze molozul aproape exclusiv cu mâinile goale, folosind lopeți improvizate și găleți.

În apropierea ruinelor fostului turn Petunia, rudele celor dispăruți strigă continuu numele celor despre care cred că au rămas prinși sub dărâmături.

„Antonio este în viață!”, a izbucnit o femeie după ce a reușit să stabilească legătura cu unul dintre cei blocați sub ruine, oferind una dintre puținele vești bune dintr-o noapte marcată de disperare.

În alte zone, zeci de oameni au format lanțuri umane pentru a transporta bucățile de beton și a face loc salvatorilor.

Martorii descriu scene apocaliptice

Taximetristul Andrés Escobar se afla în apropierea unui hotel din Caracas când pământul a început să se miște violent.

„Bucăți de beton și pietre zburau din clădiri. Zgomotul era îngrozitor”, povestește acesta.

Mașina lui a fost distrusă după ce fragmente desprinse dintr-un imobil au căzut peste autoturism.

Michael Alicastro, locatar al unui bloc învecinat, spune că a participat la evacuarea a cinci persoane și a unui animal de companie dintr-o clădire cu 14 etaje.

„Eram pe stradă și trebuia să ne ținem de mașini ca să nu cădem”, își amintește el.

Bilanțul continuă să crească

Autoritățile venezuelene au confirmat până acum cel puțin 32 de persoane decedate și peste 700 de răniți, însă operațiunile de căutare sunt în plină desfășurare, iar bilanțul este departe de a fi definitiv. Mai multe clădiri rezidențiale și imobile de birouri au fost complet distruse, iar principalul aeroport al țării a fost închis după ce terminalul a suferit avarii importante.

Președinta interimară Delcy Rodríguez a decretat stare de urgență și a solicitat sprijin internațional. Primele echipe de salvare din străinătate urmează să ajungă în Venezuela, în timp ce Statele Unite, El Salvador și Ecuador și-au anunțat disponibilitatea de a trimite ajutoare umanitare și personal specializat.

Pentru locuitorii Caracasului, însă, cea mai grea luptă continuă printre ruine. Fără suficiente utilaje și cu teama permanentă a replicilor, mii de oameni petrec nopțile pe străzi, iar speranța de a găsi supraviețuitori scade cu fiecare oră care trece.

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