Cum a ajuns România peste Japonia și Spania într-un indicator economic important. Ce ne ține, însă, în coada Europei

Autorii iau în calcul economia privată pe locuitor, adică valoarea consumului și a investițiilor realizate de populație și companii, apoi adaugă contribuția statului, ajustată în funcție de calitatea serviciilor publice oferite. Cu alte cuvinte, nu contează doar câți bani cheltuie guvernul, ci și ce rezultate obțin cetățenii din acele cheltuieli.

Economia privată a României, peste multe state occidentale

Una dintre cele mai bune vești din raport este legată de performanța mediului privat. Astfel, România ocupă locul 20 din 40 la indicatorul economiei private pe locuitor, cu un nivel de 30.773 de dolari internaționali calculați la paritatea puterii de cumpărare.

Rezultatul plasează practic România înaintea unor state precum Spania, Japonia, Israel, Grecia, Portugalia, Polonia, Croația, Slovenia sau Lituania.

Mai mult, dinamica ultimului deceniu este una dintre cele mai bune din clasament. Între 2015 și 2021, economia privată pe locuitor a crescut cu aproape 32%, iar între 2021 și 2026 a mai avansat cu 18%. Per total, creșterea acumulată ajunge la 55,7%, una dintre cele mai puternice evoluții din întregul clasament.

Unde se pierde avantajul României

Dacă sectorul privat performează bine, aceeași concluzie nu poate fi trasă și pentru sectorul public. La calitatea cheltuielilor statului, România ocupă locul 34 din 40, cu un scor de 0,63, fiind depășită inclusiv de Polonia, Grecia și Bulgaria. Raportul analizează șapte domenii esențiale:

apărare;

securitate internă;

infrastructură și transport;

mediu;

sănătate;

educație;

învățământ superior.

Astfel, rezultatele arată că banii cheltuiți de stat nu se transformă suficient de eficient în servicii publice pentru cetățeni.

Educația rămâne unul dintre cele mai slabe capitole

Unul dintre cele mai îngrijorătoare rezultate apare în zona educației. Din păcate, România ocupă locul 36 din 40 la învățământul primar și secundar, fiind chiar sub Ucraina. La învățământ superior situația este doar puțin mai bună, țara noastră aflându-se pe locul 34.