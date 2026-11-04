CSM a respins acțiunea disciplinară împotriva lui Laurențiu Beșu. Magistratul anunță că va contesta considerentele la Înalta Curte
Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, miercuri, 4 noiembrie, acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară împotriva lui Laurențiu Beșu. Magistratul a anunțat însă că va contesta considerentele la Înalta Curte de Casație și Justiție. El susține că explicațiile prezentate într-un comunicat de presă sunt în contradicție cu soluția de respingere a acțiunii.
Ce arată soluția pronunțată de CSM
Potrivit documentului cu ordinea de zi soluționată, publicat de Laurențiu Beșu, acțiunea disciplinară a fost respinsă ca neîntemeiată. Dosarul are numărul 6/J/2026 și privește abaterea prevăzută de articolul 271 litera i), teza I, din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
Documentul îl identifică pe Beșu drept fost judecător la Curtea de Apel București și, în prezent, procuror delegat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Soluția a fost pronunțată după amânarea din 20 octombrie 2026.
Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acesta este termenul menționat în documentul prezentat de magistrat, calculat de la comunicarea hotărârii.
Procedura disciplinară are legătură cu declarațiile făcute de Laurențiu Beșu în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Acuzația formulată împotriva sa a vizat nerespectarea secretului deliberării.
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Beșu reclamă o contradicție între explicații și soluție
În reacția publicată pe Facebook, magistratul confirmă respingerea acțiunii, dar critică explicațiile despre care spune că apar în comunicatul de presă. Potrivit relatării sale, în acel comunicat s-ar fi reținut existența abaterii, fără aplicarea unei sancțiuni, în contextul funcției pe care o ocupă acum.
„Acțiunea disciplinară a fost respinsă. Însă, în comunicatul de presă, se arată că s-a reținut săvârșirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancțiuni, întrucât, la acest moment, am calitatea de procuror. O contradicție între considerente și dispozitiv!”, a scris Laurențiu Beșu.
Magistratul contestă și descrierea faptei care i-a fost imputată. El susține că răspunsul său din interviu, reprodus în rezoluția Inspecției Judiciare, nu dezvăluie informații care să privească secretul deliberării.
„Fapta imputată nu este descrisă, pentru că nu există. În rezoluția Inspecției Judiciare este redat un răspuns pe care l-am dat în interviu, iar acesta nu conține niciun element care să vizeze secretul deliberării”, a transmis Beșu.
Magistratul anunță că va merge la Înalta Curte
Nemulțumirea exprimată de Laurențiu Beșu privește considerentele, deși acțiunea disciplinară împotriva sa a fost respinsă. În postare, el anunță că intenționează să le conteste la instanța supremă.
„Deși, aparent, soluția este legală, considerentele sunt nelegale și le voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a scris magistratul.
La finalul postării, Beșu i-a mulțumit Bogdanei Orășeanu pentru asistența acordată în timpul procedurii. A transmis, de asemenea, un mesaj de mulțumire celor care l-au susținut.
„Mulțumesc mult doamnei Bogdana Orășeanu, care m-a asistat pe parcursul procedurii și a avut o prestație impecabilă! Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături și m-au susținut!”, a încheiat acesta.
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Ce prevede legea despre abaterea invocată
Articolul 271 litera i) din Legea nr. 303/2022 include între abaterile disciplinare nerespectarea secretului deliberării. Același text reglementează și confidențialitatea anumitor lucrări și informații cunoscute în exercitarea funcției, cu excepțiile prevăzute de lege.
În cazul lui Laurențiu Beșu, documentul cu soluția indică expres teza I a acestei prevederi. Acțiunea exercitată de Inspecția Judiciară în baza ei a fost respinsă ca neîntemeiată, iar magistratul a anunțat că va folosi calea de atac pentru criticile formulate în postare.