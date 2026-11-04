CSM a respins acțiunea disciplinară împotriva lui Laurențiu Beșu. Magistratul anunță că va contesta considerentele la Înalta Curte

Documentul îl identifică pe Beșu drept fost judecător la Curtea de Apel București și, în prezent, procuror delegat în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Soluția a fost pronunțată după amânarea din 20 octombrie 2026.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acesta este termenul menționat în documentul prezentat de magistrat, calculat de la comunicarea hotărârii.

Procedura disciplinară are legătură cu declarațiile făcute de Laurențiu Beșu în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Acuzația formulată împotriva sa a vizat nerespectarea secretului deliberării.

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Beșu reclamă o contradicție între explicații și soluție

În reacția publicată pe Facebook, magistratul confirmă respingerea acțiunii, dar critică explicațiile despre care spune că apar în comunicatul de presă. Potrivit relatării sale, în acel comunicat s-ar fi reținut existența abaterii, fără aplicarea unei sancțiuni, în contextul funcției pe care o ocupă acum.

„Acțiunea disciplinară a fost respinsă. Însă, în comunicatul de presă, se arată că s-a reținut săvârșirea abaterii disciplinare, dar că nu este oportună aplicarea unei sancțiuni, întrucât, la acest moment, am calitatea de procuror. O contradicție între considerente și dispozitiv!”, a scris Laurențiu Beșu.

Magistratul contestă și descrierea faptei care i-a fost imputată. El susține că răspunsul său din interviu, reprodus în rezoluția Inspecției Judiciare, nu dezvăluie informații care să privească secretul deliberării.

„Fapta imputată nu este descrisă, pentru că nu există. În rezoluția Inspecției Judiciare este redat un răspuns pe care l-am dat în interviu, iar acesta nu conține niciun element care să vizeze secretul deliberării”, a transmis Beșu.

Magistratul anunță că va merge la Înalta Curte

Nemulțumirea exprimată de Laurențiu Beșu privește considerentele, deși acțiunea disciplinară împotriva sa a fost respinsă. În postare, el anunță că intenționează să le conteste la instanța supremă.