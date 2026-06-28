Criza ascunsă din spatele AI lovește Big Tech-ul. Google nu mai poate livra suficient Gemini pentru Meta

AI-ul are nevoie de mai mult decât algoritmi

Cazul Meta-Google arată că bătălia pentru inteligență artificială nu se duce doar la nivel de modele, aplicații sau chatboturi. În spate este nevoie de cipuri, servere, energie, centre de date și o infrastructură uriașă, care nu se construiește peste noapte.

Meta investește masiv pentru a recupera teren în AI, iar această cursă are deja costuri vizibile. Playtech.ro a scris recent despre cum Meta taie mii de joburi ca să alimenteze cursa AI, într-un moment în care centrele de date și procesoarele performante consumă sume uriașe.

Google are succes cu Gemini, dar și limite

Problema este cu atât mai interesantă cu cât Google are unul dintre cele mai puternice ecosisteme AI de pe piață. Compania a accelerat dezvoltarea Gemini, iar noile modele Gemini sunt promovate ca fiind mai rapide, mai eficiente și mai bine integrate în produsele Google.

Totuși, cererea este atât de mare încât Google Cloud se confruntă cu limite de capacitate. Chiar dacă veniturile diviziei cloud au crescut puternic, directorul Sundar Pichai a admis că puterea de calcul disponibilă a frânat o creștere și mai mare.

Pentru Meta, situația este o lovitură de imagine, dar și un semnal practic: dependența de infrastructura unui rival poate deveni o vulnerabilitate. Mark Zuckerberg a anunțat de mai mult timp investiții uriașe în AI, inclusiv în centre de date și putere de calcul pentru Meta, însă episodul Gemini arată că foamea de AI crește mai repede decât infrastructura care trebuie să o susțină.