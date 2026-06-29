Creatura „imposibilă” descoperită într-un chihlimbar vechi de 99 de milioane de ani: viespea care avea o capcană asemănătoare unei plante carnivore

Viespea din Cretacic care avea propria „capcană”

Cercetătorii au analizat 16 exemplare de femele și au observat o structură neobișnuită în zona abdomenului. Inițial, una dintre cele mai mari surprize a fost că această formațiune părea doar o imperfecțiune a fosilei sau chiar o bulă de aer.

Analizele mai atente au arătat însă că nu era o simplă deformare. Structura se putea mișca, iar în unele exemplare era deschisă, în timp ce în altele era închisă. Pentru cercetători, acest detaliu a indicat existența unui mecanism activ, folosit cel mai probabil pentru capturarea unei prăzi.

Ipoteza principală este că Sirenobethylus charybdis folosea această „clemă” abdominală pentru a imobiliza gazdele înainte de depunerea ouălor. Viespile parazitoide din acea perioadă, la fel ca unele specii moderne, își injectau ouăle în alte insecte, iar larvele se dezvoltau consumând gazda din interior.

Totuși, mecanismul descoperit este complet diferit de ceea ce vedem la viespile actuale. Nicio specie modernă de insectă nu are o structură similară, motiv pentru care oamenii de știință au apelat la o comparație surprinzătoare: planta carnivoră Venus flytrap.

La fel cum această plantă își închide capcana pentru a prinde prada, viespea din Cretacic ar fi putut folosi abdomenul modificat pentru a controla un mecanism de prindere.

O evoluție care a mers într-o direcție dispărută

Descoperirea este considerată una dintre cele mai neobișnuite din domeniul insectelor fosile. Cercetătorii spun că această viespe reprezintă un exemplu de evoluție extremă, în care o specie a dezvoltat o adaptare care nu a fost păstrată până în prezent.

Phil Barden, cercetător în domeniul insectelor fosile, consideră explicația capcanei abdominale plauzibilă, dar atrage atenția că există și alte posibilități. Deoarece toate exemplarele analizate sunt femele, oamenii de știință nu pot exclude complet alte funcții ale structurii.