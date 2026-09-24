Coroziune pe zona de etanșare a jantei: cauza pierderilor lente de presiune ignorate frecvent

De ce coroziunea produce o scurgere greu de găsit

Jantele din oțel ruginesc când stratul protector este zgâriat, iar umezeala și sarea ajung la metal. Rugina se umflă și ridică local talonul. La jantele din aliaj, aluminiul nu formează rugină roșiatică, dar oxidează. Pulberea albicioasă și lacul desprins creează aceeași suprafață neregulată, mai ales pe roți vechi sau folosite iarna.

Montările repetate pot zgâria zona de etanșare, iar greutățile, soluțiile nepotrivite și loviturile accelerează degradarea. Dacă anvelopa a rulat cu presiune mică, talonul poate depune cauciuc sau poate suferi deteriorări. O jantă deformată apasă neuniform, astfel încât curățarea coroziunii nu este suficientă dacă marginea nu mai are forma corectă.

Pierderile pot fi intermitente. Într-o anumită poziție, greutatea mașinii apasă exact pe zona afectată și modifică deschiderea canalului de aer. După demontare, atelierul poate observa urme închise la culoare, pulbere, lac ridicat sau coroziune ascunsă sub talon. Aceste semne explică de ce roata trecea uneori testul rapid făcut numai la valvă.

Cum se reface suprafața fără a compromite janta

Anvelopa se demontează, iar janta se curăță controlat până la o suprafață stabilă. Metoda depinde de material și de gravitatea coroziunii. Peria, abrazivul și produsele chimice trebuie folosite fără a subția marginea sau a crea zgârieturi adânci. După curățare se verifică fisurile, deformarea și starea talonului anvelopei.

Atelierul poate utiliza un material de etanșare destinat talonului, dacă procedura și starea roții permit. Acesta nu trebuie să mascheze exfolierea severă, o fisură sau o margine îndoită. Siliconul obișnuit și improvizațiile aplicate pe exterior îngreunează reparația ulterioară și pot contamina suprafața. Pentru coroziune extinsă, recondiționarea profesională sau înlocuirea jantei este mai sigură.

După montaj, roata trebuie umflată, verificată pe toată circumferința și echilibrată. Controlează presiunea după câteva zile și apoi la intervalul obișnuit. Dacă pierderea revine, trebuie reexaminate valva, fisurile și integritatea anvelopei. O roată care necesită completări constante nu este o neplăcere cosmetică: presiunea scăzută crește temperatura anvelopei, consumul și riscul de deteriorare structurală.