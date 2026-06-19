Corigențe 2026. În ce situații un elev este declarat repetent și când poate susține examen

Ce condiții trebuie să îndeplinească un elev pentru a promova anul școlar

Potrivit regulamentului, elevii sunt considerați promovați dacă obțin cel puțin media anuală 5 la fiecare disciplină și media 6 la purtare.

Există însă reguli speciale pentru anumite profiluri. De exemplu, elevii de la liceele vocaționale cu profil artistic sau sportiv trebuie să obțină minimum media 6 la disciplina principală de specialitate. La profilul pedagogic este necesară o medie de cel puțin 6 la limba și literatura română, matematică și disciplinele de specialitate.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, elevii pot fi obligați să se transfere la alt profil sau la o altă specializare.

Cine este declarat amânat

Statutul de elev amânat apare atunci când situația școlară nu poate fi încheiată la una sau mai multe discipline.

Această situație poate apărea în cazul elevilor care au acumulat un număr mare de absențe, au participat la competiții sportive sau artistice, au studiat temporar în străinătate ori nu au suficiente note pentru încheierea mediilor.

Pentru acești elevi se organizează examene de încheiere a situației școlare înaintea sesiunii de corigențe.

În ce situații un elev este declarat corigent

Conform ROFUIP, sunt declarați corigenți elevii care au medii anuale sub 5 la cel mult două discipline.