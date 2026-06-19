Corigențe 2026. În ce situații un elev este declarat repetent și când poate susține examen
Situația școlară a elevilor la finalul anului este stabilită în baza prevederilor din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Documentul stabilește clar condițiile în care un elev este declarat promovat, amânat, corigent sau repetent, precum și regulile pentru susținerea examenelor de corigență.
În anul școlar 2025-2026, examenele de corigență pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional sunt programate în perioada 6-17 iulie 2026.
Ce condiții trebuie să îndeplinească un elev pentru a promova anul școlar
Potrivit regulamentului, elevii sunt considerați promovați dacă obțin cel puțin media anuală 5 la fiecare disciplină și media 6 la purtare.
Există însă reguli speciale pentru anumite profiluri. De exemplu, elevii de la liceele vocaționale cu profil artistic sau sportiv trebuie să obțină minimum media 6 la disciplina principală de specialitate. La profilul pedagogic este necesară o medie de cel puțin 6 la limba și literatura română, matematică și disciplinele de specialitate.
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, elevii pot fi obligați să se transfere la alt profil sau la o altă specializare.
Cine este declarat amânat
Statutul de elev amânat apare atunci când situația școlară nu poate fi încheiată la una sau mai multe discipline.
Această situație poate apărea în cazul elevilor care au acumulat un număr mare de absențe, au participat la competiții sportive sau artistice, au studiat temporar în străinătate ori nu au suficiente note pentru încheierea mediilor.
Pentru acești elevi se organizează examene de încheiere a situației școlare înaintea sesiunii de corigențe.
În ce situații un elev este declarat corigent
Conform ROFUIP, sunt declarați corigenți elevii care au medii anuale sub 5 la cel mult două discipline.
De asemenea, intră în această categorie și elevii amânați care nu reușesc să promoveze examenele de încheiere a situației școlare la maximum două materii.
Pentru elevii aflați în această situație se organizează o singură sesiune anuală de corigențe, stabilită prin ordin al ministrului Educației.
Când poate fi declarat un elev repetent
Regulamentul prevede mai multe situații care duc la repetarea anului școlar.
Elevii devin repetenți dacă au medii sub 5 la mai mult de două discipline sau dacă obțin la purtare o medie anuală mai mică de 6.
De asemenea, repetă anul școlar elevii care nu se prezintă la examenele de corigență sau care nu reușesc să promoveze toate disciplinele la care au rămas corigenți.
În aceeași situație se află și elevii amânați care nu participă la examenele pentru încheierea situației școlare.
ROFUIP prevede însă că elevii din clasa pregătitoare și clasa I nu pot fi declarați repetenți. În cazul acestora se aplică programe de sprijin și recuperare școlară.
Ce se întâmplă cu elevii care au foarte multe absențe
Regulamentul introduce și noțiunile de risc de abandon școlar și abandon școlar.
Elevii care nu reușesc să finalizeze doi ani școlari consecutivi din cauza absențelor nemotivate sunt considerați în situație de abandon școlar.
În același timp, elevii care lipsesc nemotivat la cel puțin 75% din numărul total de ore într-un an școlar sunt considerați în risc de abandon școlar.
Școlile au obligația de a informa autoritățile competente atunci când părinții nu asigură frecventarea cursurilor de către copii.
Dreptul la reexaminare după corigență
Elevii care nu promovează examenul de corigență la o singură disciplină pot solicita reexaminarea.
Cererea trebuie depusă la secretariatul unității de învățământ în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar reexaminarea trebuie organizată în maximum două zile de la depunerea solicitării.
Examinarea se desfășoară în fața unei alte comisii decât cea care a evaluat inițial elevul.
Regulile prevăzute de ROFUIP se aplică tuturor elevilor la finalul anului școlar 2025-2026 și stau la baza stabilirii situației școlare înainte de sesiunea de corigențe din luna iulie.