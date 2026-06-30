Commodore Callback 8020, telefonul cu clapetă care îți blochează Instagram, TikTok și browserul

Un telefon modern construit să fie mai puțin tentant

Callback 8020 arată ca un telefon cu clapetă din perioada de început a anilor 2000, cu taste fizice, ecran exterior mic și o estetică inspirată din universul Commodore. Versiunile disponibile includ BASIC Beige, ProtoPET White, SX Silver, Starlight Edition cu carcasă translucidă și Founders Edition, care primește inclusiv o tastă Commodore placată cu aur de 24 de carate.

Dar designul retro nu este singurul punct important. Telefonul rulează Sailfish OS, un sistem de operare bazat pe Linux, dezvoltat de compania finlandeză Jolla. Nu are Google Play Store și nu include serviciile Google clasice, însă poate rula multe aplicații Android printr-un mediu separat. Commodore susține că peste 99% dintre aplicațiile Android pot funcționa, deși recunoaște că unele aplicații bancare sau aplicații dependente de serviciile Google pot avea probleme de compatibilitate.

Aici apare diferența mare față de un smartphone obișnuit. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Twitch, Discord și Roblox sunt blocate. Nici Chrome, Firefox sau alt browser nu pot fi instalate, inclusiv prin fișiere APK. Compania spune că restricțiile sunt implementate la nivel de sistem și nu pot fi dezactivate de utilizator.

Este un pariu curajos într-o perioadă în care mulți oameni caută un echilibru între conectare și timpul pierdut pe ecran. Conceptul seamănă cu ideea din spatele detoxului digital, însă Commodore nu îți cere să renunți complet la internet sau la aplicațiile de comunicare. Îți taie doar accesul la acele servicii construite special pentru scrolling fără sfârșit.

WhatsApp, hărți și muzică, dar fără e-mail și Slack

Commodore Callback 8020 vine cu WhatsApp și SMS preinstalate. Telefonul ar trebui să fie compatibil și cu Signal, Telegram, WeChat și, în anumite condiții, cu iMessage printr-o soluție terță care necesită acces punctual la un Mac. Sunt disponibile și funcții precum calendar, camere foto, galerie, QR code reader, hotspot Wi-Fi, note, calculator, alarmă și aplicații pentru podcasturi sau muzică.

Pentru navigație, telefonul include Pure Maps și promite compatibilitate cu aplicații Android de transport sau hărți, inclusiv Uber și Lyft. De asemenea, poate rula servicii muzicale precum Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Audible sau Amazon Music, în funcție de compatibilitatea aplicațiilor. Așadar, nu vorbim despre un telefon simplu, bun doar pentru apeluri, ci despre un dispozitiv făcut să acopere lucrurile de care ai nevoie într-o zi obișnuită.

Partea mai puțin comodă este că nu există e-mail preinstalat, iar aplicațiile de muncă precum Slack sau Teams nu sunt oferite în magazinul Commodore. Compania nu blochează în același mod toate aplicațiile de e-mail, dar descurajează clar utilizarea lor și recunoaște că unele pot fi instalate manual. Mesajul este evident: Callback 8020 vrea să fie telefonul pe care îl iei cu tine după program, nu instrumentul care îți mută biroul în buzunar.