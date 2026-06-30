Commodore Callback 8020, telefonul cu clapetă care îți blochează Instagram, TikTok și browserul
Commodore, compania rămasă în memoria multora prin calculatoarele Commodore 64 și Amiga, încearcă o revenire surprinzătoare în zona telefoanelor mobile. Noul Callback 8020 nu este nici smartphone clasic, nici „dumbphone” în sensul obișnuit al cuvântului. Este un telefon cu clapetă care păstrează aplicațiile considerate esențiale, precum WhatsApp, hărți, servicii de transport și streaming muzical, dar blochează intenționat rețelele sociale și browserul.
Ideea din spatele lui este simplă: să ai un telefon util când ieși din casă, mergi în vacanță sau vrei să stai departe de notificările de la job, fără să renunți complet la mesaje, apeluri și navigație. Precomenzile pentru Commodore Callback 8020 se deschid pe 30 iunie 2026, iar prețul de pornire a fost redus între timp la 399 de dolari, înainte de taxe și eventualele costuri de import.
Un telefon modern construit să fie mai puțin tentant
Callback 8020 arată ca un telefon cu clapetă din perioada de început a anilor 2000, cu taste fizice, ecran exterior mic și o estetică inspirată din universul Commodore. Versiunile disponibile includ BASIC Beige, ProtoPET White, SX Silver, Starlight Edition cu carcasă translucidă și Founders Edition, care primește inclusiv o tastă Commodore placată cu aur de 24 de carate.
Dar designul retro nu este singurul punct important. Telefonul rulează Sailfish OS, un sistem de operare bazat pe Linux, dezvoltat de compania finlandeză Jolla. Nu are Google Play Store și nu include serviciile Google clasice, însă poate rula multe aplicații Android printr-un mediu separat. Commodore susține că peste 99% dintre aplicațiile Android pot funcționa, deși recunoaște că unele aplicații bancare sau aplicații dependente de serviciile Google pot avea probleme de compatibilitate.
Aici apare diferența mare față de un smartphone obișnuit. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Twitch, Discord și Roblox sunt blocate. Nici Chrome, Firefox sau alt browser nu pot fi instalate, inclusiv prin fișiere APK. Compania spune că restricțiile sunt implementate la nivel de sistem și nu pot fi dezactivate de utilizator.
Este un pariu curajos într-o perioadă în care mulți oameni caută un echilibru între conectare și timpul pierdut pe ecran. Conceptul seamănă cu ideea din spatele detoxului digital, însă Commodore nu îți cere să renunți complet la internet sau la aplicațiile de comunicare. Îți taie doar accesul la acele servicii construite special pentru scrolling fără sfârșit.
WhatsApp, hărți și muzică, dar fără e-mail și Slack
Commodore Callback 8020 vine cu WhatsApp și SMS preinstalate. Telefonul ar trebui să fie compatibil și cu Signal, Telegram, WeChat și, în anumite condiții, cu iMessage printr-o soluție terță care necesită acces punctual la un Mac. Sunt disponibile și funcții precum calendar, camere foto, galerie, QR code reader, hotspot Wi-Fi, note, calculator, alarmă și aplicații pentru podcasturi sau muzică.
Pentru navigație, telefonul include Pure Maps și promite compatibilitate cu aplicații Android de transport sau hărți, inclusiv Uber și Lyft. De asemenea, poate rula servicii muzicale precum Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Audible sau Amazon Music, în funcție de compatibilitatea aplicațiilor. Așadar, nu vorbim despre un telefon simplu, bun doar pentru apeluri, ci despre un dispozitiv făcut să acopere lucrurile de care ai nevoie într-o zi obișnuită.
Partea mai puțin comodă este că nu există e-mail preinstalat, iar aplicațiile de muncă precum Slack sau Teams nu sunt oferite în magazinul Commodore. Compania nu blochează în același mod toate aplicațiile de e-mail, dar descurajează clar utilizarea lor și recunoaște că unele pot fi instalate manual. Mesajul este evident: Callback 8020 vrea să fie telefonul pe care îl iei cu tine după program, nu instrumentul care îți mută biroul în buzunar.
Specificații modeste, dar suficiente pentru ideea din spatele lui
Din punct de vedere tehnic, Callback 8020 nu încearcă să concureze cu iPhone, Samsung Galaxy sau Google Pixel. Are procesor MediaTek Helio G81, 4 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare, suport pentru card microSD, două sloturi pentru SIM fizic și conectivitate 4G VoLTE, Wi-Fi și hotspot. Nu are 5G, eSIM sau NFC pentru plăți contactless.
Telefonul are cameră principală Sony de 48 MP cu autofocus și bliț, cameră frontală pentru apeluri video, baterie detașabilă și înlocuibilă, radio FM, mufă de 3,5 mm și un convertor digital-analog promovat pentru audiție de calitate mai bună. Ecranul principal este tactil, însă este dezactivat implicit, pentru ca experiența să rămână una bazată în primul rând pe taste și pe scrierea T9.
Mai există și câteva detalii nostalgice: telefonul include Snake, o selecție de jocuri Commodore 64 și tonuri de apel inspirate de sunetele chiptune. Este un produs care încearcă să valorifice aceeași nostalgie care a făcut din Nokia 3210 un simbol relansat pentru generațiile care vor mai puține aplicații și mai puține notificări.
Totuși, există un detaliu important înainte de o eventuală comandă. Commodore precizează că unele imagini, specificații și funcții pot suferi modificări, iar livrările depind inclusiv de finalizarea procesului de autorizare FCC. În plus, compania spune că telefonul poate fi comandat internațional, însă pentru Europa se pot aplica TVA, taxe vamale sau costuri suplimentare în funcție de țară.
Callback 8020 nu este pentru cine are nevoie permanent de aplicații bancare, e-mail, plăți contactless, browser sau acces la rețele sociale. Dar pentru cine vrea un telefon de weekend, de vacanță ori de ieșit în oraș, fără tentația de a deschide Instagram din cinci în cinci minute, Commodore propune una dintre cele mai neobișnuite idei de gadget ale anului.