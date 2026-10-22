Cometa Halley „bombardează” Pământul cu particule cosmice. Spectacolul Orionidelor poate fi văzut și din România: când și unde să privești cerul

Potrivit publicației Futurism, ploaia de meteori Orionide atinge intensitatea maximă în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2026, când observatorii ar putea vedea până la 20 de meteori pe oră în condiții ideale. Fenomenul este vizibil și din România, fără telescop sau alte echipamente speciale.

Anul acesta, spectacolul va fi influențat de lumina puternică a Lunii, însă orele de dinaintea răsăritului oferă șanse mai bune pentru observarea meteorilor.

Ce sunt Orionidele și de ce provin din celebra cometă Halley

Cometa Halley este unul dintre cele mai cunoscute obiecte cerești care vizitează periodic regiunea interioară a Sistemului Solar. Aceasta parcurge o orbită completă în aproximativ 76 de ani și a fost observată ultima dată de pe Pământ în 1986.

Următoarea sa apropiere importantă este așteptată în 2061, însă asta nu înseamnă că trebuie să aștepți încă 35 de ani pentru a vedea un fenomen asociat cometei.

În timpul călătoriilor sale în jurul Soarelui, Halley eliberează particule de praf și fragmente mici de material, care rămân distribuite de-a lungul orbitei sale.

În fiecare an, Pământul traversează regiuni în care se află aceste resturi cosmice. Atunci când particulele pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, ele se încălzesc și produc urmele luminoase pe care le observăm pe cer.

Orionidele sunt cunoscute pentru viteza lor impresionantă, particulele pătrunzând în atmosferă cu aproximativ 66 de kilometri pe secundă, echivalentul a aproape 238.000 de kilometri pe oră.

Unele produc dâre luminoase intense, iar altele lasă în urmă urme strălucitoare care pot persista câteva secunde.

Fenomenul este complet natural și nu reprezintă un pericol pentru populație. Majoritatea fragmentelor sunt extrem de mici și se dezintegrează în atmosferă.

Dacă vrei să înțelegi mai bine natura acestor obiecte cosmice, Playtech a explicat anterior diferența dintre asteroizi, meteoriți și comete, inclusiv modul în care acestea interacționează cu planeta noastră.

Când se văd Orionidele din România și câte stele căzătoare pot apărea

Activitatea Orionidelor a început la începutul lunii octombrie și va continua până în jurul datei de 7 noiembrie. Maximul fenomenului este însă asociat nopții de 21 spre 22 octombrie.

Pentru observatorii din România, cele mai bune șanse sunt în a doua parte a nopții, în special după miezul nopții și până înaintea răsăritului Soarelui.

În condiții ideale, Orionidele pot produce aproximativ 10-20 de meteori pe oră. Totuși, această valoare reprezintă un potențial maxim și nu garantează că fiecare observator va vedea atât de multe dâre luminoase.

În 2026, Luna se află într-o fază avansată de creștere, cu aproximativ trei sferturi din suprafața vizibilă iluminată. Lumina sa poate estompa meteorii mai slabi, reducând numărul celor care pot fi observați cu ochiul liber.

NASA estimează că, în zonele suburbane, unde există o anumită poluare luminoasă, ar putea fi vizibili doar aproximativ trei până la șase meteori pe oră.

Fenomenul poate fi urmărit din întreaga Românie, dar condițiile diferă considerabil între marile orașe și regiunile rurale.

Într-un interviu exclusiv acordat Playtech despre observarea ploilor de meteori, astronomul Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, explica importanța unui cer întunecat și a îndepărtării de luminile orașelor.

Cum poți observa spectacolul cosmic fără telescop sau binoclu

Pentru a vedea Orionidele, nu ai nevoie de echipamente astronomice speciale. De fapt, observarea cu ochiul liber este preferabilă, deoarece permite urmărirea unei porțiuni mult mai mari a cerului.

Alege un loc cât mai întunecat, departe de iluminatul stradal, clădirile puternic luminate și traficul intens. Zonele rurale, dealurile sau regiunile montane cu orizont deschis pot oferi condiții favorabile.

Constelația Orion, de unde meteorii par să provină, devine mai ușor de observat în a doua parte a nopții. Totuși, nu este necesar să privești permanent într-un singur punct, deoarece dârele luminoase pot apărea pe porțiuni întinse ale cerului.

Pentru o experiență mai bună, ține cont de câteva recomandări:

Ieși la observații după miezul nopții, preferabil în orele dinaintea răsăritului.

Alege o zonă cu poluare luminoasă redusă.

Lasă ochii să se adapteze la întuneric timp de aproximativ 20-30 de minute.

Evită să privești frecvent ecranul luminos al telefonului.

Verifică prognoza meteo, deoarece norii pot împiedica complet observarea fenomenului.

Orionidele nu sunt singura ploaie de meteori asociată cometei Halley. Pământul traversează o altă regiune cu particule provenite de la aceasta în luna mai, când are loc curentul Eta Aquaride.

Fenomenul amintește de alte evenimente astronomice spectaculoase, precum Perseidele din august 2026, care au transformat cerul într-un punct de atracție pentru pasionații de astronomie.

Chiar dacă Halley nu va reveni în apropierea Soarelui până în 2061, particulele sale continuă să ofere anual un spectacol vizibil de pe Pământ.