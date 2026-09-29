Cluburile sportive școlare, reorganizate din anul școlar 2027–2028. Ce se întâmplă cu secțiile care funcționează acum pe lângă școli
Modul în care sunt organizate cluburile sportive școlare s-ar putea schimba începând cu anul școlar 2027–2028.
Un proiect de ordin al Ministerului Educației și Cercetării prevede că secțiile care funcționează în prezent pe lângă școli cu personalitate juridică vor trebui transferate către alte cluburi sportive școlare cu personalitate juridică. În același timp, crește pragul de elevi necesar pentru ca un club sportiv școlar să aibă personalitate juridică.
Noile reguli fac parte dintr-un proiect care modifică Regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare. Pentru moment, prevederile sunt în stadiul de proiect, iar documentul stabilește că acestea ar urma să fie aplicate începând cu anul școlar 2027–2028.
Secțiile sportive care funcționează pe lângă școli ar urma să fie transferate
Una dintre cele mai importante modificări vizează cluburile și secțiile sportive școlare arondate în prezent unităților de învățământ. Potrivit proiectului, cluburile sportive școlare vor putea funcționa fie ca unități cu personalitate juridică, fie ca structuri arondate unor cluburi sportive școlare cu personalitate juridică sau palatelor copiilor.
Prin urmare, din anul școlar 2027–2028, secțiile de club sportiv școlar care funcționează pe lângă școli cu personalitate juridică ar urma să fie transferate. Inspectoratele școlare vor avea sarcina de a le integra în alte cluburi sportive școlare care au personalitate juridică. Transferul se va realiza în baza unei hotărâri a consiliului de administrație și prin decizia inspectorului școlar general.
Proiectul prevede și situația în care într-un județ sau în București nu există un club sportiv școlar către care să poată fi transferată o astfel de secție. În acest caz, inspectoratul școlar va putea propune Ministerului Educației transformarea secției într-un club sportiv școlar cu personalitate juridică. Posturile necesare funcționării noii structuri ar urma să fie asigurate de inspectorat.
Pragul pentru personalitate juridică ar crește la 500 de elevi
O altă schimbare importantă privește dimensiunea cluburilor. Proiectul stabilește că un club sportiv școlar va putea fi constituit ca unitate cu personalitate juridică dacă are minimum 500 de elevi înscriși. Pragul prevăzut de actuala reglementare este de 300 de elevi.
Regula celor 500 de elevi nu ar urma însă să fie aplicată fără excepții. Într-un județ sau într-un sector al Bucureștiului în care există un singur club sportiv școlar, acesta va putea continua să aibă personalitate juridică și dacă numărul elevilor este mai mic decât noul prag.
O derogare este prevăzută și pentru situațiile în care funcționează cluburi sportive cu activități în limbile minorităților naționale. În anumite condiții, pentru fiecare limbă va putea exista un club cu personalitate juridică și cu mai puțin de 500 de elevi.
Inspectorii școlari ar urma să intre în consiliile de administrație
Ministerul propune modificări și în privința conducerii cluburilor sportive școlare. În consiliile de administrație ar urma să fie inclus un inspector școlar sau un inspector școlar general adjunct.
În cazul cluburilor care au între 500 și 700 de beneficiari primari, consiliul de administrație ar urma să aibă nouă membri: directorul, trei reprezentanți ai personalului didactic, dintre care unul poate fi personal didactic auxiliar, un inspector școlar sau inspector școlar general adjunct, primarul ori reprezentantul acestuia, un reprezentant al consiliului local și doi reprezentanți ai părinților.
Pentru cluburile cu peste 700 de beneficiari primari, consiliul de administrație va avea 11 membri. În această situație sunt prevăzuți directorul, patru reprezentanți ai personalului didactic, inspectorul școlar sau inspectorul școlar general adjunct, primarul ori reprezentantul său, doi reprezentanți ai consiliului local și doi reprezentanți ai părinților.
Rețeaua cluburilor sportive școlare va fi stabilită de inspectorate
Proiectul mai stabilește că rețeaua școlară a cluburilor sportive va fi stabilită de inspectoratele școlare, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, aceasta va fi transmisă consiliilor județene sau, în București, consiliilor locale de sector pentru includerea în hotărârile prin care este aprobată rețeaua școlară.
În plus, cluburile sportive școlare vor putea fi finanțate și de autoritățile administrației publice locale și județene sau, după caz, de autoritățile Municipiului București, prin hotărâri proprii. Toate aceste prevederi sunt, deocamdată, propuneri, nu reguli deja aplicabile. Proiectul precizează că modificările ar urma să intre în vigoare din anul școlar 2027–2028, după parcurgerea procedurilor necesare și adoptarea ordinului în forma finală.