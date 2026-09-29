Cluburile sportive școlare, reorganizate din anul școlar 2027–2028. Ce se întâmplă cu secțiile care funcționează acum pe lângă școli

Noile reguli fac parte dintr-un proiect care modifică Regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor sportive școlare. Pentru moment, prevederile sunt în stadiul de proiect, iar documentul stabilește că acestea ar urma să fie aplicate începând cu anul școlar 2027–2028.

Secțiile sportive care funcționează pe lângă școli ar urma să fie transferate

Una dintre cele mai importante modificări vizează cluburile și secțiile sportive școlare arondate în prezent unităților de învățământ. Potrivit proiectului, cluburile sportive școlare vor putea funcționa fie ca unități cu personalitate juridică, fie ca structuri arondate unor cluburi sportive școlare cu personalitate juridică sau palatelor copiilor.

Prin urmare, din anul școlar 2027–2028, secțiile de club sportiv școlar care funcționează pe lângă școli cu personalitate juridică ar urma să fie transferate. Inspectoratele școlare vor avea sarcina de a le integra în alte cluburi sportive școlare care au personalitate juridică. Transferul se va realiza în baza unei hotărâri a consiliului de administrație și prin decizia inspectorului școlar general.

Proiectul prevede și situația în care într-un județ sau în București nu există un club sportiv școlar către care să poată fi transferată o astfel de secție. În acest caz, inspectoratul școlar va putea propune Ministerului Educației transformarea secției într-un club sportiv școlar cu personalitate juridică. Posturile necesare funcționării noii structuri ar urma să fie asigurate de inspectorat.

Pragul pentru personalitate juridică ar crește la 500 de elevi

O altă schimbare importantă privește dimensiunea cluburilor. Proiectul stabilește că un club sportiv școlar va putea fi constituit ca unitate cu personalitate juridică dacă are minimum 500 de elevi înscriși. Pragul prevăzut de actuala reglementare este de 300 de elevi.

Regula celor 500 de elevi nu ar urma însă să fie aplicată fără excepții. Într-un județ sau într-un sector al Bucureștiului în care există un singur club sportiv școlar, acesta va putea continua să aibă personalitate juridică și dacă numărul elevilor este mai mic decât noul prag.

O derogare este prevăzută și pentru situațiile în care funcționează cluburi sportive cu activități în limbile minorităților naționale. În anumite condiții, pentru fiecare limbă va putea exista un club cu personalitate juridică și cu mai puțin de 500 de elevi.