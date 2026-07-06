Jeep Recon electric vine în Europa: SUV-ul fără emisii care vrea să fie Wranglerul noii generații

SUV-ul electric a fost lansat mai întâi în Statele Unite și Canada, iar Europa ar urma să îl primească la începutul lui 2027. Pentru România, acesta nu va fi probabil un model de volum, dar poate deveni un reper interesant pentru clienții care vor un SUV electric cu imagine de aventură, nu doar un crossover urban.

Recon deschide ofensiva electrică Jeep în Europa

Jeep nu vrea să rămână o marcă de nișă în Europa, bazată doar pe modele cu prețuri mai mari și imagine de off-road. Planul Stellantis include extinderea gamei Jeep cu mai multe SUV-uri noi, pe dimensiuni și platforme diferite. Recon va fi unul dintre modelele de imagine, dar nu singurul.

Pe lângă Recon, Jeep pregătește un SUV mai mare, de top, construit în China printr-un joint venture cu Dongfeng. Modelul va folosi platformă și tehnologie chineză, dar va fi proiectat de Jeep și exportat inclusiv în Europa. Această combinație arată cât de mult s-a schimbat industria auto. Un brand american tradițional, controlat de un grup european, va folosi tehnologie chineză pentru un SUV global.

Noul SUV mare ar urma să fie disponibil atât în versiuni electrice, cât și hibride, posibil inclusiv cu sistem range extender. Această flexibilitate contează în Europa, unde clienții sunt împărțiți între dorința de electrificare, teama de autonomie, costurile de încărcare și infrastructura inegală.

Recon, în schimb, este produsul care trebuie să păstreze emoția. Jeep are nevoie de o electrică ce nu pare doar o mașină „verde”, ci una care păstrează ADN-ul mărcii. Într-o piață dominată de SUV-uri electrice rotunjite, eficiente și deseori foarte asemănătoare, un model cu aer de Wrangler poate ieși ușor în evidență.

Jeep mizează pe mai multe SUV-uri, nu doar pe electric pur

Stellantis pregătește și două SUV-uri mai mici pentru Jeep, în segmentul B și zona apropiată de C. Unul va fi mai compact, dar mai lat și mai „SUV-style” decât Avenger, iar celălalt va fi poziționat sub Compass. Ambele vor folosi platforma globală STLA One, care permite mai multe tipuri de propulsie: electrică, hibridă și plug-in hybrid.

Această strategie arată că Jeep nu mizează exclusiv pe electrice. Europa se îndreaptă spre emisii tot mai mici, dar piețele nu se mișcă uniform. În România, de exemplu, un Jeep electric pur poate fi atractiv pentru un public limitat, în timp ce hibrizii și plug-in hibrizii pot avea o logică mai largă, mai ales pentru cei care fac drumuri lungi sau nu au încărcare acasă.