Clasamentul celor mai bune universități din lume în 2027. România pierde teren, iar Ungaria și Bulgaria au instituții mai bine clasate

În ediția QS pentru 2026, Universitatea din București ocupa intervalul 761–770, una dintre cele mai bune poziționări din ultimii ani. În clasamentul pentru 2027, instituția se regăsește însă în intervalul 801–850, marcând o scădere și întrerupând evoluția pozitivă înregistrată în ultimii ani.

Totodată, numărul universităților românești incluse în clasament continuă să scadă. Dacă în ediția 2025 erau prezente 13 instituții, iar în 2026 numărul acestora ajunsese la 10, în clasamentul pentru 2027 România este reprezentată de doar opt universități.

Mai multe universități românești au coborât în clasament

Și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a înregistrat un regres. După ce în ediția 2026 ocupa intervalul 761–770, iar în 2025 era clasată între pozițiile 781 și 790, în noul clasament se află în categoria 851–900.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care în 2026 urcase în intervalul 1001–1200, a coborât în ediția 2027 în categoria 1201–1400.

Universitatea de Vest din Timișoara și-a păstrat poziția din anul precedent, rămânând în intervalul 1201–1400.

La nivel european, Universitatea din București ocupă locul 254, fiind urmată de Universitatea Babeș-Bolyai, aflată pe poziția 272.

În continuare se regăsesc Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (locul 426 în Europa), Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (438), Universitatea de Vest din Timișoara (446), Universitatea Transilvania din Brașov (476) și Academia de Studii Economice din București (488).