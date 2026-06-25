Clasamentul celor mai bune universități din lume în 2027. România pierde teren, iar Ungaria și Bulgaria au instituții mai bine clasate
Universitatea din București rămâne instituția de învățământ superior din România cel mai bine poziționată în clasamentul QS World University Rankings 2027.
Cu toate acestea, noua ediție a ierarhiei aduce o veste mai puțin încurajatoare pentru mediul universitar românesc, deoarece universitatea a coborât în clasamentul mondial, iar alte state din regiune, precum Ungaria și Bulgaria, au instituții plasate înaintea sa.
În ediția QS pentru 2026, Universitatea din București ocupa intervalul 761–770, una dintre cele mai bune poziționări din ultimii ani. În clasamentul pentru 2027, instituția se regăsește însă în intervalul 801–850, marcând o scădere și întrerupând evoluția pozitivă înregistrată în ultimii ani.
Totodată, numărul universităților românești incluse în clasament continuă să scadă. Dacă în ediția 2025 erau prezente 13 instituții, iar în 2026 numărul acestora ajunsese la 10, în clasamentul pentru 2027 România este reprezentată de doar opt universități.
Mai multe universități românești au coborât în clasament
Și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a înregistrat un regres. După ce în ediția 2026 ocupa intervalul 761–770, iar în 2025 era clasată între pozițiile 781 și 790, în noul clasament se află în categoria 851–900.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care în 2026 urcase în intervalul 1001–1200, a coborât în ediția 2027 în categoria 1201–1400.
Universitatea de Vest din Timișoara și-a păstrat poziția din anul precedent, rămânând în intervalul 1201–1400.
La nivel european, Universitatea din București ocupă locul 254, fiind urmată de Universitatea Babeș-Bolyai, aflată pe poziția 272.
În continuare se regăsesc Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (locul 426 în Europa), Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (438), Universitatea de Vest din Timișoara (446), Universitatea Transilvania din Brașov (476) și Academia de Studii Economice din București (488).
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași sunt incluse în intervalul 501–510, iar alte instituții de învățământ superior din România, printre care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea din Oradea, UMFST Târgu Mureș, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea din Craiova, sunt clasate în intervalele 551+ sau 601+.
Ungaria și Bulgaria depășesc România în clasamentul QS 2027
Clasamentul QS World University Rankings 2027 este dominat, și în acest an, de universități din Statele Unite și Regatul Unit. Pe primul loc se află Massachusetts Institute of Technology (MIT), urmat de Imperial College London și Stanford University, aflate la egalitate pe poziția a doua. În top 10 se mai regăsesc University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge, California Institute of Technology, ETH Zurich, University College London și National University of Singapore.
În regiune, atât Ungaria, cât și Bulgaria au universități mai bine clasate decât cea mai performantă instituție din România. Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta ocupă locul 595 la nivel mondial, în timp ce Universitatea „Sf. Kliment Ohridski” din Sofia se situează în intervalul 751–760, ambele fiind înaintea Universității din București în clasamentul global.