Ce poate reține filtrul uscător și unde se află

Într-o configurație frecventă, uscătorul este un recipient din circuitul de înaltă presiune sau un cartuș integrat în condensator. Materialul desicant reține cantități mici de apă, iar elementul filtrant ajută la oprirea particulelor. Alte configurații folosesc un acumulator pe partea de joasă presiune, care poate conține și material desicant. De aceea, piesa și procedura se identifică după schema instalației de pe mașină.

O instalație cu debit redus din cauza unui uscător obturat este o situație distinctă de una în care desicantul este saturat. Prima poate lăsa indicii de presiune sau temperatură; a doua ține și de istoricul expunerii.

Capacitatea de absorbție nu e nelimitată. Dacă ansamblul a stat deschis în aer umed, uscătorul poate fi deja încărcat înainte ca instalația să pornească din nou. Umezeala poate contribui la coroziune și, în anumite condiții, poate îngheța într-o zonă în care agentul frigorific se destinde. Dacă instalația a avut și o avarie de compresor, uscătorul nu poate servi drept soluție unică pentru particulele răspândite prin circuit. Atunci intră în discuție procedura de curățare și eventualele piese care trebuie înlocuite.

De ce vidarea și înlocuirea uscătorului nu fac același lucru

Vidarea pregătește circuitul închis prin evacuarea aerului și ajută la îndepărtarea umezelii care poate fi eliminată în condițiile procedurii de service. Ea nu este o metodă de a certifica refolosirea unui desicant care a absorbit apă. De aceea, unele instrucțiuni de reparație cer schimbarea uscătorului când circuitul a stat deschis ori când sunt înlocuite anumite componente. Durata admisă și metoda diferă în funcție de model și lucrare.

Când ceri oferta, spune cât timp a stat mașina desfăcută și întreabă dacă uscătorul este separat, integrat ori deja inclus în piesa nouă. Merită să afli și dacă racordurile au fost închise cu dopuri până la montaj. Capacele elementului nou trebuie păstrate până când atelierul îl montează, conform instrucțiunilor piesei. Reîncărcarea ulterioară cu masa de agent prevăzută de constructor are sens după ce montajul, uscarea circuitului și verificarea etanșeității au fost tratate ca operații distincte.