Cine trebuie să declare veniturile din străinătate și actele necesare. ANAF a început controalele, ce faci dacă ai primit decizie

Dacă o persoană este rezident fiscal în România, aceasta are, în principiu, obligația de a declara veniturile obținute atât în România, cât și în străinătate. Ulterior, în funcție de convențiile pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state, impozitul plătit în străinătate poate fi recunoscut, astfel încât aceeași sumă să nu fie impozitată de două ori.

În schimb, persoanele care și-au mutat legal rezidența fiscală într-un alt stat și au notificat ANAF în acest sens nu mai sunt, de regulă, obligate să declare în România veniturile realizate exclusiv în țara în care au devenit rezidenți fiscali.

Problema apare atunci când cineva s-a mutat efectiv în altă țară, dar nu a parcurs și formalitățile privind schimbarea rezidenței fiscale.

Ce venituri pot ajunge în atenția ANAF

Datele primite de ANAF prin schimbul automat de informații nu vizează doar salariile. Mai mult, autoritățile fiscale pot primi informații și despre:

venituri salariale;

activități independente;

chirii obținute prin platforme precum Airbnb sau Booking;

dividende și dobânzi;

câștiguri din investiții;

tranzacții cu criptomonede;

alte venituri pentru care exista obligația declarării.

Pe măsură ce schimbul automat de informații dintre statele UE devine tot mai extins, astfel de verificări vor avea loc în fiecare an.

Ce acte sunt necesare pentru clarificarea situației fiscale

Dacă ANAF solicită clarificări, contribuabilul trebuie să poată demonstra unde a avut rezidența fiscală și unde au fost plătite taxele. În funcție de situație, pot fi necesare:

certificatul de rezidență fiscală emis de autoritățile din statul în care persoana locuiește;

contractul individual de muncă;

documente privind plata impozitelor în statul respectiv;

fișe fiscale sau adeverințe de venit;

documente privind perioada de ședere în străinătate;

documente care justifică veniturile obținute.

În cazul în care este nevoie, ANAF poate solicita și alte documente pentru verificarea situației fiscale.