Cine este Iliana Iotova. Susținătoarea dialogului cu Moscova ar urma să devină prima femeie aleasă președinte al Bulgarie

Iotova, avans de aproape 20 de puncte în numărătoarea paralelă

După procesarea integrală a eșantioanelor, Trend estimează că Iotova și Valchev au obținut 58,1% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov și Georgi Kandev au fost creditați cu 38,9%. Numărătoarea Myara indică rezultate apropiate: 58,2% pentru Iotova și 38,6% pentru adversarii săi. Estimările sunt chiar mai favorabile Iotovei decât primele exit-poll-uri, care o plasau între 50,7% și 52,5%, față de 43,4%-44% pentru Ghiurov.

Iotova, fostă vicepreședintă a Bulgariei, a preluat interimar funcția de șef al statului în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev, care a intrat în cursa pentru alegerile parlamentare. Susținută acum de partidul „Bulgaria Progresistă” al lui Radev și de Partidul Socialist Bulgar, ea și-a construit campania în jurul ideii de dialog cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina și s-a opus continuării ajutorului pentru Kiev.

Ghiurov, fost premier interimar, a candidat în schimb pe o platformă pro-occidentală, pro-UE și pro-NATO.

Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea

Ghiurov a admis duminică seară că nu se aștepta la o diferență atât de mare, dar a subliniat că rezultatul exprimă opțiunea alegătorilor și trebuie acceptat.

„Așa au votat cetățenii bulgari”, a declarat el.

Ghiurov le-a mulțumit inclusiv celor care au votat pentru alți candidați și i-a felicitat pe câștigători. În același timp, le-a transmis susținătorilor săi că eforturile din campanie nu au fost inutile.

„Am creat o platformă cu adevărat bună, pe care se poate construi în continuare”, a spus acesta.

El a insistat că încheierea alegerilor nu pune capăt responsabilității politice. „Trebuie să tragem statul la răspundere, pentru că acesta ar trebui să lucreze în folosul cetățenilor bulgari”, a afirmat Ghiurov.

Iotova: „Domnule Radev, nu aș fi reușit fără dumneavoastră”

Primele cuvinte ale Ilianei Iotova după anunțarea rezultatelor au fost adresate lui Rumen Radev.