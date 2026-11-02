Cine este Iliana Iotova. Susținătoarea dialogului cu Moscova ar urma să devină prima femeie aleasă președinte al Bulgarie
Iliana Iotova, susținută de premierul și fostul președinte bulgar Rumen Radev, este pe cale să devină prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei. Sondajele la ieșirea de la urne o indică drept câștigătoare a turului al doilea, iar numărătorile paralele arată un avans de aproape 20 de puncte procentuale în fața contracandidatului său, Andrei Ghiurov. Acesta și-a recunoscut deja înfrângerea.
Rezultatele oficiale urmează să confirme estimările, însă datele publicate de agențiile Trend și Myara indică o victorie categorică pentru tandemul Iliana Iotova – Kiril Valchev.
Iotova, avans de aproape 20 de puncte în numărătoarea paralelă
După procesarea integrală a eșantioanelor, Trend estimează că Iotova și Valchev au obținut 58,1% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov și Georgi Kandev au fost creditați cu 38,9%. Numărătoarea Myara indică rezultate apropiate: 58,2% pentru Iotova și 38,6% pentru adversarii săi. Estimările sunt chiar mai favorabile Iotovei decât primele exit-poll-uri, care o plasau între 50,7% și 52,5%, față de 43,4%-44% pentru Ghiurov.
Iotova, fostă vicepreședintă a Bulgariei, a preluat interimar funcția de șef al statului în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev, care a intrat în cursa pentru alegerile parlamentare. Susținută acum de partidul „Bulgaria Progresistă” al lui Radev și de Partidul Socialist Bulgar, ea și-a construit campania în jurul ideii de dialog cu Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina și s-a opus continuării ajutorului pentru Kiev.
Ghiurov, fost premier interimar, a candidat în schimb pe o platformă pro-occidentală, pro-UE și pro-NATO.
Andrei Ghiurov și-a recunoscut înfrângerea
Ghiurov a admis duminică seară că nu se aștepta la o diferență atât de mare, dar a subliniat că rezultatul exprimă opțiunea alegătorilor și trebuie acceptat.
„Așa au votat cetățenii bulgari”, a declarat el.
Ghiurov le-a mulțumit inclusiv celor care au votat pentru alți candidați și i-a felicitat pe câștigători. În același timp, le-a transmis susținătorilor săi că eforturile din campanie nu au fost inutile.
„Am creat o platformă cu adevărat bună, pe care se poate construi în continuare”, a spus acesta.
El a insistat că încheierea alegerilor nu pune capăt responsabilității politice. „Trebuie să tragem statul la răspundere, pentru că acesta ar trebui să lucreze în folosul cetățenilor bulgari”, a afirmat Ghiurov.
Iotova: „Domnule Radev, nu aș fi reușit fără dumneavoastră”
Primele cuvinte ale Ilianei Iotova după anunțarea rezultatelor au fost adresate lui Rumen Radev.
„Domnule Radev, nu aș fi reușit fără dumneavoastră”, a declarat aceasta.
Iotova le-a mulțumit atât alegătorilor care au susținut-o, cât și celor care s-au prezentat la urne, dar au ales alt candidat.
„Vreau să le mulțumesc și celor care nu ne-au susținut, dar au ieșit astăzi la vot; votul lor înseamnă, de asemenea, foarte mult pentru noi, deoarece vom asculta ce ne-au transmis”, a spus ea.
Rumen Radev: „Bulgarii au ales viitorul în detrimentul trecutului”
Premierul Rumen Radev a interpretat rezultatul drept o confirmare a direcției politice promovate de formațiunea sa.
„Astăzi, bulgarii au ales viitorul în detrimentul trecutului. Au ales pacea, stabilitatea, au ales normalitatea. Au ales o perspectivă durabilă și clară”, a declarat Radev.
Potrivit acestuia, rezultatul alegerilor „confirmă corectitudinea cursului” urmat de actuala putere și reprezintă un impuls pentru continuarea reformelor.
Scrutinul s-a desfășurat într-un context regional tensionat, marcat inclusiv de recentele atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din largul coastelor Bulgariei și de dezbaterea privind poziționarea Sofiei față de războiul din Ucraina. În acest context, victoria Iotovei are și o puternică semnificație politică: dacă rezultatele oficiale confirmă estimările, ea va deveni prima femeie aleasă președinte al Bulgariei.