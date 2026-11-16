Cimitirul inteligenței artificiale: proiectele AI care au eșuat spectaculos. De la OpenAI și Apple la startup-uri de miliarde de dolari, lista companiilor care au dat greș

Inteligența artificială este considerată una dintre cele mai promițătoare tehnologii ale momentului, însă în spatele investițiilor de miliarde de dolari se ascunde o realitate mai puțin spectaculoasă. Numeroase produse AI au fost abandonate, startup-uri evaluate la sume uriașe au intrat în faliment, iar companii precum OpenAI, Apple și Microsoft au fost nevoite să își regândească strategiile.

Potrivit unei analize publicate de TechCrunch, aproximativ 42% dintre inițiativele AI sunt abandonate de companiile care le dezvoltă, conform S&P Global Market Intelligence. Motivele variază de la costuri prea mari și dificultăți tehnice până la concurență și interes insuficient din partea utilizatorilor.

OpenAI și Apple, printre companiile cu proiecte problematice

Nici OpenAI nu a fost ferită de eșecuri. În iulie 2026, compania a încercat să transforme ChatGPT într-o superaplicație cu moduri separate Chat, Codex și Work, redenumind experiența tradițională ChatGPT Classic. Reacțiile negative au determinat revenirea rapidă la interfața familiară.

Browserul ChatGPT Atlas a fost retras în august, la mai puțin de un an de la lansare, iar funcțiile sale au fost integrate în ChatGPT. O strategie similară a fost aplicată agentului Operator și instrumentelor DALL-E. Platforma video Sora, afectată de costurile operaționale și dificultățile de retenție a utilizatorilor, figurează printre proiectele închise în martie 2026.

Apple a întâmpinat probleme cu versiunea AI a asistentului Siri. Întârzierile repetate au contribuit la un acord de 250 de milioane de dolari într-un litigiu privind promovarea funcțiilor AI ale iPhone 16. Noua versiune Siri a ajuns în beta în iulie 2026, iar distribuirea în limba engleză a început în noiembrie.

Startup-uri evaluate la miliarde de dolari au dispărut

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple este Character.AI, compania care a intrat în faliment, deși fusese evaluată la un miliard de dolari în 2023. Startup-ul s-a confruntat cu procese, probleme de reglementare și dificultăți operaționale. Disney a oferit 20 de milioane de dolari pentru licențierea unor drepturi de proprietate intelectuală.

Relay, platformă de automatizare AI, s-a închis în august 2026, după ce funcționalitățile sale au început să fie oferite de companii mai mari.

Ollie, asistent destinat organizării activităților familiale, și-a anunțat închiderea pe 6 noiembrie, la numai câteva luni după lansare, din cauza concurenței și lipsei finanțării.

Huxe, aplicație care transforma documentele în materiale audio conversaționale, s-a închis în mai 2026.

Yupp, platformă care permitea compararea a peste 800 de modele AI, a dispărut în martie, nereușind să găsească un model comercial sustenabil.

Figgs AI, serviciu de conversații cu personaje virtuale, a atras peste un milion de utilizatori, dar costurile menținerii accesului gratuit au devenit imposibil de susținut.

Microsoft, Notion și dispozitivele AI care nu au convins publicul

Printre proiectele controversate se numără Microsoft Recall, funcția care realizează capturi periodice ale ecranului. Problemele de confidențialitate au provocat întârzieri și modificări importante, iar securitatea sistemului continuă să fie contestată.

Notion Mail, lansat în aprilie 2025 pentru administrarea inteligentă a e-mailurilor, a ajuns pe lista serviciilor programate pentru închidere, deoarece utilizatorii preferau agenți AI independenți.

În hardware, Humane AI Pin a devenit unul dintre cele mai cunoscute eșecuri tehnologice. După investiții de 230 de milioane de dolari, produsul a fost retras în februarie 2025, iar HP a cumpărat majoritatea activelor pentru 116 milioane de dolari.

Rabbit R1, lansat în 2024, a fost criticat pentru performanțele slabe și funcțiile limitate. Spre deosebire de alte proiecte, dispozitivul continuă să primească actualizări, iar compania pregătește Project Cyberdeck.

Toate aceste exemple arată că popularitatea inteligenței artificiale nu garantează succesul comercial. Costurile, utilitatea reală și capacitatea de a păstra utilizatorii rămân decisive, indiferent cât de avansată este tehnologia.