Chris Pratt confirmă revenirea în Marvel. Star-Lord se întoarce, dar actorul ascunde un detaliu important: „Nu pleacă nicăieri”

Anunțul vine la mai bine de trei ani de la lansarea filmului „Guardians of the Galaxy Vol. 3”, care părea să încheie povestea echipei originale. Finalul producției din 2023 conținea însă o promisiune explicită: legendarul Star-Lord avea să se întoarcă. Acum, Chris Pratt spune că Marvel Studios lucrează pentru a respecta acel mesaj.

Chris Pratt confirmă că Star-Lord va reveni în Universul Marvel

Într-un interviu acordat podcastului „The Bingeworthy”, realizat de publicația The Playlist, Chris Pratt a vorbit despre relația sa cu conducerea Marvel Studios și despre viitorul personajului Peter Quill.

Actorul a explicat că păstrează o relație foarte bună cu Kevin Feige, președintele Marvel Studios, și cu Louis D’Esposito, unul dintre principalii directori ai companiei. Potrivit acestuia, întoarcerea lui Star-Lord nu mai reprezintă doar o idee discutată ocazional.

„Am o relație excelentă cu Kevin și Lou și au existat atât discuții continue despre cum să ne respectăm promisiunea, cât și acțiuni concrete pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Pratt.

Actorul a continuat cu o confirmare care îi va bucura pe fanii francizei: „Da, îl veți vedea din nou pe Star-Lord, ceea ce este foarte interesant. Nu am libertatea să spun când se va întâmpla, dar el nu pleacă nicăieri”.

Declarația sugerează că Marvel pregătește deja revenirea personajului, deși nu există încă un anunț oficial privind proiectul în care acesta va apărea.

Peter Quill a devenit unul dintre personajele importante ale MCU datorită combinației dintre umor, vulnerabilitate și aventurile sale cosmice. În spatele comportamentului aparent relaxat se află însă o poveste marcată de pierderi și traume, tematici explorate inclusiv în poveștile despre sănătatea mintală și personajele complexe din universul Marvel.

Star-Lord ar putea apărea în „Avengers: Doomsday” sau „Secret Wars”

Deși Chris Pratt nu a dezvăluit unde va reveni, atenția fanilor se îndreaptă către următoarele două producții majore Marvel: „Avengers: Doomsday” și „Avengers: Secret Wars”.

„Avengers: Doomsday” este programat să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2026 și va reuni numeroase personaje importante din MCU. Filmul este regizat de frații Anthony și Joe Russo, responsabili și pentru succesele „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame”.

Una dintre principalele atracții ale producției este revenirea lui Robert Downey Jr. în universul Marvel, de această dată în rolul antagonistului Doctor Doom. Povestea va aduce împreună personaje din mai multe realități, inclusiv eroi din universul X-Men.

De altfel, trailerul oficial pentru „Avengers: Doomsday” a confirmat amploarea confruntării și întoarcerea unor personaje considerate esențiale pentru istoria Marvel.

În acest context, participarea lui Star-Lord ar avea sens, având în vedere experiența personajului în confruntările cosmice și legăturile sale cu ceilalți Avengers.

O altă posibilitate este „Avengers: Secret Wars”, programat pentru 17 decembrie 2027. Producția ar urma să continue evenimentele din „Doomsday” și să încheie actuala etapă majoră a poveștilor Marvel.

Totuși, niciuna dintre aceste variante nu a fost confirmată. Pratt nu figurează printre actorii anunțați oficial pentru „Doomsday”, iar declarațiile sale nu indică un anumit film.

Ce s-a întâmplat cu Star-Lord după ultimul film „Guardians of the Galaxy”

Chris Pratt l-a interpretat pentru prima dată pe Peter Quill în 2014, în filmul „Guardians of the Galaxy”, regizat de James Gunn. Personajul a devenit rapid unul dintre preferații publicului, datorită umorului și relațiilor sale cu Rocket, Groot, Gamora, Drax și ceilalți membri ai echipei.

Actorul a revenit în „Guardians of the Galaxy Vol. 2” din 2017, apoi în „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame”. Ulterior, Star-Lord a apărut în „Thor: Love and Thunder”, în specialul de Crăciun dedicat Gardienilor și în ultimul film al trilogiei, lansat în 2023.

„Guardians of the Galaxy Vol. 3” a marcat despărțirea echipei originale. Peter Quill a decis să se întoarcă pe Pământ pentru a-și reface relația cu bunicul său, în timp ce Rocket a preluat conducerea unei noi formule a Gardienilor.

Această schimbare a lăsat deschisă posibilitatea unor povești diferite pentru Star-Lord. Personajul nu mai este obligat să conducă permanent echipa cosmică și ar putea fi implicat în alte aventuri.

Marvel pregătește inclusiv extinderea poveștilor sale intergalactice. Studioul a confirmat dezvoltarea unui film dedicat supereroului Nova, personaj asociat cu o organizație cosmică deja prezentată în franciza „Guardians of the Galaxy”.

Deocamdată, nu există informații care să confirme implicarea lui Chris Pratt în acest proiect.

Revenirea lui Star-Lord ar putea reprezenta însă o oportunitate importantă pentru Marvel Studios. După încheierea poveștilor unor personaje emblematice precum Iron Man și Captain America, compania încearcă să păstreze legătura cu eroii care au contribuit la succesul primelor faze ale MCU.

Iar mesajul transmis de Chris Pratt este clar: povestea lui Peter Quill nu s-a încheiat. Singura întrebare rămasă este când și în ce împrejurări va reveni pe marele ecran.