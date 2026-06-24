China vrea să tragă ploaia spre nord: planul uriaș de a crea un „râu în cer” cu mii de lansatoare
China a investit ani la rând în ideea că vremea poate fi modelată cu ajutorul tehnologiei. De la rachete lansate spre nori până la drone și avioane care dispersează particule în atmosferă, țara a construit unul dintre cele mai extinse programe de modificare artificială a vremii din lume. Cel mai ambițios proiect poartă un nume aproape poetic: Tianhe, sau „Râul cerului”.
În teorie, planul ar trebui să ajute regiunile uscate din nordul Chinei să primească mai multă apă. În practică, presupune încercarea de a influența norii de deasupra Podișului Tibetan și de a profita de curenții atmosferici pentru a transforma vaporii de apă în precipitații. Este o idee spectaculoasă, dar și extrem de controversată, fiindcă oamenii de știință avertizează că nu poți controla clima unei regiuni așa cum controlezi un robinet, scrie LiveScience.
Cum ar trebui să funcționeze „Râul cerului”
Conceptul din spatele proiectului Tianhe este simplu doar la prima vedere. China a identificat curenți de vapori de apă care circulă prin atmosferă, deasupra Podișului Tibetan, una dintre cele mai importante surse de apă dulce ale Asiei. Acești curenți transportă umezeală pe distanțe uriașe, iar planul era ca o parte din ea să fie transformată în ploaie în regiunile mai aride din nordul țării.
Pentru asta, proiectul ar urma să folosească mii sau chiar zeci de mii de instalații amplasate la sol. Acestea ar elibera particule de iodură de argint în nori atunci când sateliții și sistemele meteorologice detectează condiții favorabile. Particulele pot funcționa drept nuclee de condensare, ajutând picăturile de apă sau cristalele de gheață să se formeze mai ușor și, teoretic, să producă precipitații.
Este important de înțeles că însămânțarea norilor nu poate crea apă din nimic. Nu poate produce ploaie într-un cer complet senin și nu poate transforma o zonă deșertică într-o regiune verde doar prin lansarea unor rachete. Tehnologia poate avea efect doar atunci când există deja nori potriviți, temperaturi favorabile și suficientă umezeală în atmosferă.
În acest context, expresia „râu în cer” este mai degrabă o metaforă decât o descriere exactă. China nu încearcă să mute un fluviu real prin atmosferă, ci să profite de fluxurile naturale de vapori de apă pentru a crește șansele de ploaie în anumite zone. Problema este că vremea nu respectă granițe administrative, iar un sistem atmosferic atât de complex nu poate fi dirijat cu precizia unui proiect de inginerie clasic.
De ce oamenii de știință sunt sceptici
Însămânțarea norilor există de zeci de ani și a fost folosită în mai multe țări pentru combaterea secetei, reducerea grindinei sau creșterea rezervelor de zăpadă. Există situații în care tehnologia poate avea efecte măsurabile, mai ales la scară locală și în condiții atent controlate. Dar eficiența devine mult mai greu de demonstrat atunci când este vorba despre regiuni uriașe.
O ploaie apărută după o operațiune de însămânțare a norilor nu înseamnă automat că aceasta a fost cauzată de particulele dispersate în atmosferă. Furtunile, vânturile, temperaturile și umezeala se schimbă permanent. Pentru cercetători, este dificil să separe ceea ce ar fi plouat oricum de ceea ce a fost influențat cu adevărat de intervenția umană.
Mai există și o problemă practică: dacă o zonă primește mai multă ploaie, aceasta poate proveni din umezeala care ar fi ajuns în altă parte. În cazul Podișului Tibetan, miza devine și mai sensibilă, deoarece zona alimentează sau influențează sisteme de apă importante pentru mai multe țări asiatice. Râuri precum Mekong, Brahmaputra, Salween sau Yangtze depind de un echilibru climatic fragil.
Aici apar și temerile geopolitice. O eventuală modificare a precipitațiilor în regiune ar putea provoca suspiciuni în statele vecine, chiar dacă efectele reale ar fi greu de demonstrat. Nimeni nu poate spune cu certitudine că o perioadă de secetă sau de ploi abundente dintr-o țară vecină este rezultatul unei operațiuni chineze de însămânțare a norilor. Tocmai această lipsă de certitudine poate alimenta tensiuni.
Un proiect uriaș, dar cu un viitor neclar
China a anunțat în ultimii ani planuri foarte mari pentru extinderea operațiunilor de modificare a vremii. Obiectivul oficial a fost dezvoltarea unei infrastructuri capabile să susțină intervenții pentru ploaie, zăpadă, protecția agriculturii și reducerea efectelor unor fenomene meteo severe. Tianhe a fost prezentat ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte din această strategie.
Cu toate acestea, informațiile publice despre stadiul concret al „Râului cerului” sunt limitate. Au existat relatări despre finalizarea planificată a infrastructurii în 2025, dar nu există o confirmare independentă clară că rețeaua imaginată inițial funcționează la dimensiunea promisă. Unele analize academice au remarcat chiar lipsa comunicărilor oficiale recente despre rezultatele proiectului.
Asta nu înseamnă că China a abandonat complet modificarea artificială a vremii. Țara continuă să testeze sisteme de însămânțare a norilor și să investească în tehnologii meteorologice, mai ales în regiunile afectate de secetă. Dar diferența dintre un experiment local și un coridor atmosferic permanent, care ar urma să transporte apă la scară continentală, este uriașă.
„Râul din cer” arată cât de departe este dispusă să meargă China pentru a-și proteja agricultura, orașele și resursele de apă în fața schimbărilor climatice. Este și un avertisment: tehnologia poate ajuta uneori la gestionarea unor crize locale, însă nu poate înlocui reducerea emisiilor, protejarea râurilor și adaptarea reală la o climă tot mai imprevizibilă. Când încerci să repari clima cu rachete și particule aruncate în nori, riscul este să descoperi prea târziu că atmosfera nu poate fi controlată.