China vrea să tragă ploaia spre nord: planul uriaș de a crea un „râu în cer” cu mii de lansatoare

Cum ar trebui să funcționeze „Râul cerului”

Conceptul din spatele proiectului Tianhe este simplu doar la prima vedere. China a identificat curenți de vapori de apă care circulă prin atmosferă, deasupra Podișului Tibetan, una dintre cele mai importante surse de apă dulce ale Asiei. Acești curenți transportă umezeală pe distanțe uriașe, iar planul era ca o parte din ea să fie transformată în ploaie în regiunile mai aride din nordul țării.

Pentru asta, proiectul ar urma să folosească mii sau chiar zeci de mii de instalații amplasate la sol. Acestea ar elibera particule de iodură de argint în nori atunci când sateliții și sistemele meteorologice detectează condiții favorabile. Particulele pot funcționa drept nuclee de condensare, ajutând picăturile de apă sau cristalele de gheață să se formeze mai ușor și, teoretic, să producă precipitații.

Este important de înțeles că însămânțarea norilor nu poate crea apă din nimic. Nu poate produce ploaie într-un cer complet senin și nu poate transforma o zonă deșertică într-o regiune verde doar prin lansarea unor rachete. Tehnologia poate avea efect doar atunci când există deja nori potriviți, temperaturi favorabile și suficientă umezeală în atmosferă.

În acest context, expresia „râu în cer” este mai degrabă o metaforă decât o descriere exactă. China nu încearcă să mute un fluviu real prin atmosferă, ci să profite de fluxurile naturale de vapori de apă pentru a crește șansele de ploaie în anumite zone. Problema este că vremea nu respectă granițe administrative, iar un sistem atmosferic atât de complex nu poate fi dirijat cu precizia unui proiect de inginerie clasic.

De ce oamenii de știință sunt sceptici

Însămânțarea norilor există de zeci de ani și a fost folosită în mai multe țări pentru combaterea secetei, reducerea grindinei sau creșterea rezervelor de zăpadă. Există situații în care tehnologia poate avea efecte măsurabile, mai ales la scară locală și în condiții atent controlate. Dar eficiența devine mult mai greu de demonstrat atunci când este vorba despre regiuni uriașe.

O ploaie apărută după o operațiune de însămânțare a norilor nu înseamnă automat că aceasta a fost cauzată de particulele dispersate în atmosferă. Furtunile, vânturile, temperaturile și umezeala se schimbă permanent. Pentru cercetători, este dificil să separe ceea ce ar fi plouat oricum de ceea ce a fost influențat cu adevărat de intervenția umană.

Mai există și o problemă practică: dacă o zonă primește mai multă ploaie, aceasta poate proveni din umezeala care ar fi ajuns în altă parte. În cazul Podișului Tibetan, miza devine și mai sensibilă, deoarece zona alimentează sau influențează sisteme de apă importante pentru mai multe țări asiatice. Râuri precum Mekong, Brahmaputra, Salween sau Yangtze depind de un echilibru climatic fragil.