WhatsApp îți ascunde numărul de telefon. Schimbarea uriașă pentru peste 3 miliarde de utilizatori
WhatsApp se pregătește pentru una dintre cele mai importante schimbări din istoria sa. Aplicația de mesagerie deținută de Meta, folosită de peste trei miliarde de oameni la nivel global, va permite alegerea unui nume de utilizator unic, astfel încât discuțiile cu persoane noi să nu mai înceapă obligatoriu cu schimbul numerelor de telefon.
Este o transformare care aduce WhatsApp mai aproape de modul în care funcționează Instagram, Telegram sau Discord. Până acum, numărul de telefon era cheia absolut necesară pentru a porni o conversație pe platformă. În curând, el va rămâne asociat contului, însă nu va mai trebui oferit oricărei persoane cu care vrei să vorbești pentru prima dată.
Meta a anunțat că rezervările pentru username-uri au început, iar lansarea funcției va avea loc gradual, în lunile următoare. Utilizatorii vor primi o notificare direct în aplicație atunci când opțiunea devine disponibilă în țara lor.
Cum funcționează numele de utilizator din WhatsApp
Pentru a rezerva un nume de utilizator, trebuie să ai cea mai recentă versiune a aplicației. Pe Android, opțiunea se găsește în Setări, apoi Cont și Username. Pe iPhone, Meta indică accesarea zonei de profil, urmată de alegerea opțiunii de creare a unui username. Funcția este opțională, astfel că WhatsApp nu obligă pe nimeni să renunțe la metoda clasică de comunicare bazată pe numărul de telefon.
Numele de utilizator va fi unic și poate deveni noua ta „carte de vizită” digitală. În loc să trimiți un număr de telefon unei persoane cunoscute la un eveniment, într-un grup de părinți, unei persoane de la care cumperi ceva online sau unui client, vei putea transmite un username. Ideea fusese discutată de ceva timp, după cum Playtech scria și într-un material anterior despre numele de utilizator din WhatsApp, însă acum funcția are confirmare oficială și un calendar de lansare.
Meta spune că utilizatorii, creatorii, organizațiile și micile afaceri vor putea încerca să își păstreze identitatea digitală folosită deja pe Facebook sau Instagram. Există însă și limite. Compania va proteja anumite username-uri asociate cu persoane publice, instituții sau organizații cunoscute, pentru a reduce riscul de impersonare. Potrivit Associated Press, numele de utilizator trebuie să aibă între trei și 35 de caractere.
Mai multă discreție, dar nu dispari complet de pe platformă
Schimbarea este importantă mai ales din perspectiva confidențialității. Numărul de telefon este o informație personală, legată frecvent de conturi bancare, servicii online, autentificări prin SMS sau date profesionale. Odată ce îl dai unei persoane necunoscute, poate fi folosit pentru apeluri, mesaje nedorite sau tentative de fraudă. Un username limitează expunerea directă și oferă mai mult control asupra persoanelor care te pot contacta.
WhatsApp nu va crea însă o bază publică în care să poți căuta oameni după username. Nu vor exista nici sugestii automate când începi să tastezi un nume. Pentru a iniția o conversație, persoana respectivă trebuie să cunoască exact username-ul ales de tine. În plus, Meta introduce o „cheie de username” opțională: un cod suplimentar pe care îl poți cere celor care vor să îți scrie prima dată.
Această barieră suplimentară ar putea fi utilă pentru creatori, freelanceri, proprietari de mici afaceri sau pentru oricine vrea să comunice cu persoane noi fără să își lase numărul la vedere. Totuși, nu este o soluție magică împotriva spamului. Dacă un username ajunge public, el poate circula la fel de ușor precum un cont de Instagram. De aceea, funcția de cheie opțională poate deveni un filtru important, alături de setările actuale pentru apelurile nedorite pe WhatsApp.
Ce se întâmplă cu numărul tău de telefon
Este important de reținut că WhatsApp nu renunță complet la numerele de telefon. Vei avea nevoie în continuare de un număr pentru a crea și verifica un cont, iar conversațiile și grupurile existente nu își schimbă automat regulile. Persoanele care deja îți au numărul salvat sau care îl văd într-un grup comun îl vor putea vedea în continuare.
Protecția oferită de username-uri se aplică în special conversațiilor noi. După lansarea funcției, când contactezi pentru prima dată o persoană sau o afacere cu username-ul activat, numărul tău nu ar trebui să mai fie afișat automat. Acesta este detaliul care poate modifica fundamental modul în care mulți oameni folosesc WhatsApp, mai ales în situațiile în care până acum trebuia să alegi între a da numărul personal și a renunța complet la conversație.
Pentru utilizatorii obișnuiți, schimbarea va însemna în primul rând mai puțină expunere. Pentru companii și creatori, poate deveni o metodă mai simplă de a construi o prezență recognoscibilă pe cea mai folosită aplicație de mesagerie din lume. Iar pentru Meta, aceasta este o mutare necesară: WhatsApp păstrează simplitatea care l-a făcut popular, dar încearcă să rezolve una dintre cele mai vechi probleme ale sale, faptul că fiecare conversație nouă pornea de la un detaliu mult prea personal.