WhatsApp îți ascunde numărul de telefon. Schimbarea uriașă pentru peste 3 miliarde de utilizatori

Meta a anunțat că rezervările pentru username-uri au început, iar lansarea funcției va avea loc gradual, în lunile următoare. Utilizatorii vor primi o notificare direct în aplicație atunci când opțiunea devine disponibilă în țara lor.

Cum funcționează numele de utilizator din WhatsApp

Pentru a rezerva un nume de utilizator, trebuie să ai cea mai recentă versiune a aplicației. Pe Android, opțiunea se găsește în Setări, apoi Cont și Username. Pe iPhone, Meta indică accesarea zonei de profil, urmată de alegerea opțiunii de creare a unui username. Funcția este opțională, astfel că WhatsApp nu obligă pe nimeni să renunțe la metoda clasică de comunicare bazată pe numărul de telefon.

Numele de utilizator va fi unic și poate deveni noua ta „carte de vizită” digitală. În loc să trimiți un număr de telefon unei persoane cunoscute la un eveniment, într-un grup de părinți, unei persoane de la care cumperi ceva online sau unui client, vei putea transmite un username. Ideea fusese discutată de ceva timp, după cum Playtech scria și într-un material anterior despre numele de utilizator din WhatsApp, însă acum funcția are confirmare oficială și un calendar de lansare.

Meta spune că utilizatorii, creatorii, organizațiile și micile afaceri vor putea încerca să își păstreze identitatea digitală folosită deja pe Facebook sau Instagram. Există însă și limite. Compania va proteja anumite username-uri asociate cu persoane publice, instituții sau organizații cunoscute, pentru a reduce riscul de impersonare. Potrivit Associated Press, numele de utilizator trebuie să aibă între trei și 35 de caractere.

Mai multă discreție, dar nu dispari complet de pe platformă

Schimbarea este importantă mai ales din perspectiva confidențialității. Numărul de telefon este o informație personală, legată frecvent de conturi bancare, servicii online, autentificări prin SMS sau date profesionale. Odată ce îl dai unei persoane necunoscute, poate fi folosit pentru apeluri, mesaje nedorite sau tentative de fraudă. Un username limitează expunerea directă și oferă mai mult control asupra persoanelor care te pot contacta.

WhatsApp nu va crea însă o bază publică în care să poți căuta oameni după username. Nu vor exista nici sugestii automate când începi să tastezi un nume. Pentru a iniția o conversație, persoana respectivă trebuie să cunoască exact username-ul ales de tine. În plus, Meta introduce o „cheie de username” opțională: un cod suplimentar pe care îl poți cere celor care vor să îți scrie prima dată.

Această barieră suplimentară ar putea fi utilă pentru creatori, freelanceri, proprietari de mici afaceri sau pentru oricine vrea să comunice cu persoane noi fără să își lase numărul la vedere. Totuși, nu este o soluție magică împotriva spamului. Dacă un username ajunge public, el poate circula la fel de ușor precum un cont de Instagram. De aceea, funcția de cheie opțională poate deveni un filtru important, alături de setările actuale pentru apelurile nedorite pe WhatsApp.